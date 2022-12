Cartas de lectores: Unidos ganamos, trabajar en equipo, disculpas a Scaloni

escuchar

Unidos, ganamos

Llegamos a una final que es mucho más que ganar esa final. Por primera vez en 4 años todos los argentinos somos uno. No hay grietas. No hay ellos o nosotros, nosotros o ellos. Festejamos gritando un grito en común: ¡Argentina! Y necesitamos eso. Necesitamos volver a ser un sentimiento, volver a ser todos argentinos y unidos por una misma causa. Ya no importa la final. No importa quién gane. Ya demostramos que un abrazo en el Obelisco no tiene partido, bandera ni ideología. Seamos Argentina, todos juntos, perdamos o ganemos.

Porque unidos ganamos todos.

Guadalupe Neme

guadaneme@gmail.com

Trabajar en equipo

Las plazas se colmaron de banderas más allá de la grieta, los políticos nos dividen, pero por suerte somos mejores de lo que ellos quieren. Solo deberíamos encontrar directores técnicos que trabajen en equipo para que los ciudadanos vivamos mejor.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Disculpas a Scaloni

Tras el triunfo del seleccionado de fútbol argentino ante Croacia que le valió jugar la final el próximo domingo comenzó a circular por las redes sociales un video donde “reconocidos” periodistas y comunicadores sociales de medios de comunicación importantes criticaban duramente la nominación del DT Lionel Scaloni. Incluso en una conferencia de prensa se le pidió que mostrara su certificado de director técnico. Es cierto que todos podemos cambiar de opinión e incluso como seres humanos equivocarnos, pero bueno sería que esos periodistas y comunicadores sociales, así como públicamente cuestionaron la designación de Scaloni, del mismo modo reconozcan su equivocación y aprendan que no se puede “matar” a alguien antes de que comience a mostrar su trabajo. Qué bueno sería que le pidan disculpas públicas.

Alejandro Fabián Spivak

alespivak@gmail.com

Gesto solidario

La Argentina ya está en la final del Mundial. Estaba en Mar del Plata cuando jugó contra Holanda, por los cuartos de final. Escuché el primer gol mientras admiraba el mar de Playa Grande. Un extendido grito popular me obligó a girar la cabeza: los edificios parecían temblar de emoción. La selección nos está dando alegrías, pero… ¿cómo convertirlas en algo más perdurable, si vemos que las ganancias de estos “gallardos gladiadores” son exorbitantes? Tampoco pude evitar conectar esa desproporción con muchas de nuestras carencias: había viajado a Mar del Plata en ómnibus y desde la parada del 130 hasta la estación Retiro caminé acompañada por jóvenes deportistas, pertenecientes a un equipo de vóley de la villa 31 que entrenan en un club y vuelven en grupo a su casa cuidándose entre sí, ya que de noche ese lugar se torna peligroso. Y yo, asustada, me mantuve a la par de ellos. Hoy muchos nos preguntamos qué sucederá después de tanta irrealidad. Entonces, antes de que esto pase al olvido, ¿será un atrevimiento sugerir que cada uno de los jugadores haga una donación particular a un hospital público, por ejemplo, para que se reparta entre el personal de salud y premiar a estos otros y menos afortunados “gladiadores” de la pandemia? Sé que muchos futbolistas tienen fundaciones o tienen gestos solidarios para con el prójimo, pero sería lindo hacerlo de manera mancomunada y pasar a la posteridad, también, como el “equipo solidario”.

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Argentina y Perú

El gobierno argentino respaldó al presidente de Perú, rechazando su destitución y aduciendo que se debe respetar “la voluntad popular”. Vale recordar que Castillo fue destituido por el Congreso peruano, cuyos integrantes fueron elegidos democráticamente y también representan la “voluntad popular” de ese país hermano. Y está claro que el hecho de ser elegido no habilita para cometer delitos. Una vez más, la doble vara y la mirada tuerta de nuestro gobierno...

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Insultos a España

Como español considero el insulto del señor Alejando Jorge Fantino a los españoles algo intolerable y le ruego a ese caballero que repase la historia, incluido el capítulo de la guerra del desierto del general Roca, donde se produjo un auténtico genocidio de pueblos indígenas protegidos antes de la independencia por la corona española. No quiero entrar en discusiones históricas, pero creo que debería pensar que sus comentarios influyen en las relaciones de las decenas de miles de argentinos que conviven con nosotros, a los que consideramos miembros de nuestra familia. Lo mejor que puede hacer es pedir perdón por sus desafortunados comentarios.

José Maseda García

DNI 04.527.837B

Cuidar la ciudad

Con satisfacción y sorpresa leí el editorial “Cuidar nuestra ciudad”. Lentamente, la ciudad se alejó de la descripción poética: “Las callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste?”. La degradación se observa y se puede definir. Es producto de la corresponsabilidad de vecinos, de visitantes y del gobierno de la ciudad que no educa ni sanciona a los que cometen estos delitos. Las fachadas están vandalizadas con propagandas y grafitis; las veredas, sucias, con residuos que tiran los vecinos y/o descartan los recolectores urbanos, de los contenedores; los negocios lavan solo sus vidrieras y dejan los marcos llenos de pegatinas; las sendas peatonales, desaseadas, están usurpadas por vendedores ambulantes y puestos de flores que exceden la superficie permitida; el mobiliario urbano no se limpia, las heces de los perros quedan sin levantar, etc. Por otro lado, el gobierno de la ciudad, por medio de sus CGP, realiza algunas tareas, pero no educa ni sanciona a nadie que degrada la ciudad. La policía no actúa, pues no está en su definición de tareas. Finalmente, el patrimonio arquitectónico está abandonado y dinamitado. La especulación inmobiliaria y la sospecha de soborno a las autoridades ganan.

Nora Mendizábal

DNI 6.695.489

