Cartas de lectores: Reflexión necesaria, dignidad y honor, Villarruel

Reflexión necesaria

Hasta ahora el pueblo ha acompañado a su presidente, en sus decisiones, y sus dichos. Con el tema del juez Lijo se desdice de su eslogan de “casta”. Un juez no querido por la ciudadanía de bien, con varios juicios cajoneados de personas corruptas y un largo etcétera hacen dudar de su aptitud para el alto cargo que se propone, ya que se necesita en ese lugar una persona con más claridades que oscuridades.

Muchas mujeres, además, pedimos que en ese alto tribunal esté presente una mujer, y tampoco fue escuchado nuestro reclamo.

Pedimos por favor a los senadores que piensen a qué persona están votando, y que el pueblo los estará monitoreando también a ellos, de cara a las elecciones del año que viene.

Patricia Peyregne

patriciapey@hotmail.com

Dignidad y honor

El país y el mundo entero son testigos de las numerosas objeciones de todo orden, emitidas para que el juez Ariel Lijo integre la Corte Suprema, las cuales parecen no haber sido escuchadas por el Poder Ejecutivo que lo propone, ni por el propio candidato. Todo sigue adelante en un mundo de sordos. Sin embargo, queda claro que esa sordera muestra por sí sola la indiferencia más absoluta por los valores morales expuestos por personalidades e instituciones de respetabilidad reconocida, y pone en evidencia la ausencia de prudencia, y la desmedida ambición de poder de ambas partes, cuyos fines últimos el país desconoce absolutamente y termina preguntándose: ¿cómo es posible que se llegue a esta instancia en la que se pone en juego la dignidad personal y el honor de la justicia?

Manuel J. Campos Carlés

DNI 4.316.033

Villarruel

Señor Presidente, cuando lo votamos en segunda vuelta votamos “el paquete”, con Victoria Villarruel. No puede ignorarla, porque es una excelente líder. Que no compite con usted, sino que colabora. Le pido que la respete, porque lo va a ayudar. Tiene la ética del soldado, que no traiciona. Pero escúchela, que tiene mucho para aconsejarle lealmente. Sea inteligente. No la ignore, porque estará ignorando a muchos que lo votamos, por necesidad.

Guillermo Delamer

DNI 5.222.010

Indignados

Uno no puede sentir más que indignación por el proceder de nuestro “honorable” Senado, que se ha subido su dieta a montos inadmisibles teniendo en cuenta la situación del país. Habían prometido desengancharse de los aumentos para empleados legislativos y no lo hicieron. Ni siquiera lo propusieron formalmente aquellos que recorren los canales de TV y radios diferenciándose de los que se autoaumentan el salario. Tengo la lista completa de ellos para no votarlos nunca más, sean del partido que sean.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Patentes

Leí con gran placer el editorial de LA NACION del domingo pasado “Patentes de autos adulteradas”. Hace años que escribo cartas de lectores haciendo estas denuncias. Es más, parece que fueran delitos y faltas de orden particular, cuando en realidad vemos groseras alteraciones de matrículas en medios de transporte público de pasajeros y cargas, como los ómnibus, taxis, taxi-fletes y camiones. En estos casos, las alteraciones son más graves y la tolerancia a esa circulación irregular es mayor, por transitar esos vehículos por diferentes jurisdicciones municipales y/o provinciales, que comparten ineficiencia y complicidad. Las patentes de los vehículos son su documento, su alteración es tan grave como alterar cualquier certificación particular como un pasaporte, DNI, título o declaración jurada.

El Estado nacional, las provincias y los municipios no solo deben legislar voluminosos compendios, sino ejercer un control estricto y coherente, para la seguridad vial, así como para la reducción de otros delitos que ocurren al amparo de falsificaciones y datos vehiculares distorsionados encubiertos (motochorros, secuestros exprés, transporte de sustancias ilegales, narcotráfico, robos de automotores y motocicletas, abigeato, etcétera). No es un cuestión de tránsito, sino de seguridad en toda su dimensión.

Alberto Gianola

DNI 16.602.796

Robos sucesivos

En el último mes, he experimentado en tres ocasiones la cruda realidad de la inseguridad. Las dos primeras veces sufrí pequeños hurtos en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el último incidente fue más grave y ocurrió en Ituzaingó. Estacioné mi nueva camioneta de trabajo en un barrio de clase media, alrededor de las 17. Apenas descendí del vehículo, dos hombres con cascos puestos se me acercaron y, bajo la amenaza de armas de fuego, me despojaron de todo. Se llevaron la camioneta, junto con años de esfuerzo invertidos en instrumental y materiales que utilizo en mi trabajo diario como veterinario. También me robaron la billetera, documentos, dos celulares, tres bolsos con ropa, productos de mi empresa, anteojos, dinero en efectivo, entre otras pertenencias. Quedé solo y desamparado.Gracias a la ayuda de un transeúnte, logré llegar a la comisaría Merlo 2° San Antonio de Padua, la más cercana al lugar del robo. No obstante, allí me encontré con una notable falta de interés por parte del personal. Primero, argumentaron que la calle donde ocurrió el robo no existía, y luego debatieron si les correspondía a ellos tomar la denuncia. Durante la larga espera, ni siquiera se molestaron en emitir una alerta. Finalmente, en la Comisaría 1° de Ituzaingó, mi denuncia fue aceptada, y la atención fue mucho más profesional y atenta por parte de la mayoría del personal.

Hoy en día, no soy más que un número en las estadísticas que parecen no detenerse. He perdido toda esperanza de que la situación mejore. No espero recuperar mis pertenencias y mucho menos que los responsables sean detenidos. Para colmo, pocos días después del asalto, recibí un correo electrónico informando que la UFI N° 1 de Ituzaingó, la UFD N° 1 de Ituzaingó y el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón habían archivado la causa. En resumen, nada nuevo bajo el sol.

Joaquín Basombrío

DNI23.470.286

