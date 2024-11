Cartas de lectores: Un gran error, valores, el voto en Uruguay

Un gran error

El presidente Milei dio la orden de que nuestro canciller no estuviera presente en el acto en el Vaticano para conmemorar el acuerdo de pacificación que logró entre la Argentina y Chile hace 40 años, por un problema ideológico y personal con el presidente Boric. Seguramente nuestro presidente, que era joven en el momento de la firma del tratado, no vivió la angustia de nuestro pueblo ante un peligro inminente de conflicto con nuestro país vecino. Mi marido fue convocado como piloto para actuar en caso de conflagración, así como muchos argentinos dispuestos a dar la vida por su país. Es vergonzoso que el Presidente anteponga una cuestión personal a su obligación de representar a nuestro país en la conmemoración de un hecho histórico que evitó la muerte de muchos de sus conciudadanos.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Valores

En estos días en que el Presidente se refirió en forma casi despectiva sobre la vicepresidenta, pensé que los políticos deberían tener básicamente capacidades técnicas y valores morales. En el caso de la vicepresidenta, creo que se imponen sus valores morales frente a la capacidad técnica. En el caso del Presidente, parece que se impone su capacidad técnica frente a sus valores morales.

Dado lo anterior, al frente de la República prefiero personas con el perfil de la vicepresidenta .

Hernán Torres Carbonell

DNI 11.043.477

El voto en Uruguay

Una vez más felicito al pueblo uruguayo por su ejemplo de civismo republicano. No se trató de izquierdas y derechas, sino de las nociones de libertad e igualdad. Los mismos candidatos, –aunque de distinto partido– siempre colaboran con el oponente por el bien del país.

Nuevamente, ¡felicitaciones!

Nilda Manuela Magnaghi

DNI 10.137.400

Flexibilidad

Muchos argentinos que creemos en la libertad como un valor supremo hemos votado a Milei en su confrontación con Massa simplemente porque la maniobra de este había sacado de competencia a Pro. Elegir a Milei se hizo conscientemente, sabiendo que expresaba una alternativa rupturista con el statu quo, lo que ineludiblemente conlleva situaciones de enfrentamientos y violencia institucional, pero muchos veíamos en su vicepresidenta un elemento moderador dentro de una misma obsesión por la libertad. Victoria Villarruel cumple con su tarea de presidir el Senado y lo hace alineada con las necesidades del Ejecutivo, pero comete el imperdonable pecado de tener una imagen pública positiva, ponderada como igual o quizás mejor que la de Milei, y eso genera en el Presidente una condición inaceptable. Quienes votamos a Milei como única alternativa frente al kirchnerismo tenemos la esperanza y el deseo de que logre encaminar la economía, como parecería que está sucediendo, pero vemos con asombro y profunda preocupación su inexplicable desapego a lo institucional y republicano. Creo que el país necesita, además de encaminar su economía, resolver problemas básicos que la sociedad sufre desde que la voluntad populista destruyó lo que era orgullo argentino: la educación pública, la salud, la seguridad. Parecería ser que toda la voluntad del Ejecutivo está en disolver el Estado, lo que, si se hace bien, es por demás bueno, condición necesaria pero no suficiente, pues no se vislumbra un programa más allá de lo económico. La pobreza, la educación, la salud no necesitan esperar a que baje el riesgo país para poner en marcha políticas que mejoren su situación, llevadas al borde del desastre por la administración K. Para Milei todo debe ser privado, asumiendo que esa sola condición resuelve la ineficiencia con que actúan nuestras organizaciones. Es una simplificación demasiado grosera, no necesariamente es así, en el país hemos tenido empresas que estando en la órbita del Estado eran muy eficientes, solo recordar en la década de los años 60 a Gas del Estado y a Subterráneos de Buenos Aires. A esto podemos agregar que en Europa, en particular en Francia e Italia, los medios de transporte son del Estado nacional o municipal. Quien ha tenido la oportunidad de viajar sabe de la eficiencia de esos servicios. No se malinterprete esta consideración, por supuesto que no debemos aceptar que una aerolínea, por más nacional que sea, nos cueste a los argentinos 700 millones de dólares al año. Simplemente quiero destacar que las consignas unidireccionales no son la mejor solución. La flexibilidad en el análisis y el saber escuchar son una importante ayuda a la gestión.

Para cerrar, quiero manifestar que el último ataque del Sr. Presidente a su vice es injusto y políticamente equivocado. La Sra. Villarruel goza de la simpatía de un gran número de argentinos y esta acción que pretende alejarla del Ejecutivo solo hará que crezca esa adhesión.

Donato Jorge Calandrelli

DNI 4.420.143

Antecedentes

Una persona con antecedentes penales no puede obtener licencia para conducir un colectivo ni una ambulancia. Pero esa misma persona sí puede ser elegida diputado o senador de la Nación.

Raro, ¿no?

Luis Vergani

DNI 7.756.698

Intrusión moral

Decididamente interesante y muy adecuado resultó el análisis de Luciano Román respecto de la bochornosa faceta literaria del equipo educativo de la provincia de Buenos Aires. De más está decir que este affaire nada útil aporta a las ya muy limitadas habilidades lectoras del estudiante secundario. Sin embargo, el texto Cometierra –guste o no– pertenece al universo de las obras literarias. Por lo que justo sería exigirles a las autoridades educativas bonaerenses un marco teórico eximio y preciso, riguroso y acreditado, que justifique desde la especificidad de los estudios literarios los supuestos méritos de ese título. Temo suponer ya la respuesta: no se trataría de una selección enmarcada en el campo literario, sino un ejemplo preciso de lo que María Adela Díaz Rönner definió como “intrusión moral” hace ya más de treinta años.

Juan Pablo Aldrey

DNI 24.459.336

En la Red Facebook

El triunfo del Frente Amplio en Uruguay

“Felicitaciones y suerte al pueblo uruguayo, que más allá de la ideología (el país) tiene políticas generales que respetan según pasan los años”- José Luis Martínez

“Qué triste para Uruguay”- José Adrián Velasco

“Felicidades al pueblo uruguayo que votó con conciencia...”- Leo Ramírez

“Pobre Uruguay”- Lida Fanny Méndez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION