Cartas de lectores: Rodolfo Clutterbuck, a 34 años de su secuestro; ¡Es la política...!; billetes e inflación

escuchar

Carta de la semana

Rodolfo Clutterbuck, a 34 años de su secuestro

Hace 34 años, un 16 de octubre como hoy, también Día de la Madre, papá salió a la mañana en su auto para jugar al golf, su deporte favorito. A dos cuadras del club se le cruza un Falcon blanco, lo bajaron a la fuerza del auto y lo secuestraron. Desde aquel día no supimos nada más de él… Tenía 53 años y mucha vida por delante. Fue un gran hombre, marido, padre, amigo, empresario… tenía mucho para darles a su familia y a su país.

Los años hacen que uno aprenda a vivir con y a pesar del dolor, pero uno no puede nunca dejar de extrañar y, en este nuevo aniversario, quería recordarlo y honrarlo con gran amor.

Ojalá podamos en algún momento saber lo que pasó, despedirlo y llevarlo a descansar en paz como se hubiera merecido. No depende de nosotros, sí de quiénes participaron del hecho. Nunca es tarde para arrepentirse y ayudarnos a cerrar esta triste historia.

Alan Clutterbuck

DNI 18.760.263

¡Es la política…!

Pretender frenar la enorme decadencia que venimos sufriendo los argentinos desde el siglo pasado solamente con medidas económicas (como los dólares soja, Qatar, tecno, etc.) es desconocer la gravedad del problema que nos aqueja. A principios del siglo XX, la Argentina tenía un PBI per cápita superior al de los países europeos; sin embargo, a partir de la década de 1930, nuestro país, reconocido y admirado como el “granero del mundo”, comenzó a debatirse entre golpes de Estado, gobiernos e instituciones débiles, y una economía estancada y sin rumbo.

Ahora bien, para salir de esta decadencia necesitamos gobiernos estables que planifiquen pensando en el mediano y largo plazo, para recomponer los lazos de una convivencia democrática y fortalecer las instituciones. Pero esto no se logra con medidas económicas, sino con un cambio radical en la cultura política.

Por estas razones necesitamos estadistas que sepan definir y consensuar los lineamientos de la Argentina del futuro: una Argentina plural, justa, moderna y abierta al mundo.

Antonio O. Donini

donini@fibertel.com.ar

Billetes e inflación

En una tertulia de la Fundación Andes recordamos que hace 5 meses el Gobierno anunció con bombos y platillos la emisión de nuevos billetes con los mismos valores que los actuales. De los nuevos billetes ni noticias, pero mientras tanto la inflación galopa al 7% mensual, por lo cual es necesario que se emitan billetes de mayor denominación ($5000 y $10.000) que contemplen este impacto sobre el deterioro del valor de nuestra moneda.

En definitiva, reconocer una enfermedad es el primer paso para poder curarla.

Leonardo Gabriel Forgia

DNI 22.848.377

Dólares

Por favor, se ruega verificar si en el Banco Central no habría menos dólares que tipos de cambio.

Pablo F. Marchetti

DNI 6.002.426

17 de octubre

A pesar de que la Argentina poseía el octavo PBI por habitante más alto del mundo y una sociedad integrada que era ejemplo en toda América Latina, el 17 de octubre de 1945 una parte del pueblo reclamó por un hombre, para una mejor justicia social. Sin embargo, el peronismo, con el tiempo, convirtió esa fecha en un ritual político. Esa imagen simbólica de unión de un pueblo y un líder idolatrado se transformó en una doctrina alejada de la república, que señaló a los que no comulgaban con sus ideas como enemigos de la patria. Esta polarización a través de los años concluyó en la sociedad que hoy tenemos, con una grieta social usada y potenciada por otros para su propio beneficio, como es el caso del kirchnerismo. Nada más triste para aquel 17 de octubre original que la movilización que tendrá su lugar este año en la Plaza de Mayo, donde dirigentes políticos y sindicales inmensamente enriquecidos por la política dirán sus discursos de mentiras y promesas a un pueblo mucho más desesperanzado y empobrecido que aquel otro reunido en el mismo lugar hace tanto tiempo.

¿Será que la Argentina ha malgastado casi 80 años de su historia?

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2104@gmail.com

Pases

En 2005, fue Eduardo Lorenzo Borocotó. En 2015, fue Leopoldo Moreau. En 2022, ¿será Facundo Manes?

Raúl Rossi

raulrossi70@yahoo.com.ar

Elecciones de abogados

Pasado mañana, los abogados de todo el país debemos elegir a cuatro colegas que nos representarán en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Desde Será Justicia, agrupación de abogados apartidaria, apoyamos a la Lista Nº 3, integrada por Miguel Piedecasas, Jimena de la Torre, Juan Pablo Zanetta y Claudia Sarmiento, todos ellos comprometidos con los principios republicanos, la división de poderes y la independencia de la Justicia.

Raúl Aguirre Saravia

Presidente Será Justicia

DNI 12.548.198

Demoras en los aportes

Diez niños judicializados, con historias duras. Llegaron en agosto al Hogar Príncipe de Paz, en Florencio Varela, derivados por el Organismo de Niñez y Adolescencia. Pero el reducido importe que debe acompañarlos proveniente del área de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires aún no ha llegado. Recientemente se firmó un convenio. Pero “hay que esperar entre 60 y 90 días porque el expediente tiene que llegar a La Plata y pasar por varias oficinas”. Justificaciones sin vergüenza ni pudor: “Es la burocracia”. Explicaciones que no llenan ningún estómago. Como vecina, admiro a quienes están donando sus vidas por el funcionamiento del hogar, pero me pregunto: ¿es lícito especular con la vulnerabilidad de los niños?, ¿poner sus derechos a plazo fijo?, ¿podremos transferir los 90 días al pago de la luz, el gas o la verdulería? El personal que se requiere las 24 horas ¿cuánto tiempo podrá trabajar por una promesa?, ¿cómo entender que en la era digital un papel tarde 90 días en llegar a La Plata y pasar por las oficinas de aquellos a los que les paga regularmente el sueldo con la recaudación impositiva de quienes tenemos que hacer rifas y donaciones para alimentar a quienes están a cargo del Estado?

Si entre los lectores surge alguna idea para ayudar en Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, en nombre de la próxima generación se agradece.

María Fiotto

hna.fabiana@gmail.com

Gallardo y D’Onofrio

Gallardo decidió poner fin a su ciclo de director técnico en River Plate. Tuvo una campaña extraordinaria, quizás la mas exitosa de la historia del club. Salvo este último año, siempre estuvo Rodolfo D’Onofrio como presidente de River. Con ello, Gallardo tuvo el enorme soporte de un dirigente que mantuvo orden institucional, le trajo la mayoría de los jugadores que solicitó, jamás lo presionó en la parte deportiva, hubo orden y respeto. D’Onofrio como presidente tuvo mucho que ver en el éxito de Gallardo. ¿Será casualidad que en este año en el que no estuvo D’Onofrio coincidiera con el año menos exitoso del Muñeco? Rodolfo, espero que en breve ocupes un cargo importante en la conducción de nuestro querido país.

Miguel Gorrissen

DNI 10.133.683

Críticas entre docentes

Soy docente y participo de algunas páginas de internet de mi rubro. Observo últimamente que existen comentarios entre colegas desprestigiando la labor de un colega de otra área o de la misma. Entonces, si la unión hace a la fuerza, ¿cómo podemos permitir que seres que obtuvieron un título terciario y están frente a alumnos agredan y humillen a otros que ejercen la misma profesión? ¿Qué ejemplo pueden dar a sus alumnos al opinar gratuitamente y hacer valoraciones de otro docente sin conocerlo, solo por expresarse? Esos mismos docentes son los que luego se quejan de que la sociedad o los padres no nos valoran en nuestro rol de educadores.

Queridos docentes, seamos más empáticos y valoremos a nuestros colegas. La coherencia, la vocación y el respeto nos tienen que identificar. No nos apartemos de ese camino, porque solo conduce a manchar a la educación argentina.

Verónica Ciolli Ceccato

DNI 28.620.548

Fútbol y tránsito

¿Hasta cuándo vamos a ser víctimas de los partidos de fútbol? ¿Hasta cuándo el tránsito de la ciudad va a estar condicionado por el fútbol? ¿Hasta cuándo pondrán el circo por encima de todas las demás actividades? ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?

Jorge Vilaboa

DNI 92.211.756

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo,LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION