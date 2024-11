Cartas de lectores: Tierra del delito, legisladores electos, políticas de Estado

Tierra del delito

El conurbano bonaerense, territorio que quedó en manos del kirchnerismo y de La Cámpora, tiene dueño: los delincuentes. Robos, entraderas, droga, muerte por nada. Muchos sabíamos que esto pasaría con estos personajes siniestros en el poder, que las cosas no mejorarían; al no accionar contra el delito, lógicamente iban a empeorar. Ahora pudimos ver en noticieros, gracias a cámaras de seguridad, cómo a un grupo de cronistas de diversos canales, que iban a realizar una nota por un robo producido el día anterior en Villa Sarmiento, los atacaron y les robaron violentamente en vivo cuatro delincuentes en dos motocicletas, llevándose hasta sus cámaras. Violencia en ascenso. ¿Dónde termina esto? Esto no se detiene, puesto que el gobierno de Kicillof siempre tuvo una política de seguridad establecida: “entregar el espacio público a los delincuentes”.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Legisladores electos

Antes del balotaje presidencial de 2023, en el cual no había dos opciones, sino una sola obligación (y Dios quiera tenga el mejor de los éxitos), votamos libremente, en el caso de los porteños, solo a diputados. Allí, elegí a la Sra. Diana Mondino, que encabezaba la lista de diputados de La Libertad Avanza por la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente el Dr. Javier Milei, ya presidente, también la eligió. Ella aceptó el cargo, y nosotros como ciudadanos nos quedamos sin la representación elegida. Creo que es más importante representar al pueblo que al presidente. Propongo que haya una resolución que no permita que un legislador electo pase al Ejecutivo antes de terminar el mandato conferido por las urnas.

María Fagalde

DNI 5.595.427

Políticas de Estado

El artículo del Dr. Sabsay, eximio constitucionalista, sobre la institución presidencial en un régimen republicano me lleva a pensar que si hay decretos de necesidad y urgencia se debe a que los tiempos de sanción y la calidad de nuestras leyes dejan mucho que desear. Hoy necesitamos seguridad, calidad y celeridad jurídica. Coincido en que las agresiones y descalificaciones tanto en los debates legislativos como las que emanan del Ejecutivo deben erradicarse totalmente, debemos discutir admitiendo el disenso enriquecedor. La reforma del 94, en mi opinión, fue una oportunidad perdida para “achicar” el costo político, se aumentó y sin ventaja alguna (tres senadores, territorio nacional a provincia, Capital Federal por Ciudad Autónoma, Consejo a Magistratura, etc.). Las inversiones extranjeras llegarán cuando el país sea confiable y aplique políticas de Estado y no las del gobierno de turno.

Guillermo Francisco Fornieles

DNI 4.543.988

Salidas en River

El martes 29 de octubre concurrí al estadio de River con mis hijos, a la tribuna San Martín Alta, para el partido con Atlético Mineiro, con la esperanza que nos daba el Muñeco de una remontada más, como a las que nos tenía malacostumbrados. Lamentablemente lo deportivo no se dio, pero por lo menos pude asistir a un recibimiento del equipo del que no tengo memoria, por el colorido y el estruendo de los fuegos artificiales y las bengalas.

Pasado ese momento, uno comienza a pensar en esa forma de festejar que está prohibida, por su alta peligrosidad. Entonces vienen las preguntas: dónde se guardaron y cómo hizo la gente para entrarlos, y cómo nadie controló, etc., etc. Obviamente, todas sin respuesta. Pero creo que tan cuestionable fue esto como lo visto durante la salida una vez terminado el partido. Todos sabemos, especialmente los hinchas y socios, las maravillosas obras que se vienen haciendo en el estadio, pero a poco de que uno visualizaba desde arriba de las escaleras cómo se iba retirando la gente se podía percibir que nada se ha hecho por mejorar las salidas. River ha pasado de tener una capacidad de 70.000 personas a una de 85.000, es decir que han sumado 15.000 personas. Imaginemos ahora un gran tanque de agua que de 70.000 litros (personas) pasamos a cargarle 85.000. Si solo modificamos la capacidad del tanque, pero la cañería de salida es la misma, habrá muchísima mayor presión, y esto es lo que se veía desde arriba, un mar de gente caminando a pasitos cortos hacia las salidas. Pido disculpas por este simplista análisis hidráulico, mi ojo de ingeniero me delata. Espero que alguna autoridad de River pueda leer estas líneas y ponga manos a la obra para corregir esto. Pensemos solo qué podría ocurrir ante una estampida de gente por festejos o descontrol, les aseguro que nada bueno.

Gustavo Garavilla

DNI 11.450.373

Fotomultas

A pesar de las múltiples y permanentes quejas de los lectores de este diario, como la carta enviada por el señor Avelino Rolón, o la nota del periodista Néstor Scibona sobre las fotomultas, las municipalidades del interior de nuestro país continúan con esta práctica, muy especialmente en la provincia de Entre Ríos, en particular en la ruta 14. El gobernador actual, Rogelio Frigerio, debería actuar contra este verdadero atropello que efectúan las municipalidades. Se violan todo tipo de derechos de los ciudadanos, como en mi caso, que al tener que renovar mi licencia de conductor tuve que abonar unas infracciones labradas supuestamente por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, de las cuales nunca fui notificado y por ende no tengo derecho a réplica.

Es que el sistema está armado para que estas prácticas se continúen aplicando, porque para renovar la licencia se debe obtener el certificado nacional de antecedentes de seguridad y ahí misteriosamente aparecen las supuestas infracciones que no son notificadas al presunto infractor, y hay que abonarlas.

Hace años, quien recaudaba estas verdaderas trampas cazabobos era la Policía Caminera; ante la queja reiterada de la población, pasó a manos de las municipalidades, pero el abuso continúa. Esta práctica debe terminar. En mi caso, le solicito al gobernador Frigerio que mire este tema y lo encauce.

Carlos E. Echagüe

DNI 11.986.456

