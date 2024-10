Cartas de lectores: Universidad pública, compensación, veteranos de guerra

Escuchar

Universidad pública

Me pregunto si, además de los extranjeros, no sería conveniente arancelar a aquellos egresados de escuelas privadas, algunos de los cuales han pagado, a través de sus padres, ingentes sumas desde el jardín de infantes. Me pregunto: ¿por qué hay que subsidiar a estos estudiantes para que estudien gratis, si no lo han hecho a lo largo de sus períodos educacionales previos? ¿Qué porcentaje de este tipo de estudiantes tienen las universidades, principalmente la UBA? ¿Y los “alumnos eternos”, que a veces llevan años sin rendir una materia? ¿No deberían colaborar también o directamente dejar de ocupar una costosa vacante?

Creo que hay fuentes de ingresos para la universidad, sin necesidad de recurrir a “papá Estado” para que pague lo que los papás reales pagaron durante los primeros años de formación estudiantil. Todos los que cursaron primario y secundario en escuelas públicas merecen universidades gratuitas. El resto, según mi humilde opinión, debería abonar un arancel.

Por lo menos, se debería reflexionar sobre estos temas y debatirlos.

Oscar Zugaro

DNI 4.422.227

Compensación

En este mundo lo único gratis es el aire que respiramos, todo lo demás que pensamos que es gratis un tercero paga el precio en forma de impuestos, tasas, y las otras mil formas que inventan los políticos que nos gobiernan, no entiendo el empecinamiento de la gratuidad de los estudios universitarios.

Mi propuesta sería que después de obtener el título y pasados cinco años se comience a pagar mensualmente una cuota monetaria en compensación de la enseñanza recibida .

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Veteranos de guerra

Hoy se cumple un nuevo aniversario del combate contra Montoneros en la defensa del Regimiento 29 de Formosa, un episodio que se inscribe en una guerra que dejó tras de sí 1094 caídos, un número mayor que el de la Guerra de Malvinas. En esa lucha hubo mártires: civiles que cayeron bajo el fuego de los terroristas. Pero también hubo héroes que murieron defendiendo la vida y la libertad de los habitantes. Hubo ataques a unidades militares, pero también hubo héroes que las defendieron, asegurando la autodeterminación del Estado. Hubo guerrilleros que tomaron pueblos en el monte tucumano, intentando controlar una región de nuestro país para presentarla como “liberada”, pero hubo también héroes que lucharon para mantener la integridad territorial de nuestra nación. Esos militares no solo combatieron defendiendo los intereses vitales de la Nación, amenazados en una guerra de guerrillas, ¡sino que ganaron la guerra! Lucharon con el mismo coraje y amor a la patria que los combatientes de Malvinas. No obstante, mientras estos últimos recibieron el reconocimiento de la sociedad, los soldados del Regimiento 29 tardaron 45 años en ser reconocidos, y muchos otros aún no lo han sido. No tienen pensiones honoríficas, sus nombres no están grabados en un cenotafio, no hay una llama votiva ni se les rinden honores a nivel nacional, no pueden participar en los desfiles... ¿por qué? Dieron sus vidas, fueron heridos, combatieron con coraje, ¿no son acaso verdaderos veteranos de guerra? ¿Qué nos sucede como argentinos? ¿Acaso dudamos de cómo estaríamos si no hubiéramos ganado esa guerra? Habríamos sido arrastrados a un totalitarismo marxista impuesto por las armas, sin democracia, con reforma agraria, sin propiedad privada, sin libertad religiosa, con fronteras cerradas, transformando nuestra cultura y aniquilando nuestra libertad ciudadana. “No nos chupemos el dedo, nosotros nunca pensamos en la democracia”, dijo Luis Mattini, comandante del ERP, tras la caída de Santucho. “Nosotros pensábamos en la democracia en términos de Lenin, como un paso, un instrumento para el socialismo. Para nosotros, la sociedad socialista tenía una etapa previa: la dictadura del proletariado”.

¿Cómo creían que sería un gobierno conducido por Montoneros y el ERP? No lo tuvimos porque la patria alzó su brazo armado. No lo tuvimos porque esos soldados lucharon defendiéndonos. Los pocos que aún viven son verdaderos y legítimos veteranos de guerra, y deberían recibir el mismo reconocimiento que los veteranos de Malvinas.

Se lo merecen. Se lo debemos.

CR (R) VGM Darío Alejandro Selser

Unión de Promociones Mendoza

Cristina y el PJ

Nombrar a Cristina presidenta del Partido Justicialista sería formalizar la muerte cerebral del peronismo; Cristina no representa el peronismo, sino a un sector de centroizquierda signado por la “transversalidad”. Pero de alguna manera impulsará una revisión del sistema de partidos políticos y su representatividad.

Pedro Pablo Farías

DNI 11.420.597

Jubilados

Recientemente hemos asistido a un debate en el Congreso con relación al veto de la ley que restituía a los jubilados el 8% de la inflación de diciembre pasado, no reconocido por los ajustes posteriores. La información sobre el tema ocupó numerosas páginas de los diarios y muchas horas de televisión. Lamentablemente hubo escasa cobertura de un hecho que, a mi juicio, tiene mayor gravedad económica sobre el reducido bolsillo de los jubilados. Entre gallos y medianoche el PAMI decidió reducir drásticamente la grilla de descuentos de los medicamentos que suministra y que en muchos casos eran del 100%, llegando a eliminar algunos. Esta medida, para los jubilados que reciben la mínima y los de baja retribución, implica un detrimento económico mucho mayor que el mencionado 8% debido al impacto de los precios de los medicamentos, los cuales, dicho sea de paso, han subido sin que ningún gobierno, pasado ni actual, haya podido impedirlo.

¿Hasta cuándo serán los jubilados el objeto principal del ajuste económico del Gobierno?

Julio Roberto Pérez

DNI 4.303.064

