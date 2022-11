Cartas de lectores: Renovemos la ilusión; más trabajo, no menos; avión presidencial

escuchar

Carta de la semana

Renovemos la ilusión

El papa Francisco, en su último libro Te deseo la sonrisa: para recuperar la alegría, nos dice: “Necesitamos mucho la esperanza en estos tiempos oscuros, en los que a veces nos sentimos perdidos ante el mal y la violencia que nos rodean, ante el dolor de muchos de nuestros hermanos”. En nuestro país buena parte de la clase política en los últimos 40 años se encargó de desmerecer las virtudes del trabajo de millones de argentinos que se esfuerzan día a día. Se dedicó a emitir dinero sin valor y cargar de impuestos injustos a los que producen. Y despreció la importancia de una sociedad unida. Nos han desilusionado una y otra vez, y una y otra vez renovamos la esperanza de que algún día aparecerán los buenos. Así de a poco nos convirtieron en pesimistas crónicos. Nietzsche decía que el pesimista es un idealista resentido. Yo digo que el pesimista es un idealista desesperanzado y los argentinos pertenecemos a esta categoría. Con firmes ideales por el gran país en que vivimos y desilusionados de sus dirigentes. Pero convengamos que la desilusión siempre nace de una ilusión, así que como nos dice Francisco, renovemos la fe. Con la firme convicción de que solo está en nosotros cambiar nuestra realidad.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Más trabajo, no menos

Veo que nuestros legisladores están analizando regular la actividad de argentinos que desde la Argentina hacen trabajos para el exterior. Recuerdo que hace unos años era frecuente, al término de una serie internacional que veíamos por televisión, escuchar “doblado en la Argentina por...”; en ese momento también se les ocurrió legislar esta nueva salida laboral y lo hicieron tan bien que de ahí en más siempre escuché “doblado en Chile por...” o en México por... o en Colombia por…”.

Lo que hicieron nuestros legisladores fue liquidar una actividad que daba trabajo a muchos argentinos.

En momentos en que nuestros legisladores deberían concretar esfuerzos en encontrar salidas laborales para la población, su preocupación está en llevarse una parte de lo que surge, sin preocuparse por afectar las posibilidades laborales de muchos argentinos.

Marcelo Ainciburu

marcelo.ainciburu@gmail.com

Avión presidencial

Leyendo la nota sobre la compra de un nuevo avión presidencial, de acuerdo con los caprichos del Presidente, sería mucho más lógico que el importe que se va a gastar sea invertido en el transporte público que utilizan todos los días los argentinos que trabajan y crean la riqueza, y que con el pago de los impuestos le permiten al Presidente pensar en darse el gusto de tener un avión nuevo. Todos los funcionarios deberían usar aviones de línea y viajar en clase económica, y si quieren viajar en clase ejecutiva, que paguen la diferencia de su bolsillo. La vicepresidenta, a la que plata no le falta, debe utilizar la flota oficial para viajes oficiales; si no, que pague también el pasaje en avión de línea.

Alejandro M. Orloff

aleorloff@yahoo.com.ar

Avión presidencial II

El jefe del Estado que nos tocó cree que le llegó la hora de volar cómodo y por eso ha encargado, según la nota de Diego Cabot en la nacion, un avión vip, con lujosos asientos, una cama y baños de lujo. A través de un intermediario, por supuesto. Cabe preguntarse de dónde sacarán los dólares para pagarlo, si será con dólar oficial, soja o Qatar. Da vergüenza y dolor ver cómo se ríen de las necesidades de la gente. Mientras tanto, ajustan el presupuesto para educación y salud.

¡Vamos, Argentina!

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

La mujer en Irán

El mundo observa un tanto sorprendido la rebelión de las mujeres iraníes hacia un régimen que las cosifica y les anula su libertad, su independencia, donde el hombre es prácticamente su amo. En Occidente, tanto mujeres como hombres se han manifestado en apoyo de las mujeres rebeladas. Nuestra población está acompañando en general el alzamiento, con una excepción, que se manifiesta mediante el silencio. Me estoy refiriendo al “colectivo feminista kirchnerista”, que no ha emitido una frase, una línea, a favor de sus congéneres iraníes. Será acaso porque el gobierno suele respaldar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son dictaduras, categoría en la que se puede incluir a Irán. Y recordemos que horas antes del ataque de Rusia a Ucrania nuestro presidente ofreció en vivo y directo a Putin abrirle las puertas de América a través de nuestro país.

