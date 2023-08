escuchar

Victimarios, víctimas

En los últimos 20 años hubo un incremento sustancial del delito y el narcotráfico en la Argentina, 16 de ellos gobernados por el kirchnerismo, el que se abrazó incondicionalmente al proteccionismo zaffaroniano, a favor de los victimarios y en contra de las víctimas. No debemos olvidar que al comienzo de la presente gestión liberaron a más de 4500 presos, muchos de los cuales volvieron a delinquir. Nefastos hechos acontecidos, como Vatayón Militante, “agrupación que organizaba salidas transitorias de presos para celebrar actos partidarios”, declaraciones lamentables como las de Guillermo Moreno (“si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con códigos”), de Grabois (“si me hubiera tocado juntar cartones, hubiera salido a chorear”), Dady Brieva (“le tenemos respeto al accionar y oficio de los chorros”) e infinidad de ejemplos más. Esto, sumado a la prepotencia, agresividad e inoperancia de sus funcionarios, nos puede hacer suponer que la sociedad tiene hoy una amplia conciencia del origen del mal.

Alberto F. Díaz

Adaptación

¿Qué habría pasado con Morena si antes algún retén policial hubiera pedido documentación a la moto robada en que venían sus futuros asesinos? ¿Y qué pasa con el nefasto reducidor que cambió el teléfono robado por droga?, según se informa. ¿No será que nos estamos “adaptando” a lo siniestro?

Carlos Díaz Usandivaras

Promesas

No barrió a los ñoquis de La Cámpora ni metió presa a Cristina; tampoco acabó con la corrupción, todo lo contrario, se asoció a ella; no cumplió con el objetivo de que la inflación de abril comenzaría con un 3, etc. ¿Por qué hay que creerle en las promesas de campaña?

Juan Bautista Garona

Transparencia

Frente al democrático acto que significan estas nuevas primarias abiertas simultáneas y obligatorias, se me ocurren las siguientes preguntas referidas a la transparencia. ¿Por qué las urnas donde se depositan los votos siguen siendo de cartón y no se opta por urnas de material plástico transparente, como ocurre en otros lados? Y, por logística, es lo mismo en volumen transportar cubos de cartón o de plástico. Una vez que hayan cumplido con su objetivo y realizado el escrutinio final y definitivo, las urnas vacías, debidamente higienizadas, etc., se podrían donar a escuelas, hospitales, etc., para diferentes usos. Y, de paso, me pregunto ¿por qué en las entrevistas, conferencias, etc., la mayoría de los políticos se refieren a la República Argentina como “este” país, en vez de hablar de “nuestro” país? ¿No lo sienten como “su” país? ¿Para quién, entonces, son sus proyectos?

Que el pueblo sepa votar, pero que los dirigentes sepan accionar.

Rodolfo Hepe

Fines

Me parece que cuando se habla de achicar el Estado hay que incluir el negocio de los partidos políticos, que indudablemente más que principios tienen fines.

Viviana Goetz

Nepotismo

El nepotismo es una práctica reprobable, independientemente del funcionario que lo ejerza o del partido que lo tolere. Es una forma de abuso de poder. Se usan recursos públicos para perpetuar a una familia en una estructura que debería tener un fin social y que es aprovechada para el enriquecimiento particular perpetuo. El nepotismo hace tanto mal a nivel nacional con los Kirchner como en Tucumán con los Alperovich, en los sindicatos con los Moyano o en San Isidro con los Posse, por citar algunos ejemplos de una enfermedad que se extiende. Es otro de los mecanismos que bordean los límites legales, pero exceden las fronteras éticas. Degradan la democracia y corroen la república.

Alberto Gianola

Club Francés

En la sección Conversaciones del 6 de agosto se publicó una nota titulada “El club de las ideas que custodia el espíritu francés”. Con mucha satisfacción leí la rica historia de la institución, pero considero esencial hacer algunas precisiones al relato de importancia. Cuando el Club Francés adquirió el Petit Hotel de Rodríguez Peña 1832 en 1941 no tenía 10 pisos, sino 3. En 2005 fui convocado por la comisión directiva de esa asociación con el fin de proponer ideas que hicieran viable su permanencia en el tiempo y no corriera la misma suerte que otros clubes de comunidad. Después de evaluar posibilidades, concluí que la alternativa más viable era su remodelación total, atento al estado del inmueble, y su ampliación a 11 pisos destinando el inmueble como consta en su habilitación como club social y hotel boutique de alta gama, generando una buena sinergia para ambos. Ese proyecto fue aprobado por el club. Tanto la remodelación integral como la ampliación fueron desarrolladas y costeadas por Hotel Club Francés SA, y las condiciones edilicias actuales hacen posible, como dice vuestra nota, que recuperar su esplendor en el siglo XXI pueda convertirse en una realidad.

Guillermo H. Stegmann

Presidente Hotel Club Francés SA

Emigrar

Con mi título de médico homologado partí a Europa. Luego de infructuosos intentos en los 80, los 90 y en 2000, me convencí de que vivir en mi querida Argentina es la mejor opción. Acá no me dicen “sudaca” y la “viveza criolla” está entre nosotros. Ergo, no me estigmatizan. Consejo de veterano emigrante: no emigrar sin tener trabajo asegurado. Y recuerden que no tener cobertura médica es un problema muy oneroso.

Guillermo J. Malter Terrada

