Cartas de lectores: Tema salud, ausente; falta de ideas, paso al costado

Tema salud, ausente

Es preocupante que los precandidatos presidenciales no mencionen sus proyectos sobre la salud pública, en particular las medidas para solucionar dos de los principales problemas que afronta nuestro país en esa área: la atención de las enfermedades mentales y la falta de campañas para la prevención de las adicciones, incluyendo el alcohol. La ciudadanía debe exigirles que consulten a los expertos en cada área. De seguir así no habrá inteligencia artificial que ayude a la inteligencia natural de vastos sectores de nuestra población.

Basilio A. Kotsias

kotsias@yahoo.com

Falta de ideas

Máximo Kirchner y Axel Kicillof proponen un bono para trabajadores de bajos ingresos y un congelamiento de precios por 120 días. Son acompañados en la propuesta por Verónica Magario, Hugo Yasky, Andrés “Cuervo” Larroque y Mario Secco, entre otras lúcidas mentes del Frente de Todos. El Gobierno piensa en convocar al Consejo del Salario. Matías Tombolini, secretario de Comercio, admite que el programa de Precios Justos no dio los resultados esperados, pero firma uno nuevo con 180 empresas y está en negociaciones con otras 113. La inflación se acerca al 8% y el dólar a los $500. Sergio Massa mendiga préstamos por el mundo. Javier Milei crece en las encuestas y el oficialismo, con Cristina Kirchner a la cabeza, solo atina a insultarlo.

La carencia de ideas en el oficialismo es absoluta.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Paso al costado

Tanto Jorge Macri como Martín Lousteau deberían dar un paso al costado y dejar de ser candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si tanto reclaman Pro y la UCR por la seriedad y conducta intachable de quienes aspiran a cargos electivos, deberían exigir pasados límpidos a sus postulantes. Lo mismo que a todos los candidatos a cargos electivos de cualquier rango. Lo que se les imputa a ambos, en caso de no ser cierto (ver editorial de la nacion del 7/5/23), debería ser desmentido y probada su inexactitud. El daño mayúsculo que se le hace a la competencia política con estas noticias contribuye aún más a alimentar el descrédito con que la opinión pública juzga la noble tarea de representar sus ideales con sabiduría, honestidad y nobleza.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Dolarizar

Como militar sentiría vergüenza en tener una moneda con imágenes de próceres ajenos a nuestra historia. El general Roca, estadista de la Argentina moderna, no requirió “dolarizar” y por el contrario existía el “peso fuerte” y solía decirse la frase “tan rico como un argentino”. No es problema de pesos o dólares, sino de honestidad en los procedimientos, control del gasto, capacidad de gestión y voluntad política. Para los hombres de coraje se han hecho las empresas.

Hemos perdido muchas cosas, no perdamos también la dignidad.

Cnel. (R) Carlos Rozas Novaro

carlosrozas@fibertel.com.ar

Cartoneros

Todos los domingos a la noche o lunes alrededor de las 10 de la mañana sacamos las bolsas con su etiqueta correspondiente con todo lo que lavamos y secamos durante la semana para reciclar. Vidrio, plástico, latas, papel y, por supuesto, cartones doblados y separados de las bolsas. Pero nos encontramos luego con que los cartoneros rompen las bolsas, tiran todo al piso, eligen y se llevan lo que quieren. Volvemos a juntar todo, cambiar bolsas rotas, etc. No hay manera de que entiendan que la calle no es un “viva la Pepa”, que tratamos de mantener lo más limpio y ordenado posible nuestro lugar. Que se pueden llevar todo lo que necesitan, pero luego deben dejar todo como estaba. Se burlan, contestan mal, con todo desparramado en la calle y la vereda.

Señor Grabois: usted defiende a los cartoneros, me parece bien, pero enséñeles como hacer bien su trabajo y qué es el respeto por el otro. Yo hago mi trabajo. Usted por favor haga bien el suyo. Porque cuando se paran frente a mi casa con sus carros y ocurren escenas como la que relato, a veces me da miedo, mucho miedo.

¿Nos quieren intimidar?

Graciela Maratea

DNI 12.714.771

Distintas actitudes

En las redes sociales y en el periodismo se critica a Palavecino por haber gritado el gol de River a los jugadores de Boca en el último clásico a raíz de lo cual se desató el escándalo final. En mi opinión, mal Palavecino y mal los jugadores de Boca. Me pregunto cuántos de tales críticos, no recuerdo muchos, censuraron la actitud, no de uno sino de varios integrantes de nuestra selección nacional de burlarse abiertamente de los jugadores de los Países Bajos tras vencerlos por penales en el último mundial. En mi opinión, mal los jugadores argentinos y bien los de los Países Bajos al no reaccionar.

Francisco A. López Lecube

DNI 4.516.639

Estación Villa Crespo

Mientras el presidente de la Nación inauguraba poco tiempo atrás de manera circense la renovación del techo de la estación de trenes de La Plata, el tren a Mendoza, creado por Julio Argentino Roca en 1885 (pasaron 138 años), y la repavimentación de una calle en la localidad de Hudson, hay otra obra que permanece en la dulce espera: la apertura de la estación Villa Crespo del Ferrocarril San Martín. Espera que supera ampliamente los 9 meses, ya que la estación lleva 4 años cerrada, perjudicando a miles de pasajeros que utilizan diariamente ese medio de transporte. Absurda e injustificadamente, el otrora Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico no posibilita que sus pasajeros, que en su mayoría provienen del conurbano, puedan acceder a sus destinos finales utilizando una de las más concurridas estaciones ferroviarias. Todo indica que para Trenes Argentinos y el gobierno nacional este problema, que no es menor, no merece ser solucionado, por lo que no es aplicable su eslogan “primero la gente”.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

