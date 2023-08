Cartas de lectores: Venezuela, 1998; ¡Es la infancia, estúpido!, inseguridad

escuchar

Venezuela, 1998

En los últimos comicios se ha destacado el creciente ausentismo de los votantes. Creo que vale la pena recordar que en las elecciones venezolanas de diciembre de 1998, que consagraron a Hugo Chávez como presidente de Venezuela, la participación electoral fue del 63%, lo que le permitió acceder a la primera magistratura con el apoyo de solo el 33% de los venezolanos en condición de votar. Muchos de los que no fueron a votar, especialmente los que emigraron, hoy deben estar arrepentidos.

“La historia fue como fue, pero pudo haber sido de otra manera”.

Hugo Perini

DNI 10 224 705

¡Es la infancia!

Comenzaré con una paráfrasis de Bill Clinton, en su campaña de 1992: “¡Es la infancia, estúpidos! Importa destacar el alto nivel de Catalejos, una columna cuyos autores ennoblecen a la nacion. En estas líneas solo me siento acuciado por repetir literalmente partes que entiendo fundamentales de Claudio Jacquelin (miércoles 3) y de Hugo Beccacece (viernes 4), ambas sobre el inicio tan abúlico de una campaña electoral clave. Jacquelin nos recuerda la sentencia de Borges: “El destino, que es ciego a las culpas, suele ser despiadado con las mínimas distracciones”. Y Beccacece, al sabio italiano Longanesi: “Un estúpido es un estúpido. Dos estúpidos son dos estúpidos. Diez mil estúpidos son una fuerza histórica”. Por mi parte y con modestia recurro al drama La tempestad de Shakespeare : “¿Qué ves aún en las tinieblas del pasado y en el abismo del tiempo?”. Dichas referencias y las circunstancias que vivimos, y vaya a saber cómo viviremos, llevan a pensar sobre la obligación legal de votar, la obsesiva concentración del debate en la telaraña económica y el nudo gordiano de la justicia, y –lo que es más grave– el ninguneo (con una solitaria excepción) de los muchísimos millones que viven su primera infancia, digamos 12 años, en cuanto al bajísimo nivel de educación e implícitamente nutrición, si así se puede llamar a lo que reciben. Reflexionemos: de cara al “abismo del tiempo”, esta “fuerza histórica” será mayoría en la población, y cada votante, o quien no cumpla cabalmente con la obligación de votar, tome conciencia y asuma su responsabilidad de cara a sus descendientes, por su ceguera o distracciones. Pensemos que estamos al borde de una Argentina inviable!

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Inseguridad

la nacion del 30 de julio da cuenta de varios automovilistas que recibieron piedrazos en sus parabrisas desde un puente de la ruta Panamericana, poniendo en grave riesgo sus vidas y las de sus familias. Seguramente ahora se colocará alambre tejido sobre el puente en vez de encarcelar a los malhechores, quienes también seguramente con una pinza cortarán un espacio suficiente para continuar con tan execrable operatoria. También se han propuesto cabinas blindadas para colectiveros y faltarían armaduras medievales para los transeúntes del conurbano bonaerense, para protegerse de los motochorros. Seguimos atando los caballos detrás del carro.

Eduardo Favelukes

DNI 4.384.451

Limpieza

El gobierno de CABA se ufana de lo limpia que está la ciudad. Disiento. Limpias están las arcas del BCRA. El gobierno de la Nación no dejó nada de nada.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Nuestra elección

El próximo domingo emitiremos el voto destinado a la elección de la persona en quien delegaremos, por los próximos cuatro años, la administración del Estado para la recuperación y el mantenimiento de un orden social, restaurando nuestros derechos en acceso a la educación, seguridad, salud y para la correcta administración de nuestros recursos. Convoco a mis conciudadanos a que evalúen cuidadosamente las acciones y no los dichos de cada uno de los candidatos antes de concretar su elección. Si estás enfermo, ¿elegís el médico por su sonrisa y palabras edulcoradas o por su capacidad e integridad? Es, sobre todo, por esto último.

Capacidad e integridad es lo que necesitamos los argentinos de nuestros dirigentes.

Marta Bekes

DNI 1.760.166

Alquileres

Felicitaciones a la nacion por entrevistar a un exdiputado que se hace cargo de una pésima ley (27.551). Pero decir que “en ese momento se creyó que iba a dar solución… Y buscaba mejorar… hubo intenso debate”, etc., no es suficiente. Durante los primeros meses de 2020, mientras se discutía el texto de la futura ley, la nacion reflejaba casi todos los días la opinión de quienes atienden y conocen a locadores y locatarios desde hace largos años. Y con toda claridad afirmaban: “Nadie querrá alquilar”. ¿Nuestros legisladores no lo leían? La oferta de alquileres no está en manos de grandes empresas con cientos de unidades. Los propietarios están atomizados y es por ello que el Dr. Abatti habla de 1200 unidades en oferta contra 20.000 en un mercado normal. Ya sucedió años atrás cuando para cuidar la mesa de los argentinos se limitó la exportación de carne; el precio bajó, pero los productores dejaron de engordar novillos y tiempo después desapareció la oferta. Parece que nos gusta tropezar una y otra vez… con la misma piedra. Unas ideas para quienes traten el tema: 1) Desgravación del impuesto a las ganancias para las locaciones de vivienda. 2) Las unidades nuevas que se destinen por algunos años a la locación pueden ser incorporadas al patrimonio por un blanqueo a tasa cero.

Felipe Obschatko

felipe.obs2019@gmail.com

Victoria Tummer

Tras leer el artículo sobre Victoria Tummer en LN Campo, deseo felicitarla, y ojalá sirva de ejemplo para los miles de tamberos que cierran sus explotaciones.

No pertenezco al sector, pero creo que sería un buen incentivo para todos aquellos que bajan los brazos. La Argentina necesita de esas personas que aun en la adversidad encuentran el camino.

Norberto Hernán Linzuain

DNI 4.408.886

En la Red Facebook

Precios: la inflación se acelera y podría volver a quedar por encima del 8%

“Pero cuando Massa sea presidente va a acomodar la economia. Pero ahora, que es ministro, no puede.

¿Vos decís que va a poder dentro de 6 meses? ¿Y para qué esperar tanto?”- Hernán Mariano Lista

“Mister panqueque quiere ser presidente y está haciendo un desastre con la economía”- Fabián Javier Sánchez

