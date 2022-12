Cartas de lectores: Sentir orgullo, personalidad Messi, Maradonizarse

escuchar

Carta de la semana

Sentir orgullo

Hemos sufrido durante más de 120 minutos el esperado triunfo ante Países Bajos. Recordé aquel Mundial del 78 donde vencimos en la final por 3 a 1 a Holanda y fuimos campeones mundiales. Con la euforia de aquel triunfo soñábamos con una Argentina emprendedora, con justicia, honestidad, trabajo digno y valores republicanos. Han pasado 44 años, y el sueño del fútbol continúa, pero el de un país mejor aún no se concreta. La selección demostró que puede despertar pasión en la población e incluso admiración, porque sus integrantes trabajan con dedicación y profesionalismo. La selección despierta amor a la patria, al himno, al esfuerzo, al trabajo , al espíritu de equipo. La buena gente realiza eso... Necesitamos imperiosamente también buena gente en la política, que respete las instituciones, el trabajo, el mérito, la tradición que nos ha hecho crecer y ser potencia a principios del siglo XX. Que sintamos orgullo de ser argentinos y tengamos admiración por nuestros gobernantes, como pasa con la selección.

Antonio Roberto Lagioia

tonylagioia@gmail.com

Personalidad Messi

Nuestro mejor jugador mostró el viernes pasado su fuerte personalidad. Terminado el partido y mientras era entrevistado fue provocado por un jugador holandés. “Andá pa’ allá, bobo”, le dijo Messi. Parecía recién llegado de Rosario a los 12 años. En 23 años viviendo en Barcelona no se le contagió ni un poco el acento catalán. Este auténtico líder de nuestro fútbol muestra así lo auténtico que es. Nada lo cambia, sigue siendo el mismo: buen marido, buen padre, buen compañero e inteligente y extraordinario jugador de futbol.

Gracias, Leo.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Maradonizarse

Al finalizar el partido contra Países Bajos, el capitán de nuestra selección tuvo un gesto irrespetuoso frente al entrenador holandés y también se dirigió en forma agresiva al jugador que hizo los goles a la Argentina. Algunos medios dicen que Messi se “maradonizó” por estas actitudes y lo elogian por eso. Creo que es lo peor que le podría pasar. Que siga siendo la persona humilde y educada que ha sido siempre. Ese es su mejor ejemplo.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Argentinos en Qatar

Como futbolero de nacimiento disfruto a pleno los éxitos argentinos en el Mundial de Qatar, y ni que hablar el sueño del título mayor. Pero como ciudadano residente en nuestro país, con las distintas vivencias de una ya larga vida, que siempre dependió de la actividad privada, con sus permanentes vaivenes, rodeado de personas que imploran por el ingreso de un cliente a su comercio, de conservar el empleo el mes que viene, de obtener ingresos para poder pagar las quincenas, de lograr permisos para contar con los insumos que les permitan producir y mantener vivas sus pymes… no puedo dejar de preguntarme, ¿de qué viven esas multitudes de argentinos que vemos ocupar las tribunas de los estadios, circular por la calles del costosísimo Qatar, viajar en sus carísimos medios de transporte, abonar los onerosos tickets de entradas a los partidos y los alojamientos? Y, como si esto fuera poco, muchos acompañados del grupo familiar completo. Sería bueno que algún periodista cubriera esa curiosidad que tenemos millones de argentinos que vivimos desde nuestro suelo una realidad tan distinta a la que nos exhiben las cámaras de TV.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

Menos impuestos

En el último tiempo, los políticos venimos recibiendo una demanda social cada vez más clara, fuerte y variada. Un reclamo es: “Dejen de ahogarnos con impuestos, cobren menos y gasten mejor”. La crisis económica y social hace más dramático y urgente atender este pedido. Es cada día más intolerable vivir pagando altos impuestos, o empujados a la informalidad, para luego no recibir bienes o servicios públicos acordes con ellos.

Los políticos tenemos que dar una respuesta, desde cada nivel de gobierno: nacional, provincial y municipal. Afortunadamente, hoy empieza a ser habitual leer noticias de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires que disminuyen tasas para aliviar la carga de sus contribuyentes. Uno de los primeros fue Capitán Sarmiento, bajo la administración de Javier Iguacel, quien propuso y logró eliminar más de 100 tasas y, paradójicamente, aumentó la recaudación en más de un 40%. Otro fue Tres de Febrero, bajo el mandato de Diego Valenzuela, que este año comenzó un proceso de reducción de impuestos municipales para fomentar la inversión en el distrito, y se transformó en uno de los pocos municipios que no cobran tasa por la habilitación de nuevos comercios. Desde nuestro lugar en el Concejo Deliberante de San Isidro, queremos también emprender este camino, estudiamos las tasas vigentes y estamos proponiendo eliminar al menos 223.

