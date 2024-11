Cartas de lectores: Sentencia confirmada, los DNU, Pichetto

Sentencia confirmada

La Cámara de Casación finalmente ratificó la sentencia en la causa Vialidad, por la que la expresidenta y exvicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por defraudación a la administración pública. Hace pocos días, ella reemplazó como titular del Partido Justicialista al expresidente de la Nación Alberto Fernández, que está por ser indagado por presuntos hechos de corrupción en miles de millones de pesos en la causa de los seguros, e imputado por lesiones en nueve hechos de violencia contra su exmujer.

La flamante presidenta de ese partido también está involucrada y deberá afrontar próximamente el mayor juicio por corrupción de la historia argentina en la causa de los cuadernos. Y el vicepresidente que ella tuvo cuando fue presidenta de la Nación también fue condenado a seis años de prisión por querer apropiarse de la fábrica de billetes. Por razones de espacio, omito mencionar las condenas por corrupción de sus exfuncionarios. Pobre partido, pobre Nación…

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Los DNU

Que la ley 26.122 que regula la intervención del Congreso en relación con los DNU, sancionada con el patrocinio de los kirchneristas, es una verdadera aberración jurídica y atenta contra las bases republicanas es algo indiscutible y merece ser derogada o por lo menos modificada en forma razonable. Ahora bien, la hipocresía de los K parece no tener límites; cuando ellos estaban en el poder la ley era buena, pero ahora que lo perdieron descubren que es mala. Una solución podría ser derogar o modificar la ley, pero con vigencia a partir del próximo mandato presidencial.

Fabio Piatigorsky

Fabio.piatigorsky@sion.com

Pichetto

¿A qué juega Pichetto? “Se consolidó el partido del bloqueo y la minoría”, otra frase del esteticismo con que un camaleón de la política pretende mantener protagonismo. Es triste comprobar cómo su frondoso archivo no lo amilana para reinventarse una y otra vez en aras de mantener su conchabo estatal. Los que tenemos memoria y queremos a la República no debemos olvidar para ubicarlo en su justo lugar. Quien fuera la mano derecha del kirchnerismo, defensor a ultranza de la 125 y otros despropósitos, es hoy quien encabeza un bloque variopinto de diputados que le reconocen liderazgo. En esta nueva era, pretende reformar el régimen de validación de los DNU establecido en la ley 26.122, que fuera implementado cuando trabajaba para la administración kirchnerista y que oportunamente propició. Increíble reinvención de su pasado. Por favor, tengamos memoria del triste papel que este individuo desempeñó como presidente del Senado y en defensa del peor gobierno del que se tenga memoria. ¡No olvidemos!

Juan Carlos Cornejo

DNI 4.550.806

Colapinto y la lluvia

Cora Reutemann, hija del famoso corredor de autos Carlos Reutemann, afirmó que “los buenos pilotos se ven bajo la lluvia”, expresión que generó una frenética polémica en su contra, y eso debido a que muchos lo han tomado como una indirecta contra el joven corredor argentino de F1 Franco Colapinto, a raíz del accidente que padeció en Brasil. Pienso que no debe atacarse a la hija de Reutemann, pues, en el hipotético caso de que la expresión fuese redondamente cierta, entonces se le debería aplicar de lleno en forma elogiosa al flamante piloto nacido en Pilar (Buenos Aires), el cual, antes del accidente hizo varias advertencias por radio al ingeniero de su equipo, Gaetan Jego, para que le cambien los neumáticos por los de lluvia extrema. Queda claro que sus peticiones lo dejaron muy bien parado, y que su corta experiencia probó más previsión que la larga experiencia del miembro del equipo que lo dirigía. Sobrevuela la máxima de Pascal: “Prever es prevalecer”.

La expresión “los buenos pilotos se ven bajo la lluvia” es una cuestión demasiado relativa, en tanto que, por experiencia propia, podría afirmar que los malos pilotos también. Y hasta si se quiere, en freno a la aseveración, no debemos olvidar aquel otro aforismo que reza: “Hasta al mejor cazador se le escapa la liebre.”

Lo anterior es algo anecdótico que me hace saltar hacia un tema interesante y de gran importancia: ¿cómo llegar a ser bueno en algo?; ¿cómo se adquiere la excelencia? Como en todas las cosas de la vida, la perseverancia, la aplicación diaria, el esfuerzo constante hablarán más tarde sobre la bondad y perfección que alguien ha adquirido en tal o cual actividad. Generalmente la perfección de algo supone un largo camino, recorrido que incluye algo demasiado olvidado por el hombre moderno: el sacrificio. Y el sacrificio, a no dudarlo, las más de las veces no solo implica sudor, sino lágrimas, fracasos y a veces hasta sangre. De modo que la bondad de alguna actividad no la determina un factor accidental, v.gr. la condición climática, sino un factor medular coincidente con la perseverancia en el conocimiento y práctica de los debidos principios del arte elegido.

Es posible que el bueno en algo se vea cuando se desempeñe ante la dura borrasca, pero, a no dudarlo, primeramente se lo habrá visto esforzándose en lo suyo con ahínco y firmeza, en los días en los que el sol brillaba en un cielo despejado.

Tomás Ignacio González Pondal

tomgonpon@hotmail.com

Medida acertada

Felicito a Jorge Macri por su propósito de estudiar y levantar aquellas ciclovías que en la práctica no se utilizan. Al contrario de lo que opina en su carta la señora Argüello, que lo critica por esa decisión, en mi opinión el error fue de las administraciones anteriores, que llenaron la ciudad de ciclovías pensando que Buenos Aires iba a ser como esas ciudades chinas que nos muestran fotos con nubes de bicicletas en sus calles. La realidad es que muchas están desiertas y no se justifican. Y lo que es peor, a veces vemos calles con sus carriles vehiculares congestionados, al lado de ciclovías vacías. Más aún, cualquier vecino a quien le pase una de ellas por la puerta de su casa podrá dar fe de las molestias que le ocasionan. ¡Adelante, Jorge!

Enrique Rodríguez

DNI 4.136.163

En la Red Facebook

Causa Vialidad. Confirman la condena de seis años de prisión contra Cristina Kirchner

“Por ahora se hizo Justicia”- Marcela Quintana

“Falta que devuelvan lo sustraído o el valor aproximado de lo que perdió el país”- Elena Darnay

“Bravooooo”- Graciela Tarella

“Este país va a salir. Adelante. Sin chorros. Ni curros”- Raúl Jorge

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION