Tsunami

Pase lo que pase desde ahora, hay que agradecerle al señor Javier Milei haber traído este tsunami que arrasó con los aparatos políticos, sus dogmatismos, componendas y medias tintas, especialmente la corrupción desquiciada del kirchnerismo.

La inseguridad

Marginalidad y crimen no necesariamente crecen al mismo ritmo y en el mismo sentido. ¿Se puede combatir el delito? Sí, pero es necesaria una decisión política. El Ejecutivo tiene la obligación constitucional de proveer seguridad y garantizarla públicamente. No se trata meramente de un mecanismo formal o “liberal”; es propio de la estructura del Estado como árbitro de intereses contrapuestos y como garante de una sociedad civilizada. Hoy se ponen al desnudo no solo la increíble ausencia de autoridad gubernamental, sino también las carencias de un Estado inerme o sin resortes para asegurar el orden. Debe ser tarea del Gobierno retomar el monopolio de la fuerza en manos del Estado (aunque sea un poco tarde) y dedicar su mayor esfuerzo en función de crear trabajo y redistribuir lo que sea de ingresos.

Intriga

Este momento electoral me recordó que, años atrás, el cantante Fito Páez expresó que “le daban asco” los porteños que votaron a Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me gustaría saber qué piensa hoy el señor Páez de sus propios vecinos y de sus comprovincianos que votaron a JxC en Rosario en las elecciones provinciales en un porcentaje abrumador –superior al de los votantes porteños de aquel momento– y posteriormente a La Libertad Avanza para presidente.

Alquileres

Para el miércoles 23 está prevista una sesión en Diputados para tratar modificaciones en la ley de alquileres. Hay dos dictámenes: uno por el oficialismo (Frente de Todos), que solo agrava la existente, y otro por la minoría (Juntos por el Cambio y otros), que propone cambios menores (volver a 2 años de mínima y permitir ajustes en menos tiempo, por ejemplo). Ninguna de estas fuerzas tiene mayoría para imponer su criterio. La ley ya demostró ser dañina a un extremo superlativo. El 95% de los inquilinos pagan puntualmente. La única manera de descomprimir el mercado y devolver un poco de la destruida confianza pública es la lisa y llana derogación. Es hora de que piensen en los ciudadanos y no en sus respectivos réditos electorales. ¡A trabajar para la gente, señores!

Obras en el Botánico

Como ciudadano y vecino del barrio de Palermo quiero manifestar mi más profundo repudio a lo que se ha implementado en el Jardín Botánico por parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de manera discrecional, un verdadero atropello sobre un espacio público declarado monumento y patrimonio cultural. Este espacio verde, en el corazón de Buenos Aires, magnífica obra realizada por el recordado paisajista Carlos Thays, fue inaugurada en 1898, con especies autóctonas y del extranjero. Fue ideada como una reserva verde, donde un ecosistema hizo por muchos años convivir flora y fauna, donde nos regocijábamos los que lo visitábamos con sus variadas flores, arbustos y árboles y aves, conformando con la belleza de muchas de las esculturas y fuentes que allí fueron colocadas un espacio único, a la par de los parques botánicos de las principales ciudades del mundo. El jefe de gobierno montó allí un espectáculo –que permaneció hasta la semana pasada– Secret Gardens, mediante un contrato con una empresa extranjera, Proactiv Entertainment, con el auspicio de varias empresas. Desde el 1º de julio todas las noches, con entradas de entre $4000 y $6000, la nocturnidad de la fauna se vio afectada por luces, música y humo, a los que se sumaron los olores de los puestos de comidas rápidas que se instalaron. Hasta el presente, sin cartel alguno de permiso de obra, con el rechazo de la Comisión de Monumentos, se están construyendo más de 10 baños, con remoción de tierras sobre el predio que linda con la acera de la calle República Árabe Siria, en una muestra clara de que los espectáculos privados están en el plan del jefe de gobierno de la ciudad, y así ahorrarse la decena de baños químicos que allí se instalaron durante el pasado mes y medio. No debemos olvidar que el histórico Tiro Federal Argentino (Libertador y Udaondo) fue trasladado a la Costanera Norte y allí se erigió un complejo de torres, un gran negocio inmobiliario. También vale recordar que se intentó retirar el Cuerpo de la Policía Montada de su asentamiento centenario, algo que fracasó por no obtener los votos necesarios en la Legislatura, donde gran parte del bloque de JxC rechazó este intento, una verdadera tropelía. Sin duda se presentarán recursos de amparo ante este atropello, ya sea de asociaciones culturales, ambientalistas o de simples ciudadanos de a pie. Utilizar el espacio público y patrimonial de la ciudad con fines comerciales, de manera discrecional como si fuera un bien privado, es una manifestación de autoritarismo liso y llano. La responsabilidad es del señor Rodríguez Larreta y de sus funcionarios, tanto de Patrimonio como de Espacio Público, quienes deberán responder por sus actos.

Es de esperar que los candidatos a sucederlo más votados –tanto Jorge Macri, de Juntos por el Cambio, como Ramiro Marra, de La Libertad Avanza– se expresen sobre este atropello, en el que lo privado se confunde con lo público con fines mercantiles, suscitando seguramente todo tipo de maliciosas sospechas.

Paralizar esta construcción y respetar al Jardín Botánico es la única y sana solución a esta iniciativa.

Laboratorio Chamoles

Que la política económica de este gobierno cause el cierre del laboratorio Chamoles debemos considerarlo en primer lugar casi como un delito contra los argentinos, porque no contempla el perjuicio que nos causa. Su única consideración está destinada a los votos y a evitar el castigo de los corruptos. Ojalá se promueva un movimiento a nivel nacional y aun internacional para hallar los apoyos necesarios para que eso no suceda.

