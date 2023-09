escuchar

Un país vivible

Un nuevo hecho de inseguridad terminó con la vida de un ingeniero de 42 años, que hacía dos meses acababa de tener un hijo. Circulan por los medios fotos de Mariano con su bebé en brazos o cuando ofició de fiscal en las elecciones pasadas, hecho que muestra a un hombre comprometido con el futuro de su país. Una trágica frase suena en mi cabeza: “Ayudame, no me quiero morir”. Se me estruja el corazón con tan solo escribirla. Estas palabras representan a los cientos de jóvenes que son asesinados en hechos de inseguridad en la Argentina. Mientras la sociedad aguarda alguna reacción de la clase política para que presente un plan integral de seguridad, me pregunto quién se hará cargo de las familias que, como la de Mariano, fueron destruidas. El plan contra la inseguridad que reclamamos para proteger a los ciudadanos de bien está a la espera de quien gane las elecciones, pero los argentinos tenemos el compromiso de transformar este país y convertirlo en lo que fue alguna vez, donde se podía circular sin que te mataran por un celular. Nosotros, como sociedad, más allá de banderías políticas, debemos hacerlo.

Todos, cada uno a conciencia y desde el lugar que ocupe, debemos aportar nuestro granito de arena para que la Argentina vuelva a ser lo que fue alguna vez: un país vivible.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Fácil

Dady Brieva dijo: “Yo estoy bien económicamente, a mí no me mueve la aguja”. La vida de Dady y su esposa seguramente es muy holgada, dado que uno es conductor y la otra panelista en un canal como C5N, que creció de las manos de Cristóbal López y de De Sousa a través de miles de millones de pesos de impuestos que bicicletearon al fisco a través de la petrolera propiedad de los mencionados. Hoy disponen de un escandaloso plan de pagos de la AFIP, a pagar en cuotas mensuales con tasa de interés fija y que no llega al 18% anual, es decir, con una licuación fenomenal.

Así es fácil vivir y reírse de nosotros.

Gustavo Amaya

DNI 42.332.118

Ajustarse a derecho

Dieciséis años de kirchnerismo dejaron el país empobrecido, acéfalo y sin rumbo bajo el mando de un gobierno irresponsable. Nos dejan un país imposible desde lo económico y peligrosísimo para vivir, con niveles de inseguridad nunca vistos. Presos sueltos que delinquen y matan a ciudadanos indefensos, simplemente porque un delincuente decide terminar con sus vidas. Pero el kirchnerismo ha sido eficiente donde se lo propuso. Ha instruido a la Justicia y destinado recursos del Estado en cifras millonarias para llevar adelante los mal llamados juicios de lesa humanidad. En lugar de tener a la Justicia abocada a combatir el delito y el narcotráfico en las calles, cuentan con casi un centenar de juzgados penales juzgando hechos ocurridos hace aproximadamente 47 años. El miércoles 30 de agosto pasado se conoció la sentencia a prisión perpetua impartida por el Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de los señores Méndez Signori, Nelson Javier Jaraso y José Antonio Michelini. Creo conveniente relatar el hecho por el cual se acusa a dos exsuboficiales de la policía bonaerense, los señores Walter Omar Alé y Juan Nazareno Risso, y al exministro de Gobierno Dr. Jaime L. Smart. Los expolicías cumplían con su deber al intentar detener al Sr. Horacio A. Benavides, estudiante de Derecho de la UNLP. Ello así, por cuanto contaban con información de su condición de montonero. Condición verificable y reconocida por un camarada suyo en el libro La memoria de los de abajo 1945-2007. Al darle la voz de alto, Benavides intenta evitar la detención disparando con el arma que portaba, dando muerte al sargento Carlos Horacio Sánchez. El resto de la dotación logra abatirlo. Si la Justicia se remitiese a los hechos, claramente no responden a un delito de lesa humanidad y el veredicto responde a la teoría zaffaronista, poniendo a la Justicia del lado del delincuente. Hasta acá, los hechos. En un país con Estado de Derecho estos hombres contarían con el reconocimiento de la sociedad. No una prisión perpetua que pasa inadvertida para muchos. En cuanto a la condena del Dr. Smart, y siendo ya la quinta prisión perpetua, los jueces no han querido tomar nota de la abundante prueba documental donde se desliga al ministro de Gobierno de asistir o proveer a la policía. No hay pruebas que lo vinculen con los hechos por los cuales se lo ha juzgado. La Justicia argentina necesita ajustarse a derecho. Esperemos que se interpongan los recursos frente a la Cámara de Casación, con dictamen favorable a los implicados. Que así sea.

Dolores Aftalión

dolores.aftalion@gmail.com

Carrera de Medicina

La Facultad de Medicina nos habla de la búsqueda de excelencia, calidad y jerarquía en la educación que maneja, ahora con una estructura en residencias médicas que se busca reformar. ¿Cómo es posible entonces que se siga sosteniendo el ingreso irrestricto, sin examen previo?

Es totalmente ilógico. Lo que quieren lograr sin exigir desde el vamos (que los más capaces lleguen a ser buenos profesionales) no se logra sin examen de ingreso.

Antonio C. Catalán Pellet

DNI 8.447.110

Conicet

El editorial del domingo 27 de agosto me inspiró para escribir este comentario. La gran mayoría del personal científico del Conicet, sobre todo en Institutos Universidad-Conicet, son docentes universitarios y producen cada año miles de médicos, farmacéuticos, bioquímicos, odontólogos, biólogos, biotecnólogos, agrónomos, ingenieros, economistas, etc., de muy alta calidad. Esto se debe a que enseñan el contenido específico para cada carrera, pero además enseñan lo que necesitan saber los profesionales para el futuro y se puede realizar por estar investigando en sus respectivas disciplinas. Esta es producción masiva de alta calidad muy valorada en el mundo, transferida a la sociedad, que incluye a los que pagamos impuestos para solventar el Conicet y contribuye a ser una de las instituciones del Estado con más transferencia que beneficia a la sociedad. Este comentario no descarta la importancia de tener una administración eficiente.

Ernesto Jorge Podestá

Investigador superior emérito Conicet, profesor emérito Facultad de Medicina-Universidad de Buenos Aires

DNI 7.593.144

