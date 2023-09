escuchar

Regalos, no

¿Por qué se insiste en decir que un gobernador o un ministro “regala” heladeras, cocinas, bicicletas u otros elementos cuando no pone un peso de su bolsillo y malversa los fondos que el resto de la población le ha confiado?

Manuel Pedro Peña

DNI 0.574.507

¿Negacionismo?

Hay un rechazo mayoritario de las propuestas de derechos humanos de la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel. Le dicen “negacionista” o que tiene “desvíos despóticos”, entre muchas otras cosas.

¿No hubo inocentes asesinados, mutilados y secuestrados por los terroristas antes y después del 24 de marzo de 1976? ¿No los hubo? ¿No tienen esas víctimas derechos? ¿Tienen que seguir siendo invisibles?

A los miles de militares y civiles presos ¿no se les violaron sus derechos aplicando leyes en forma retroactiva o abusando de la prisión preventiva o juzgándolos y condenándolos sin pruebas en muchos casos?

La respuesta está soplando en el viento. Un ventarrón que muchos prefieren ignorar. Si la izquierda da fueros, visibilizar sus excesos violentos está mal visto. O, si prefieren: “Al amigo todo, al enemigo ni justicia”.

Así estamos.

Julio Torti

DNI 11.956.090

Paternalismo

Deploro que primero un grupo de economistas y ahora otro de intelectuales hayan asumido un rol paternalista instando a los ciudadanos de a pie a no votar por un candidato a presidente de la Nación. La actitud es arrogante, elitista, antidemocrática y –como se verá– profundamente contraproducente.

Ricardo Juan Cavallero

DNI 7.737.489

Voto en el exterior

El próximo 22 de octubre los argentinos estamos convocados a las urnas. El llamado vale también para los 368.034 ciudadanos argentinos que residimos en el exterior y que estaremos habilitados para votar. Con particular presencia en Estados Unidos, España, Brasil, Uruguay e Italia, quienes quieran votar deberán hacerlo en la representación consular correspondiente a la circunscripción consular correspondiente al domicilio registrado en su DNI. Al igual que en el territorio nacional, la jornada electoral requiere de la participación de fiscales y autoridades de mesa que desarrollen su función en los consulados argentinos. Cada voto y cada mano cuentan si queremos un cambio para nuestra querida Argentina. Una Argentina que nos duele, pero que aunque estemos lejos llevamos siempre en el corazón.

Enzo Scaletta

DNI 40.731.894

Política agraria

Como productor agropecuario considero que el campo, “motor de la economía”, puede dar una respuesta concreta a la recuperación de la Argentina, con el respaldo de la tecnología, la genética y su reconocida eficiencia en la gestión .

Solo hace falta una política de Estado agropecuaria integral para que podamos duplicar su producción. Es necesario que el Congreso dicte una ley de semillas, demorada en el Parlamento, y el seguro multirriesgo (que cubra al productor en caso de sequía o inundación), como lo tienen los países competidores. Son fundamentales para el crecimiento de la producción agropecuaria generadora de divisas la unificación del tipo de cambio y la eliminación de los derechos de exportación, que son confiscatorios y tienen un efecto pernicioso sobre el campo y el interior. Recordemos que el campo además paga el 35% de Ganancias. Ningún país competidor tiene retenciones. El ajuste debe recaer sobre el Estado sobredimensionado y no sobre la producción.

Vaya mi apoyo a Juntos por el Cambio en su coraje y decisión para lograr la transformación del país, en caso de ganar las próximas elecciones. Para esto hacen falta una reforma judicial y política, para acabar con la impunidad y lograr mejorar la calidad institucional, y las reformas tributaria y laboral, para mejorar la competitividad y productividad y poder así generar trabajo genuino en el ámbito privado y acabar con la pobreza.

Marcelo J. Louge Juárez

mjlouge@gmail.com

Daño

Ver al presidente Alberto Fernández y al superministro-candidato Massa reírse en diferentes actos partidarios da mucha pena, rabia y tristeza. Ellos y CFK han llevado al país al borde del precipicio y lo siguen empujando hacia una caída que será muy dura. A pesar de tener una de las inflaciones –mensual y anual– más altas del mundo, ellos siguen despilfarrando pesos a diestra y siniestra, tratando de no perder el poder. Lo más triste de todo es que las más perjudicadas son las clases bajas y medias bajas, a quienes ellos dicen proteger. La única solución para que estos dirigentes no causen más daño es no votarlos nunca más.

Ojalá el Señor ilumine a los argentinos.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Maestros

Las futuras generaciones serán exitosas por el papel esencial que desempeñan los educadores. Su dedicación y pasión por la enseñanza lograrán estudiantes altamente competentes, habilidosos y talentosos. La transmisión de conocimiento contribuye al crecimiento y desarrollo de nuestras futuras generaciones. Así lo pensaron, entre otros, Manuel Belgrano, Domingo Faustino Sarmiento y José Manuel Estrada. Lo que el educador es, es más importante de lo que enseña. El pilar fue, es y será la educación pública y gratuita. Corresponde a las autoridades del Estado velar para la formación de los educadores, la promoción docente y proveer los recursos necesarios para la educación.

Agradezco y felicito a todos los maestros, en especial a quienes me formaron, siendo que el día de los educadores comienza todas las mañanas de todos los días.

Emilio Julio Bianco

info@estudioemiliobianco.com.ar