Ojalá esta “oleada” llegue a cada rincón del país, y entendamos que la Argentina solo va a salir adelante si los gobiernos administramos con eficiencia el dinero que es de todos, y simultáneamente dejamos crecer al sector privado para que genere más empleo y riqueza.

Ramón Lanús

Concejal de San Isidro, Pro

Embajadores y Cristina

Soy un diplomático argentino en actividad, funcionario de carrera del Servicio Exterior de la Nación. Di mi examen de ingreso al ISEN (Instituto del Servicio Exterior) en 1986, durante el gobierno constitucional del doctor Alfonsín. Entre los exámenes que hoy hay que rendir para ingresar al ISEN figura el de Derecho Constitucional. Nos preparamos para servir a la república en las distintas funciones que las autoridades determinen. Al concluir nuestra formación en el ISEN, hemos jurado defender la república, simbolizada en la Constitución nacional. Varios colegas diplomáticos nos hemos quedado sorprendidos al ver un “Manifiesto de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner”, firmado no solo por embajadores políticos, sino también por colegas, embajadores de carrera.

Es preocupante el desconocimiento de normas y conceptos fundamentales del derecho constitucional argentino por parte de los firmantes. Nuestra historia democrática tiene lamentablemente noches oscuras y algunas no muy lejanas. Este manifiesto de solidaridad es un atentado a la independencia del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado argentino. Es una reacción desafortunada contra una sentencia de un juicio realizado con todas las garantías, que algunos podríamos considerar que junto al alegato del fiscal Luciani son una pieza jurídica que quedará en la historia del derecho argentino y otros podrían considerar que tienen falencias legales graves. El fallo cumple una instancia procesal que luego podrá ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal y luego eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes fallarán en contra o a favor. A mí, como a muchos otros diplomáticos en actividad, no nos preocupa la participación y el compromiso político de nuestros colegas diplomáticos. Yo también, además de mi responsabilidad profesional técnica, participo como ciudadano en Pro, en el espacio de Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Pero lo que no podemos permitir es toda acción o expresión que vaya en contra del respeto a nuestra Constitución, de los valores y principios republicanos. En este sentido, rechazo lo expresado en dicho documento e invito a nuestros colegas diplomáticos a identificarnos con los valores emanados de la Constitución y terminar con estos ataques al Poder Judicial.

Alejandro Zothner Meyer

DNI 13.058.292

Pinky, por siempre

Desde su comienzo fui adicta a la televisión, enojadísima cuanto LR Canal 7, durante el funeral de Eva Perón, dejó de transmitir y solo se veía la señal y la música sacra. De manera que vi a Pinky desde que apareció en la TV, con sus anuncios en vivo. No creo que alguien se acuerde de un aviso de Pindapoy, año 1956 o 1957, que hacía en vivo con Adolfo Salinas, y en el que se dieron un beso apasionado. Nunca lo olvidaré y era un horario a la tarde. Llegábamos del colegio, hacíamos la tarea y mirábamos Reunión de mujeres, que siempre seguía con el cine argentino, cuyas películas devoré… Pero creo que la televisión fue en los últimos años desconsiderada respecto del valor de su figura y capacidad. No sé si influyó el programa durante la Guerra de las Malvinas, o su vocación política, su paso por Diputados fue breve y la he escuchado que no pudo soportar ciertas situaciones que no se avenían con su espíritu democrático. Creo que en los últimos años la televisión la olvidó, a excepción de Héctor R. García, que le dio espacio en Crónica, y los programas de recuerdos de la década del 60, 70 y más acá, que eran buenísimos. No fue un buen acierto el programa en el que apareció en la TV Pública, a las divas hay que recordarlas en su esplendor, porque aparte de ser la Señora Televisión, fue también una diva argentina.

Siempre quedará en el recuerdo de nuestra generación que vio nacer a la TV, y con ella a sus ídolos. Pinky, por siempre.

Ana María Figueroa

DNI 4.829.707