Romeo di Piero

romeodipiero@hotmail.com

Juicio a las Juntas

La versión cinematográfica del Juicio a las Juntas da a entender, por omisión, que los militares un día resolvieron salir a matar, secuestrar y robar a un sector de la población que solo luchaba por sus ideales. En consecuencia solo ellos merecieron el castigo que esos jueces resolvieron en la sentencia, expuesta como una gesta. Nadie puede aprobar los excesos cometidos. Sin embargo, no debe omitirse que defendieron al Estado ante el despiadado ataque del terrorismo subversivo, un ejército armado, entrenado y armado en Cuba, Libia y el Líbano, decidido a tomar el poder para imponer un Estado marxista. Tampoco se pueden ignorar los miles de víctimas inocentes que estos produjeron mediante bombas, asesinatos, tomas de unidades militares y secuestros. La sentencia menciona la existencia de más de 21.000 atentados. Los mismos jueces afirmaron que se trató de una guerra revolucionaria en la cual el Estado se vio agredido, pero la película nada dice de las aberrantes acciones y víctimas que produjeron quienes la provocaron e hicieron necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas por orden del gobierno constitucional que ordenó la aniquilación del enemigo. Veinticinco años después de los hechos, se encarceló a militares, policías, sacerdotes, civiles y hasta jueces, todos acusados de delitos de lesa humanidad, mediante juicios con pruebas amañadas y testigos falsos. La inmensa mayoría de los presos, hoy ancianos, en el momento de los hechos ostentaban las jerarquías más inferiores dentro del escalafón militar o policial. Hay más de 600 con prisiones preventivas que van desde los 6 hasta los 16 años. Están condenados a muerte, una muerte lenta; hoy ya han muerto 757 en cautiverio. A ninguno de esos jueces o fiscales se les ocurrió calificar los hechos como delitos de lesa humanidad. Uno de los artífices de ese juicio, el doctor Jaime Malamud Goti, acaba de señalar públicamente que la reapertura de los juicios le parece “un disparate, son juicios inconstitucionales porque hubo un perdón presidencial y leyes de punto final y obediencia debida que no se pueden derogar”, y calificó la detención de subalternos de las Fuerzas

Armadas y de seguridad como violatoria de los derechos humanos (la nacion, 15 de octubre de 2022).

Como se ve, el relato se impuso a la verdad y así lo ha aceptado casi íntegramente la dirigencia política, lo que constituye un obstáculo para alcanzar la paz social y la indispensable concordia política entre los argentinos.

Sin justicia, verdadera la república es inviable.

Alberto Solanet

Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

Ambición

Si alguien tenía dudas sobre un arreglo entre Rodríguez Larreta y Lousteau, el lanzamiento de la candidatura a jefe de gobierno de Quirós lo confirma. Es evidente que para que gane Lousteau en las PASO, es necesario que Pro presente dos fuertes candidatos, como lo son Jorge Macri y Fernán Quirós, ya que así los votos se dividirán. Es tal su ambición por llegar a la presidencia que no le importa dejar a la ciudad de Buenos Aires en manos del radicalismo, con tal de contar con el apoyo a su candidatura de una parte de la UCR. Prioriza sus deseos a los de su partido.

Si queremos volver a tener la Argentina digna que anhelamos las personas de bien, Juntos por el Cambio necesita un candidato a presidente que además de idóneo y eficiente sobresalga por sus valores.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Certificado y discapacidad

Aunque parezca increíble, no puedo renovar el certificado de discapacidad de mi hijo con síndrome de Down porque me falta el estudio genético. Ya lo presenté cuando nació. No logro entender. ¿Cuál es el sentido de que le haga un nuevo estudio cuando su condición es permanente? Mientras tanto, se suspenden todas las prestaciones

Por favor, ¡dejen de complicar la vida a las familias de discapacitados, que ya bastante complicada la tenemos!

María Ferreyra

DNI 18.272.159

Cambio de hora

Se podría hacer un sustancial ahorro de energía con la simple medida de variar el huso horario. Desde octubre hasta mediados de abril hay una amplia banda de luz solar no contaminante y que es gratis. Otros países lo hacen.

Tony Macadam

tonymacadam3@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA )

LA NACION