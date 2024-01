escuchar

Sr. Milei, vaya a fondo

Señor Presidente: avance con todo. Tiene el apoyo de la mayoría de los argentinos. Los medios K, los políticos K y algunos de otros partidos quieren hacernos creer que usted no está en sus cabales. Nada más lejos de la realidad. Es que se les acaban los “kioscos” vergonzosos de la política y la publicidad oficial. Los corruptos tiemblan porque se les acabó el “curro”, como dice usted. Y tienen miedo también de que investigue para atrás. Se han hecho millonarios con el Estado. Creemos en usted y seguramente todo va a cambiar para mejor. No hay otro camino. Vaya a fondo. Nuestros hijos se lo agradecerán, porque quedará en la historia.

Cristián Bacigaluppi

cristian@bacigaluppi.com

Lo positivo del 24

El paro y la movilización del día 24 pusieron más en evidencia a la desprestigiada dirigencia gremial. Dirigentes autoproclamados defensores de un pueblo pobre y que, olvidando convenientemente que desde mayo de 2019 no habían salido a la calle a protestar, solo apostaron a un discurso preparado para enervar a la multitud que los acompaña, mayoritariamente obligada. Hombres poderosos atornillados por décadas al frente de cada gremio por su empeñosa tarea de mantener poder, privilegios y por supuesto un excelente pasar. El hecho positivo de ese día, a pesar de algunos cortes aislados, fue que funcionó el dispositivo policial y de prevención de la ministra Bullrich. Lo que representa un buen antecedente para el futuro en nuestra ciudad. No es un detalle menor que podamos por fin después de tantos años circular y con seguridad por nuestras calles. ¡La libertad en acción! Una de las esencias de un ciudadano cumpliendo las leyes de la República.

Mantenga el Gobierno su firmeza, para que no volvamos a vivir el atropello crónico de las huestes K.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

La obra pública

La enorme corrupción de empresarios de la construcción en connivencia con el Estado no nació con el kirchnerismo. La existencia de los Báez en cada provincia no es nueva. Doy fe. Valga una anécdota dolorosa en el inicio de mi ejercicio profesional. Siendo muy joven y estando recién recibido, en 1966 mi estudió ganó un concurso nacional y abierto de anteproyectos –no de obra– para el edificio de la nueva casa central del Banco de la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos. Realizamos entonces los planos del proyecto definitivo, especificaciones técnicas y su cómputo y presupuesto oficial de la obra a ser licitada. Para esto último recabamos toda la informática de los costos de materiales y mano de obra en la provincia. El día de la apertura de los sobres conteniendo las ofertas, con el porcentaje en más o en menos del presupuesto oficial, con sorpresa observamos que estas estaban entre un sesenta y ochenta por ciento por encima. Desconocíamos que ya entonces existía un cartel de la obra pública que sistemáticamente se la distribuía toda. Prematura gran frustración profesional y moral.

Este ha sido hasta hoy el modus operandi. Los llamados “Cuadernos” dan detallada cuenta de esto. Es de esperar que se le ponga punto final.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@ gmail.com

Jueguito

El diputado De Loredo le contestó al ministro Caputo por sus declaraciones, y dijo textualmente: “Si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones, sepa que no va a suceder. Eso no va a ser ley...”. Lo que no dice De Loredo es que si aprueban el artículo referido a la delegación de facultades contenido en la ley ómnibus, por más que no voten los diputados el ajuste, el Presidente a través de un DNU lo puede hacer al día siguiente.

En fin, quiere mostrarse como un macho alfa, pero si vota afirmativamente la delegación de facultades no hace otra cosa que hacer jueguito para la tribuna que no está informada.

Horacio Insaurralde

DNI 26.379.463

Esclavos

Es indiscutible el valor que tiene la libertad en una sociedad democrática. Dicha libertad se ejerce con relativa facilidad cuando las necesidades humanas fundamentales se encuentran satisfechas, pero cuando falta lo básico para llevar una vida digna el margen de libertad se ve severamente restringido. Me pregunto cuán libre es un jubilado argentino que percibe un haber mínimo mermado en el actual contexto de alta inflación y sin ningún otro ingreso adicional. La pobreza hace que millones de jubilados sean esclavos de sufrimientos y privaciones y no seres plenamente libres en el último tramo de la vida.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

El tackle en el rugby

La UAR decidió bajar la altura del tackle en juveniles para reducir lesiones. Será considerado peligroso el tackle a la altura del esternón. La medida, si es necesaria, debe abarcar a todas las categorías.. Si se considera peligroso para los juveniles, ¿no lo es para los mayores? El tema se solucionaría si se volviera a la regla anterior donde no se podía hacer ningún uso de la pelota una vez tackleado. Entonces el tackle, elegante a las rodillas y su deslizamiento a los tobillos, era menos peligroso. Pero el rugby era menos comercial. Otra medida penalizará al portador de la pelota que bajara la cabeza debajo de la línea de la cintura en el momento de embestir al jugador rival. Esas embestidas no existían cuando el rugby era un juego de ataque y no de defensa. El jugador que llevaba la pelota, erguido y con la pelota en la mano menos hábil, hacía un swerve o un side pass y a la vez, para eludir al jugador rival, un hand off. Que lástima el rugby. Era un ballet y se convirtió en un espectáculo de autitos chocadores.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

En un intento de robo, asesinan a una mujer en Castelar

“Y esta gente es la que ampararon siempre el gobierno populista y los jueces garantistas”- Holda Hidalgo

“Mientras tanto el gobernador, más preocupado por hacer el paro al Presidente que hace un mes que asumió”- Roxi Risso

“Hay mano dura, represión y asesinatos…, sí, de los delincuentes hacia nosotros”- Eduardo Gómez

“Patricia, vos sos ministra de la Nación, tenés el poder para intervenir en cualquier provincia si es necesario, pero hagan algo, por favor”- Ana Lía Mosca

