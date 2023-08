escuchar

Todo es ideología

Matan a una niña a la entrada de su colegio y el silencio de los gremios relacionados con la educación es incomprensible. Matan a un médico y el silencio de organizaciones sociales es desgarrador. Muere, de un paro cardíaco, un manifestante quemando una urna en el Obelisco y todas las organizaciones sociales se movilizan.

Hay vidas que valen más que otras, ideología de ideología, todo es ideología. Quizás nuestro presidente tenía razón al recordarnos que en la Argentina “el mérito no nos hace evolucionar o crecer”. Agregaría que en muchos casos también nos mata.

Juan Masi Elizalde

DNI 17.856.774

Contradicción

Caso Morena. Dice Sergio Berni: “Estos hechos se resuelven fácil. Pero tiene que haber voluntad de todos los actores del Estado. ¡No es difícil!”. Dice Axel Kicillof: “Es un hecho que expone crudamente un conjunto de problemáticas de lenta y difícil solución”.

Para uno es fácil, pero nada menos que para el gobernador de la provincia es difícil. Pasemos ahora al tema del dólar blue. El Gobierno minimiza el impacto del dólar paralelo, diciendo que es irrelevante. Sin embargo, el ministro Massa amenaza con aplicar todo el rigor de la ley a los que operen y agiten el dólar blue.

¿Y si en lugar de atacar un objetivo irrelevante no actúan sobre los que salen a robar para comprar droga y también matan a una nena de 11 años?

Eduardo Juan Serrot

ejserrot@fibertel.com.ar

Propaganda política

Los carteles de propaganda política de los candidatos a los diferentes cargos que veo por la calle me generan algo de desconcierto e indignación. Leo eslóganes vacíos como “vamos por más” que me hacen plantear por qué no “vamos por mejor” y qué implicará ir por más. ¿Acaso será más impuestos? También veo imágenes donde los candidatos se presentan como deidades salvadoras, donde ellos están en la parte superior de la imagen y los votantes en la parte inferior mirando hacia arriba con expectativa y agradecimiento. “Desde el cielo te acompaño” y “…y ahora la tranquilidad” se lee en los carteles. Les quiero decir a los candidatos que no necesitamos ser salvados.

Me indigna la baja estima que los candidatos tienen del electorado y la imagen paternalista del Estado que se empeñan en transmitir. El Estado paternalista es dañino para la sociedad, ya que priva al individuo de su propia capacidad de acción. Más que ser salvados necesitamos, en primera instancia, educación, salud y seguridad, ya que sin estos cimientos ninguna sociedad puede perdurar. En segunda instancia, y no menos importante, necesitamos seguridad jurídica duradera para que sea atractivo invertir en la Argentina. Y podría continuar con la lista de necesidades, que en ningún caso es ser salvado por un candidato.

Gloria Rossi

DNI 25.226.363

Defensa del jubilado

“Voy a defender a las jubiladas y jubilados” (sic) y “…seguir trabajando para cuidar el poder de compra de los jubilados” (sic), declaró Sergio Massa. Si la defensa y el trabajo serán como cuando siendo director de la Anses estuvo de acuerdo con el veto, por parte de la presidenta Cristina Fernández, de la ley que establecía el 82% móvil, con el mayor de los respetos, le pido que no lo haga.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

¿De qué se ríen?

Como si fuera un rockstar el Presidente en ejercicio está en modo “gira de despedida” y ha decidido pasear por el mundo. Al mismo tiempo, su ministro de Economía, que tiene el dólar rondando los $600 y una inflación descontrolada, se empeña en figurar en el Libro Guinness de los récords presentándose como candidato a corregir todos los problemas que él mismo generó. Todas sus imágenes trasuntan una gran alegría.

Viendo sus fotos me pregunto: ¿se puede saber de qué se ríen?

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

De nosotros depende

Si lloramos por la inflación y la inseguridad, las lágrimas no nos dejarán ver bien por quien votamos. El domingo no solo es un día de votación, es un crucial día de cambio de rumbo. Los que queremos otro país, o sea, un país normal, debemos estar presentes en las urnas y votar por un cambio. Ojalá que cambiemos. Para volver a ver las estrellas a la noche sin miedo y caminando por la calle por nuestro querido y maltratadísimo país. Con mucho esfuerzo, vamos a volver a ser un gran país. ¡Del voto de cada uno de nosotros depende!

Mauricio Maurette

maumaurette@gmail.com

Monarquía no

No conozco a Macarena Posse. Quizás tenga tres posgrados en políticas públicas, sea un dechado de virtudes, la persona más preparada, capaz y decente que haya pisado alguna vez el partido de San Isidro. Si ese fuera el caso, lamento profundamente que sea hija de Gustavo y nieta de Melchor (quienes en conjunto gobernaron el partido durante 43 años), lo que a mi modo de ver la inhabilita prima facie para el cargo. No vivimos en una monarquía, ni hereditaria ni electiva. Y no quiero escuchar a los sanisidrenses, si la eligen, quejarse ni una sola vez de “nuestros” otros señores feudales, ni provinciales ni sindicales.

Santiago Colombres

DNI 16.921.746

Inquietudes

Preocupado por las perspectivas de la posibilidad de convertir los departamentos vacíos en lugares para alquileres temporarios, leo en LA NACION la nota de El País de España sobre la migración de los madrileños hacia las afueras ya que las molestias e influencias de los hosteleros los obligan a abandonar sus pisos y buscar nuevos aires. No quisiera que esto pasara en la ciudad de Buenos Aires, donde las zonificaciones son cambiadas a piacere.

Por otra parte, espero que el nuevo jefe de gobierno no persiga la eliminación de la tarjeta SUBE, tan útil y práctica, presuponiendo que todos los que viajan en tren o colectivos tienen celular o tarjeta de crédito. No olvidarse de los jubilados. Evidentemente ninguno de los candidatos usa estos medios de transporte. Son inquietudes que espero que les lleguen a los candidatos que se llenan la boca diciendo que quieren facilitarle la vida a la gente.

Gastón Jonquières

soldadoaldama@hotmail.com

En la Red Facebook

El asesinato del médico en Morón

“Es lamentable, pero esto es la realidad, muy triste; acá esta todo al revés y sálvese quien pueda”- Miriam Pacheco

“Que en paz descanse. Una gran persona, conocido del barrio”- Analía Díaz

“Muy triste. Una persona que salvaba vidas de otros. ¡Hasta cuándo esperar!”- Claudia Schiappapietra

