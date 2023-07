Cartas de lectores: Sí, se llevó algo; el agua es oro, Mandela

escuchar

Sí se llevó algo

“Yo no me llevé nada”. Así habló el presidente de la Nación. A nadie cabe felicitar ni reconocer mérito por no enriquecerse ilegalmente en la función pública. De ahí que la insólita autorreferencia del interesado nada agregue a su honorabilidad, y al mismo tiempo da una muestra elocuente de las bajas expectativas que ha puesto sobre sí mismo. Pero lo cierto es que la honorabilidad no admite miradas sesgadas ni hipocresía. Y tampoco mala memoria cuando se ha causado tanto daño. Nada de honorable tuvo la fiesta ilegal de “mi querida Fabiola”, rápida e inexplicablemente purgada con unos pocos pesos. Ni la conformación de un grupo vip para recibir la vacunación en forma preferencial. Ni la simultánea postergación ideológica de la obtención de vacunas contra el Covid, lo que dio lugar a muchas muertes evitables. Ni la expulsión inexplicable de los niños de las escuelas. Ni la devastadora y abusiva cuarentena policialmente controlada. Ni el multitudinario velorio celebrado en una de las principales sedes del Estado, conducido por quien dice que nada se llevó, mientras se impedía la educación de los niños. La lista da para muchas más líneas de las que admite esta carta. Seguramente otros lectores podrán completarla. La referencia presidencial me impele a señalarle que sí se llevó algo: la dignidad, la vida, la fortuna y el futuro de muchísimos argentinos. Eso lo debe, y no es poco.

Hugo J. Pinto

DNI 12.342.125

El agua es oro

De la excelente columna del último domingo “El agua es oro: el aprendizaje de Uruguay”, se puede concluir que lamentablemente tampoco en nuestro país tenemos cabal conciencia del abrupto cambio climático que padecemos. Quienes residimos en la ciudad de Buenos Aires vemos diariamente cómo dilapidan el recurso los encargados de edificios, arrastrando con mangueras lo que yace en las veredas. Ello también se observa, con menor frecuencia, en el resto de las propiedades. El desmadre se podría controlar estableciendo nuevos consumos por m2 que deberían, especialmente en los consorcios, ser ponderados y facturados de acuerdo con nuevas escalas, penalizando los excesivos, y también estimulando la denuncia de los vecinos cuando exista derroche del elemento. Otro aspecto a resaltar son la importancia de legislar para que se habiliten depósitos para el agua de lluvia, en donde se mantengan espacios para jardines y para ser utilizados fundamentalmente en el riego, y la necesidad de que en los establecimientos de enseñanza se realicen reuniones con padres y alumnos para tratar el ahorro de tan importante recurso, incluyéndolo en el temario para educadores y educandos.

Jorge Alfredo Varela

jorgealfredo.varela@gmail.com

Mandela

He leído con mucho interés el artículo: “Mandela, un mito que en su país comienza a resquebrajarse”, publicado en el suplemento Ideas del sábado pasado. Escrito por Lynsey Chutel, de The New York Times, hace un análisis de la figura del héroe de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, y si bien explica y exalta la figura de Mandela por su sacrificio personal y su lucha para terminar con ese sistema de segregación racial, pone de manifiesto que en la actualidad, la juventud de raza negra de Sudáfrica, si bien acepta que la figura de Mandela representa la libertad del yugo del apartheid, le echa en cara que en realidad su lucha no logró obtener los beneficios políticos, económicos, sociales y laborales que hubiesen sido necesarios para que la población mayoritariamente negra pudiese alcanzar hoy los beneficios que le permitan vivir en igualdad de condiciones con la población de raza blanca. La crítica que se le hace a Mandela en la actualidad se remonta en realidad al momento en que este héroe de la lucha por los derechos civiles debió negociar su libertad y el futuro del país frente a un gobierno de raza blanca, opuesto totalmente a la vigencia y existencia de la raza negra, y para lo cual, como en toda negociación, debió exigir y ceder, de acuerdo con las condiciones reales del momento, “logrando aquello que realmente pudo” y que fue: su libertad y las primeras elecciones libres, de las que él surgió como el primer presidente negro en la historia del país. De allí en más, el resultado final obtenido por este cambio fundamental en Sudáfrica ya no depende de Mandela, sino de la población actual.Creo que Mandela tiene justificados derechos para que las estatuas y los monumentos dedicados a su persona continúen en su lugar como ejemplo de una conducta honesta y sacrificada en beneficio de su país. Las miserias de la política actual no deben empañar una conducta, a mi juicio, irreprochable.

Luis Alberto Carbajal

DNI 5.171.616

Turnos para créditos

Imposible sacar turno para gestionar el crédito de $400.000 para los jubilados. La Anses contesta reiteradamente: en este momento no podemos dar turnos. Intenté durante 24 horas. Es un chiste de mal gusto o insuficiencia del software contratado. Ruego a las autoridades de la Anses que corrijan este problema de inmediato.

Edgardo D. Rolla

DNI 7.591.079

Terrazas verdes

La ONU estima que para el año 2030 llegaríamos a una situación límite en el cuidado de nuestro medio ambiente. Actualmente, ya son palpables todos los cambios ambientales que están sucediendo a nivel global. La ley 4428 techos o terrazas verdes (se denominan así a las superficies de los edificios que están parcial o totalmente cubiertas por vegetación, ya sea en el suelo o en sus paredes), no ha logrado el alcance pensado. El GCBA debería impulsar el cumplimiento de la norma y difundir los beneficios para los vecinos. El cumplimiento de la norma ayudaría a contrarrestar el déficit de espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires, que tan solo es de 5,5 m2 por habitante, la mitad de lo recomendado por la OMS. Y en relación con el aspecto económico, posible exención de impuestos.

María Constanza Alfonso

connie-alfonso@hotmail.com

Puente cerrado

El puente que une la calle Soler con Ciudad de la Paz está cerrado desde hace meses sin que se vea ningún tipo de trabajo de reforma o mantenimiento.

¿Cuál es la causa?

Carlos A Parizzi

DNI 7.738.352

