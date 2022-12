Cartas de lectores: Últimas palabrotas, gastos de cotillón, incongruencias

escuchar

Con respecto a las últimas palabras (o palabrotas) de la imputada Cristina Fernández de Kirchner, solo puedo decir tres simples cosas: la primera, que, si en cualquier otra causa, un imputado se hubiere manejado con esa insolencia frente a los jueces, seguramente habría sido inmediatamente amonestado; la segunda, que, más allá de sus imprecaciones indecorosas, jamás se refirió concretamente a su ajenidad respecto de la enorme cantidad de hechos que se le enrostran; la tercera, que mintió descaradamente en cuanto a su abultado patrimonio, pues, además, puso como límite temporal el año 2015. Así son las cosas en nuestra querida Argentina, donde ayer todos estuvieron pensando solo en Qatar, y eso sí que paraliza al país.

¡Dios nos ampare!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Gastos de cotillón

¿En qué mente siniestra cabe invertir más de 14 millones de pesos en “cotillón” para los jubilados por el mundial? Hablamos del PAMI, sí, aunque suene increíble. Señora Volnovich, explíquenos cómo justifica semejante despilfarro, con las carencias y angustias que padecen hoy los jubilados con sus miserables haberes y pésima atención de salud por parte de ese organismo. Una cachetada más que nos asesta el kirchnerismo. Todos los días una. Miembros de la oposición ya han hecho una denuncia por presunta defraudación a la administración pública. Parece quedar en evidencia que el kirchnerismo no quiere conservar el poder en las próximas elecciones, prefiere estar afuera, dejar un país quebrado y desde ese lugar hacer lo que mejor sabe hacer… atacar vilmente al gobierno entrante.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Incongruencias

Me encuentro en la fase final de un tratamiento contra el cáncer, con una droga radioactiva llamada lutecio, por supuesto importada y con todo un protocolo de traslado y aplicación. Por suerte, en mi caso, dado que es la última, puedo demorar sin consecuencias la aplicación, pero supongo que debe haber muchos casos que es imperativo que esta u otra droga llegue al paciente en tiempo y forma para su curación o para evitar su muerte. Averiguando cuál es la razón de tal fenómeno, me dicen que las importaciones están frenadas por la Secretaria de Comercio, seguramente para evitar la salida de divisas, ampliando el corralito a extremos ya ridículos.

Mientras tanto, el Gobierno discute la compra de un avión presidencial.

Jorge Cardini

DNI 4.537.665

Fusilamiento

“Sabemos que dio un buen examen para ascender a camarista. Pero desde ya adelantamos. Tiscornia no va a ser ni juez ni camarista ni nada. Lo vamos a echar” (Diana Conti, FPV, 20/07/07). Aquello sí constituyó un genuino pelotón de fusilamiento, ocurrido en pleno apogeo kirchnerista. En cambio, en la actualidad asistimos a una instancia de juzgamiento que tiene como protagonista a la actual vicepresidenta de la Nación y desde ya contando con todas las garantías del caso.

Guillermo J. Tiscornia

DNI 11.371.779

Alemann vs. Massera

Respecto de mi columna del 17 del actual, “Los atentados del Mundial 78″, y las oportunas aclaraciones en la carta de lector del doctor Juan Alemann, respaldo y amplío los datos aportados con la siguiente información de época: “El exsecretario de Hacienda Juan Alemann denunció anoche por medio de una ‘declaración pública’, que podría ser víctima de un atentado contra su vida y responsabilizó por ello, en caso de que llegue a producirse, al excomandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera y al exministro de Bienestar Social, Carlos Alberto Lacoste” (Clarín, 4/9/82). Acerca de la bomba que explotó en su casa en el momento del cuarto gol de la Argentina contra Perú, Alemann dijo: “Me pregunto quién pudo tener el suficiente conocimiento de la materia como para tener cierta seguridad de que la Argentina metería no menos de cuatro goles al Perú” (Clarín, 4/9/82). “El exsecretario de Hacienda Juan Alemann afirmó que en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 se realizó una ‘dilapidación de dinero’, denunció la falta de una liquidación definitiva de los gastos efectuados por el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM ‘78) y sostuvo que ‘este es uno de los grandes temas que tendrá que investigar el futuro Parlamento’” [… ] “Yo no podía hacer nada para frenar los gastos, Lacoste me vino a ver con el estatuto del EAM ‘78, que le daba franquicias para realizar contrataciones directas…” […] El exfuncionario calificó de monstruoso lo ocurrido con ATC: “Cualquier empresa privada lo hubiese construido por un veinte por ciento de lo que costó” (Clarín, 1/9/82). Simultáneamente con esa polémica, la nacion publicó el 8/9/82: “El exsecretario de Hacienda Juan Alemann solicitó que se investiguen el asesinato de Elena Holmberg y la desaparición del exembajador Héctor Hidalgo Solá, hechos ocurridos en circunstancias que llevan a creer que (sus autores) no eran terroristas”.

El volumen de información de los diarios sobre aquella polémica excede este espacio.

Carlos Manfroni

DNI 10.900.280

Anses: nobleza obliga

Nobleza obliga. Tras la publicación de una carta mía en la que cuestionaba a la Anses y a su directora por el proceso de 4 meses que he transitado para dar de baja la jubilación de mi esposa y obtener la pensión correspondiente y poder retirar los fondos que ella tenía en su cuenta, anteayer por la mañana recibí el llamado de la licenciada Raverta, quien conversó conmigo por no menos de 25 minutos, interesada en resolver mi problema y quedar a mi disposición. Una hora después me llamó el responsable del UDAI de la avenida Santa Fe para coordinar conmigo para que me atiendan y resuelvan el tema. Los felicito y agradezco el gesto y ojalá todos los funcionarios actuaran de la misma forma, y espero que mi caso sirva para que cada día se les facilite a los jubilados la gestión de sus trámites.

Pedro Jaureguiberry

DNI 4.533.263

Un gremio de trabajadores del Estado amenaza con un paro si Cristina Kirchner llega a ser condenada

“O sea, no respetan la Justicia... tiene sus consecuencias en cualquier lugar del mundo, ¿o no?”- Ana Beatriz Chamorro

“El gremio no tiene idea de cuál es su función... a la Justicia no se le hace paro”- Analía Ramos

“Si no trabajan, que les descuenten el día”- Cecilia Ibáñez

“Pueden ir a apoyarla un sábado, domingo, feriados, en enero o julio, que no trabajan”- Gabriela Cisneros

