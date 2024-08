Cartas de lectores: Tristeza, daño, tarifazo

Escuchar

Chau, Loan; hola, Alberto. Qué tristeza, qué tremendo como vivimos en una Argentina que no conocemos.

Carole Carmody

DNI 16.345.083

Daño

Es muy grande el daño que ha hecho la imposición de lo políticamente correcto, especialmente en el tema de ideología de género. La creación del Ministerio de las Mujeres, la expansión del Inadi, la propaganda política que aún hoy sigue bajando línea –sugiero ir a una sucursal del Banco Provincia y sentarse a esperar mirando un monitor que muestra las bondades provinciales acerca de la gestión de la menstruación en las dependencias bonaerenses– ha generado rechazo, burla y malversación de fondos públicos. Ningún programa pagado por estas dependencias gubernamentales fue serio porque la militancia enceguecida se encargó de bastardear una causa noble, tal como el kirchnerismo hizo con los DD.HH. Los colectivos militantes, embanderados con la inclusión, el respeto por la diversidad y otras muchas frases hechas para la tribuna, lo único que dejaron es una gran cortina de humo; y de tanto repetir las consignas las vaciaron de significado. Otro hito más del kirchnerismo, no lo olvidemos.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Tarifazo

Un nuevo tarifazo del transporte público de pasajeros por la quita de subsidios será otro duro golpe a los ya flacos bolsillos de millones de argentinos, aquellos que no son precisamente parte de la tan mentada casta. Lamentable.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Milei en la Rural

Fue muy gratificante escuchar al señor Presidente Milei, en la Rural, reivindicar con tanto entusiasmo y claridad el tan vilipendiado “modelo agroexportador”, motor de la economía nacional, históricamente castigado por políticos e ideologías que tanto daño le han hecho al país. También escucharlo decir que “nadie tiene tantas ganas como nosotros, y yo en particular, de terminar con las retenciones”. Lamentablemente, los “héroes” que hemos luchado para que esto se haga realidad nos encontramos siempre con la misma respuesta de los gobiernos de turno: que no tienen plata o que no pueden desfinanciar al Estado, postergando eternamente esta decisión. Actualmente el productor sufre bajos precios internacionales, bajos rendimientos por sequías o inundaciones, altos impuestos y tasas provinciales que no hacen rentable el negocio, y es por eso que apelo a la buena voluntad de este gobierno, y le propongo que implemente una solución alternativa y provisoria que mejora la situación actual. La misma consiste en lo siguiente: a) transformar las retenciones en un bono a X plazo; b) el mismo debe ir nominado a valor soja, con referencia al Mercado de Chicago; c) cotizará en los mercados a término y podrá ser transferido libremente al precio que fije ese mercado; d) se podrá usar para la adquisición de maquinaria agrícola e insumos agropecuarios. Implementando esto, aquel productor que pueda aguantar recibirá, en el plazo estipulado, el equivalente de la soja retenida y el que necesite negociarla recibirá el porcentaje que le pague el mercado, que siempre será una mejora con respecto a lo retenido actualmente. El Estado no se desfinancia (asume una deuda a largo plazo) y se crea un mercado secundario que generará utilidades y negocios a los que deseen intervenir.

Eduardo Bunge

eduardobunge@yahoo.com.ar

Falso progresismo

Los intelectuales que menciona el excelente editorial del domingo pasado titulado “La careta del falso progresismo”, que creyeron “haber encontrado en la dictadura soviética la panacea igualitaria con prosperidad económica”, podrían haber invocado en favor de esa convicción que el tiempo demostró falsa, que padecieron la influencia de la relectura por Karl Marx, un intelectual de indudable envergadura; del pensamiento de G. W. F. Hegel, un filósofo de inmenso prestigio muerto en 1831, que había creído demostrar el funcionamiento de las leyes que rigen los procesos de desarrollo natural y social, reforzadas con el apotegma de que “todo lo racional es real y todo lo real es racional”. La realidad de las contradicciones de clase propias de su época permitió presentar esas leyes como de cumplimiento histórico, con destino final en el socialismo. Justificaron, además, que F. Engels le agregara al supuesto destino del ineluctable socialismo el prestigioso y “vendedor” calificativo de “científico”. Esa combinación de historicismo, filosofía y ciencia; y el triunfo, en 1917, de la Revolución Rusa, le dio aire al dictador apodado Stalin para que con el pretexto de industrializar a la Rusia feudal implantara un sangriento régimen que sacrificó a 30 millones de personas antes de la Segunda Guerra Mundial, en aras de ese falso progresismo. Estos eran, además, los justificativos que circulaban entre los “intelectuales progresistas”, en mis años de universidad y posteriores, cuando comenzó a descubrirse la vesania estalinista. Pero nada de eso se puede argumentar hoy con seriedad, como lo demuestra muy claramente el editorial. No obstante, este deja pendiente un crucial interrogante: ¿en qué altar sacrifican los intelectuales contemporáneos las libertades y garantías que con todas sus imperfecciones defiende desde hace siglos el pensamiento ilustrado de las democracias occidentales? Creo que se aprovechan del ancestral miedo a la libertad, denunciado por Erich Fromm en los años 50/60. Ese miedo fundamental resultaría supuestamente conjurado por las autocracias de pensamiento único, sean de pensamiento laico o teocrático, pues son lo mismo: solo difieren en el lugar donde ubican su paraíso.

Juan José Ávila

DNI 4.299.944

Visita a presos

El bloque de Unión por la Patria ha solicitado se sancione a los legisladores que han visitado a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad presos en la cárcel de Ezeiza. Visitar a los presos es uno de los más nobles gestos que un ser humano puede realizar. Cualquiera que sea la causa de la privación de la libertad, la visita es un gesto que merece gratitud. Negarse a tal gesto y más aún pretender una sanción por dicho gesto es miserable y tiene una sola explicación: la venganza.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

En la Red Facebook

Guillermo Moreno, condenado a tres años de prisión

“¡Genial! Justamente por su manipulación hoy estamos afrontando juicios relacionados con los fondos buitre”- Anama Berdez

“Más justicia necesita la Argentina”- Carlos Cerino

“Excelente”- Zulema Razzari

