Cartas de lectores: Son funcionarios; muerto al llegar; gordura, hinchazón

Son funcionarios

A los kirchneristas, en particular a la vicepresidenta, les recordaría esta advertencia de Jean Rousseau: “El más fuerte no es suficientemente fuerte para ser siempre el amo si no convierte su fuerza en derecho y la obediencia en deber”.

No son nuestros amos, son funcionarios a nuestro servicio. Les pido que reflexionen al respecto y tal vez puedan aún ser funcionarios y hacer algo útil para el bien común y la república.

Vicente Palumbo

DNI 8.347.679

Muerto al llegar

Como la taquillera película norteamericana de 1988 Muerto al llegar, el anunciado billete de 2000 pesos llegará malherido a la escena. Para colmo, dos pioneros de la medicina argentina, Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, serán inmolados en la hoguera en que diariamente el gobierno incinera nuestra moneda. Es tan escasa la creatividad de nuestros funcionarios, pretendiendo ocultar un temporal con un paraguas, creando un billete que duplicando a su antecesor tendrá menos valor que este a poco de estar en circulación.

Guillermo Beccari

guillermobeccari@yahoo.com.ar

Gordura, hinchazón

Si habláramos de haciendas, una cosa es gordura, y otra distinta, hinchazón. Con los valores de la hacienda en pie pasa lo mismo. No aumentan ni han aumentado.

Siempre últimos en la carrera de precios. Imbatible y ganadora, el podio es de la inflación. Estadísticas del Indec establecieron que la inflación de 2022 se ubicó en el 94,80%. El índice general del mercado agroganadero (Igmag, hoy continuador del histórico índice general del Mercado de Liniers) correspondiente al período 1/1/2022 al 31/12/2022 varió en relación con 2021 el 56,86%. De computar solamente el valor de índice del novillo, la variación es del 56,02%. La variación interanual del Igmag de enero de 2023 vs. enero de 2022 fue del 44,94%. Los novillos exclusivamente variaron el 50,32%. El que encuentre el aumento que le saque una foto. Nadie expone, nadie dice y muchos menos son los que entienden que una cosa es el precio del producto en el mostrador o la góndola y otra distinta es el “insumo hacienda en pie”. Es un eslabón, no la cadena. Nadie pregunta por costos, no se establecen cuadros comparativos con productos sustitutos, pero nunca se olvidan el amarillismo y los títulos catástrofe. “Subió la carne”. Tan grave como la falta de precio es la falta de defensa por parte de la dirigencia agropecuaria. No han sabido explicar ante los medios ni a los periodistas políticos o económicos que el precio de la hacienda en pie, que es el resultado del trabajo del productor rural, no es el precio de la carne, del que, por otra parte, no participa. La mesa “conversadora”, para algunos continuadora de la Mesa de Enlace en épocas de la 125 de Martín Lousteau, baila el minué con Massa, aportándole las fotos que este necesita para avanzar en su juego de la oca. Enorme valor tiene la disposición del tiempo personal y los recursos que cientos de productores ponen para la dinámica de entidades de segundo y tercer grado del sector agropecuario. Muchas mujeres y hombres de campo donan su tiempo después de todo un día de trabajo en reuniones del sector rural.

Pero el productor agropecuario, sigue sin representación profesional.

Heraldo Rodríguez Delgado

DNI 12.001.038

Es lo buscado

Con relación a la carta del señor Roberto Jorge Billinghurst que expresa que el Presidente y sus asesores deberían recorrer la ciudad de Buenos Aires para ver familias enteras en colchones, le agregaría que evidentemente parece un efecto buscado, así la ciudad deja de ser una ciudad opulenta que tanto mencionan los Fernández en sus discursos.

¿Raro no? Yo suelo recorrer la ciudad de La Plata y no se encuentran familias tiradas en colchones, ¿por qué será?

Alicia Bianchi

CI 5.709.582

Colectivos

Solicito a la CNRT, al Ministerio de Transporte, a la División General del Transporte y a sus empleados que se calcen sus zapatos y salgan a la calle a controlar personalmente las herméticas cajas metálicas, llamadas colectivos de pasajeros, carentes de aire acondicionado que transitan por Lomas de Zamora y realicen ellos mismos el trabajo de verificar personalmente cuáles son las unidades que deberían dejar de transitar porque son insalubres para sus pasajeros, y más aún para sus choferes, en lugar de estar sentados tras una computadora en oficina con aire acondicionado pidiendo tanto dato al pasajero. Es decir, ellos cobran el sueldo y el usuario debe hacer el trabajo.

Margarita Seiler

DNI 6.354.465

Remedios del PAMI

Por intermedio del PAMI compré medicamentos, al poco rato de realizar la adquisición en la farmacia recibí un correo del PAMI que decía que ahorré dinero por los medicamentos, ya que estos me los entregan gratis. No es la primera vez que me pasa. Mentira, todos los meses en la liquidación me descuentan una suma, del 7% de los haberes, que no es poco. ¿Para qué aporté durante 37 años? ¿Para que estos mentirosos me digan que me regalan los remedios? No tienen cara. Por favor aprendan a votar.

Miguel Di Luciano

DNI 8.659.260

Tarjeta SUBE

Es inadmisible que no haya tarjetas SUBE para comprar. Entorpece la vida diaria, y ni que decir si vienen jóvenes o adultos del exterior. ¿No piensan solucionarlo? ¡Habiliten tarjetas descartables de cartón!

Margarita Adamoli

DNI 13.529.112

¿Es mucho pedir?

No pretendo arreglar el mundo, pero... ¿sería mucho pedir que cada uno levante los desechos que su perro deposita en la vereda?

¿Que los adultos no circulen en bicicleta por la acera? ¿O que no arrojen basura fuera de los contenedores? Seguramente estoy pidiendo algo muy complicado, porque a pesar de las cartas de lectores, las protestas directas a loa infractores y a los ruegos a la espera de un pueblo más respetuoso, no he conseguido nada.

Emma Alba Dolorini

emma_dolo@hotmail.com

En la Red Facebook

Perotti acusó al Gobierno de “abandonar Rosario”

“Con las Fuerzas Armadas en 5 días no queda ningún narco en Rosario, ¡es un tema político! No quieren hacer nada...”- Daniel Mario Palermo

“¡La droga! Ya no es solo Rosario… se expandió por todo el territorio”- Tina Agüero

“¿Recién ahora se queja Perotti?”- Cristina María González

