Cartas de lectores: Una luz en la oscuridad; en el medio, los argentinos; hipocresía

Una luz en la oscuridad

Mientras en el país van sucediendo hechos que vamos lamentando, como el incremento de la pobreza, la economía familiar que no llega a fin de mes, los ataques a nuestra Corte Suprema de Justicia justamente por el propio presidente de los argentinos, hay una voz silenciosa que con sus gestos concretos nos muestra el camino que la inmensa mayoría de los argentinos anhelamos seguir, y me refiero a Esteban Bullrich. La necesidad de reconstruir nuestro país necesita de gestos heroicos por parte de los máximos referentes y de la necesidad del diálogo entre ellos. Y Esteban –a pesar de sus grandes dificultades físicas– es una luz en la oscuridad que lucha por este objetivo.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

En el medio, los argentinos

Quisiera recordarles a la señora Cristina Fernández de Kirchner y al senador Martín Lousteau que entre lo que dice uno y lo que contesta el otro existe un pueblo argentino sumido en la pobreza que percibe, atónito, cómo anteponen sus cuestiones personales a la unión nacional y el bienestar general, predicados ambos en el Preámbulo de nuestra Constitución nacional.

Andy Anderson

andy.argentina@gmail.com

Hipocresía

Es sorprendente observar cómo desde el Gobierno, en la figura del Presidente y varios funcionarios, se rasgan las vestiduras por un fallo de la Corte en las elecciones de San Juan y Tucumán. Ven resquebrajarse los pilares de la democracia, riesgo de disolución de la república y parecen el arquetipo de las instituciones democráticas, respetuosas de la Constitución y las leyes, cuando desde sus orígenes el peronismo fue hegemónico y autocrático. Menospreció la independencia de poderes, desconoció reiteradamente fallos adversos de la Justicia, atacó a la prensa libre y a las libertades individuales no alineadas con sus ideales.

Parece que ahora han despertado los adalides de la democracia de un sueño de más de siete décadas de hipocresía.

Guillermo Beccari

guillermobeccari @yahoo.com.ar

Lo esencial

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el 9 del corriente mes dos medidas cautelares con relación a las elecciones de gobernador y vicegobernador de Tucumán y San Juan. Los expedientes habían llegado los días 10 y 25 de abril. Los políticos afectados, con el apoyo de las máximas autoridades nacionales y algunas provinciales del mismo signo político, se manifestaron indignados por las cautelares. Lo paradójico es que abogados especializados en derecho constitucional y algunos periodistas criticaron a la Corte por no haber decidido esto con mayor anticipación. Parece que una semana o diez días antes hubiesen marcado una diferencia sustancial.

Como dice Antoine de Saint-Exupèry en el libro El principito: “Lo esencial es invisible a los ojos”.

Norberto Carlos Naso

DNI 7.759.213

Más daño al país

Transcribo solo algunas de las muchas declaraciones recientes de parte de algunos kirchneristas, quienes, sin eufemismos, vaticinan violencia y desparraman odio. Aníbal Fernández aseguró que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” si la oposición gana las próximas elecciones. Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, dijo textualmente: “No dura ni dos segundos Larreta con su programa, ni una semana de gobierno si quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras (…) No dura ni un milímetro, ni una decisión va a poder tomar Milei sin que se inunden las calles de Argentina denunciando su modelo de exclusión”. Y la frutilla de la torta, el intendente de Ensenada, Mario Secco, amenazó a la Corte Suprema con estas palabras: “Si mantienen la proscripción contra Cristina vuelan todos en pedacitos”, cuando todos sabemos que la vicepresidenta no está proscripta. Otra, esta vez del secretario general de ATE, Daniel Catalano: “Si Macri es presidente, hay que pasar de 14 toneladas a 28 toneladas de piedras”.

O sea, el kirchnerismo no solo nos deja un país en ruinas, sino que planea hacer más daño cuando pierda las próximas elecciones.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

A los emprendedores

Está prohibido rendirse. Esto es lo primero que te quiero decir, querido emprendedor. Aun cuando el camino parezca empedrado, estrecho y sin salida, será tu convicción la única capaz de descifrar los misterios, sobreponerse al cansancio y, finalmente, permitirte observar cómo tu proyecto crece ante la mirada de los incrédulos. Sin embargo, si tirás la toalla antes de que termine el round, quizás nunca puedas ver convertida en realidad esa idea a la que has dedicado tantas horas de esfuerzo y noches de desvelo. Por esto, respirá profundo y, con la seguridad de quien conoce el potencial de la iniciativa, seguí labrando esa senda que lleva al éxito. Vos, que escapás de las zonas de confort y de la estabilidad, debés ser fiel a tu idea. No permitas que las dudas abran una puerta por donde se “cuelen” aquellos capaces de minar tu proyecto, augurar catástrofes o sembrar el miedo. Tu instinto será la mejor brújula para navegar por mares inciertos, adaptándote a cada una de las mareas y buscando aquel viento a favor que te lleve suavemente hasta la costa. Las tormentas son parte del viaje.

Mariana Conca

DNI 23.992.018

Otra elección

En su estupendo libro La política en tiempos de indignación (Ed. Galaxia Gutenberg, 2021), Daniel Innerarity hace una referencia clara a la idiotez a la que se referían los griegos: “En la Grecia clásica el idiota era quien no participaba en los asuntos públicos y prefería dedicarse únicamente a sus intereses privados”. A partir de esa calificación hace una clasificación de los idiotas en la política en nuestros días. Primero coloca a aquellos poderosos agentes económicos que están interesados en que la política no funcione porque consideran que atenta contra sus intereses. Segundo, a los indiferentes de la política, que son aquellos que habitualmente utilizan expresiones del tipo: “yo por eso no me meto en la política”, “yo no sé de eso nada”, “no me gusta meterme”, “no me interesa la política”, “todos son iguales”. En tercer lugar, se refiere a los que denomina “observadores externos” y los identifica como aquellos que miran de afuera, interesados en la política pero que no se involucran, los que descalifican todo y debilitan todo impulso político. Aquellos que, con sus descalificaciones y negaciones, voluntaria o involuntariamente, limitan a los que, valiente y patrióticamente, quieren participar activamente y ejercer honradamente la actividad política. Todos ellos, de una manera u otra, colaboran para el surgimiento de los dictadores, los gobiernos ineptos, los corruptos y los autoritarios.

Que cada uno elija dónde estar en los próximos meses electorales.

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com

Una oportunidad

Los que hoy componen la oposición deben actuar con responsabilidad y deponer egos y ambiciones personales. Antes que magníficos planes para distintas áreas, nosotros esperamos que actúen con grandeza, que sean capaces de renuncias en beneficio de todos, que sean confiables porque actúan sin dobleces y que pongan de manifiesto que son personas de bien. Y que el interés que los mueve es ofrecer soluciones y planes para el futuro. Nuestra nación está exhausta y ha sido expoliada, pero tiene los recursos humanos y productivos para superar lo que resulta increíble: que la Argentina se encuentre pauperizada por décadas de gobiernos mediocres y deshonestos.

Es la gran oportunidad. ¡No la desperdicien!

Enrique Vidal Bazterrica

DNI 11.299.101

Mafalda

Sería un grandioso homenaje llevar al cine a Mafalda, que hace cincuenta años dejó de publicarse regularmente como tira cómica. Un gran orgullo para los argentinos que tienen a Mafalda como un ejemplo latinoamericano.

Luis Ricardo Arevalo Arias

arevalo777@gmail.com

Publicidad grotesca

El objetivo de la publicidad es persuadir con sutileza al consumidor sobre determinadas características que hacen a la conveniencia de adquirir cierto producto. Si esa publicidad, por la naturaleza del producto, necesita hacer referencia a la intimidad de las personas, debería ser particularmente cuidadosa, para no transgredir ciertos límites y no incurrir en lo grotesco. Específicamente quiero hacer referencia a la publicidad televisiva de un protector de higiene femenina en la que se muestran objetivamente secreciones vaginales. Para publicitar ciertos productos (por ejemplo, papel higiénico, pañuelos o, como en este caso, protectores femeninos) no es necesario ser tan explícito, pues se corre el riesgo de incurrir en lo chocante, en vulnerar el buen gusto y generar sensaciones desagradables que solo atentan contra la finalidad que se persigue.

Miguel Budich

mabudich@gmail.com

