Cartas de lectores: Servir a los demás, retomar el camino, más de lo mismo

Servir a los demás

El arzobispo de Canterbury, al despedir a la soberana de Inglaterra, afirmó: “Las personas que aman servir son infrecuentes en cualquier ámbito, los líderes que aman servir son aún más infrecuentes, pero en todos los casos aquellos que sirven serán amados y recordados, mientras que quienes se aferran al poder y a los privilegios son olvidados”.

Palabras de una sabiduría inmensa que deberían ser meditadas por todo el arco político de mi país.

Margarita Di Lella

DNI 11.663.308

Retomar el camino

Imperdible el artículo del señor Maximiliano Gregorio-Cernadas del lunes pasado, en el que se trata el tema de hacia dónde va la Argentina. O lo comprendemos y unidos trabajamos para retomar el camino que nuestros próceres marcaron hace ya muchas décadas, o los filisteos de hoy nos terminarán sepultando...

Alejo Neyeloff

alejo@neyeloff.com.ar

Más de lo mismo

La media sanción de las leyes de consenso fiscal obtenida por el oficialismo en Diputados, con el apoyo de algunos legisladores radicales, al habilitar subas de impuestos a los sellos, de la transferencia de inmuebles, de automotores y otros contratos y la prórroga hasta 2027 de la vigencia de impuestos nacionales, revela que el camino elegido para la disminución del déficit fiscal no es el de la reducción del gasto público, sino el del aumento de la presión impositiva. Revela también que el objetivo no es modificar la acumulación de desaciertos de varias décadas en materia económica, implementando necesarias reformas estructurales, sino solo poner parches y atarlos con alambre, para tratar de evitar que la economía explote antes de las próximas elecciones presidenciales. O sea, más de lo mismo.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Eutanasia

El lunes pasado vi la entrevista brillante que le hizo Carlos Pagni a Pichetto, y pensé que sería el periodista y pensador más indicado para dar difusión a un tema que atañe, más que nada, a la gente muy mayor y los enfermos terminales. Hay varios proyectos sobre eutanasia y suicidio asistido sobre los cuales pocos hablan. La Declaración de los Derechos Humanos es fantástica cuando habla de la dignidad de la vida, pero se olvida de la misma dignidad en el momento de la muerte. Un amigo permaneció diez años en una cama, inconsciente, con el sufrimiento que ello generó no solo en él, sino en su familia. ¿Esto no amerita una respuesta de la política?

A mi criterio necesitamos escuchar a políticos, filósofos, psicólogos, médicos

y religiosos. Ojalá pueda parecerle un tema de interés. El mayor de mis respetos a Pagni por su capacidad de análisis.

Isidro Odena

DNI 4.617.542

Previaje

Hay un dicho popular muy vigente en estos tiempos, “hecha la ley, hecha la trampa”. Esto se hace patente concretamente en el Previaje3. El Ministerio de Turismo se había comprometido a que después de las vacaciones de invierno (agosto) se iba a implementar. Recién se implementó en septiembre, con algunas trampitas. En mi caso, los 2 pasajes (matrimonio jubilado) fueron comprados directamente a Aerolíneas Argentinas por la web a comienzos de julio de 2022 y pagados, ida y vuelta a Bariloche, con fechas fijas para noviembre de este año. Los dos trámites fueron rechazados y los motivos se informan en una nota tramposa. En ella figuran seis motivos generales. Por haber tenido la posibilidad económica de comprar los pasajes en julio de 2022, supongo que ese es el motivo del rechazo de la solicitud para obtener el beneficio, habiéndose implementado la reglamentación tardíamente. Para coronar todo esto, en el comunicado de rechazo se afirma lo siguiente: “Si tenés alguna duda o consulta, podés comunicarte con el Centro de Contacto…” y se dan dos números. Imposible comunicarse, porque estos derivan automáticamente a una máquina contestadora.

En definitiva, otra vez “sopa”.

Alejandro H. Fano

DNI 4.432.242

Correo simple

A raíz de lo descripto por la señora Nora Ceriana la semana pasada, me pregunto si hacer desaparecer el correo despachado como simple se trata de una política disuasoria implementada por el Correo Argentino a fin de recaudar más ya que, tal como a ella le ocurrió, en distintas ocasiones me han desaparecido cartas con franqueo simple, remitidas a una misma destinataria en Bahía Blanca. Para confirmar esta sospecha recuerdo el diálogo que tuve con una empleada de sucursal en CABA, quien, cuando decidí franquear “simple” un sobre tamaño A4 con una revista, me preguntó si no quería despacharlo como certificada, “para que llegue”, fueron sus palabras. Lamentablemente no le hice caso y ese envío fue uno de los que no llegó.

María Ferrari

ferrari.maria1@gmail.com

Recovas

A propósito del artículo sobre las recovas de Once, Leandro Alem y Paseo Colón, seguramente muchos porteños ignorarán la existencia en la ciudad de una cuarta recova, mucho más modesta. Se encuentra en la vereda norte de la avenida Álvarez Jonte al 3700, cerca del límite entre los barrios de Villa del Parque, Monte Castro y Villa Santa Rita. Corresponde a un complejo de viviendas y comercios construido por El Hogar Obrero alrededor de 1960. Actualmente incluye, entre otros negocios, una concesionaria de autos, una farmacia y un supermercado. Junto a la recova, Álvarez Jonte hace un quiebre en su cruce con Emilio Lamarca, dejando un espacio libre que podría convertirse en una plazoleta, lo que daría nueva vida al lugar, como se hizo hace poco unas diez cuadras hacia el este, en el cruce de Álvarez Jonte y Condarco.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Diputados: el kirchnerismo vuelve a la carga para regular “los discursos de odio” en los medios

“Imagino que empezarán por los de su partido... miles de ejemplos para mostrar en su discurso desde

hace años”- Mariano Stasi Kinyo

“¿Por qué no hacen proyectos productivos, para mejorar la calidad de vida de la gente?”- Viviana Pavón

“Acá los únicos odiadores son ellos”- Adriana Susana Carrizo