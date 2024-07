Cartas de lectores: Votar cada dos años, ola de amparos, Venezuela a las urnas

Escuchar

Votar cada dos años

El Gobierno está proponiendo ahora una reforma electoral. Entre los cambios que impulsa está la derogación de las PASO. Sin embargo, nadie habla, como ya se hizo antes y durante la última campaña electoral, de derogar también las elecciones de medio término para legisladores. No comprendo esta omisión, ya que esta idea es conocida y compartida por la mayoría de los ciudadanos de todos los signos políticos. Amén de evitarse el enorme gasto que implica una elección considero que el mayor beneficio sería no tener a nuestros políticos en permanente carrera electoral con elecciones cada dos años. Basta como ejemplo de esto ver lo que sucede en el presente: después de las elecciones de diciembre de 2023 y pese al poco tiempo transcurrido la política tiene interminables y feroces internas para definir los candidatos que se presentarán el año próximo. De esta forma no ponen toda su energía en resolver los graves problemas que tiene el país ni en generar políticas públicas para el futuro. Entiendo que para derogar estas elecciones podría primero hacerse un plebiscito planteando el tema y luego, de aceptarse, una reforma constitucional para efectivizar el cambio. Por razones de tiempo y economía esa consulta podría hacerse junto con las elecciones del 2025. De lograrse esto los argentinos votaríamos cada cuatro años y no cada dos como ahora.

Álvaro Fernández Brital

DNI 12.045.216

Ola de amparos

la nacion del 24 de julio informa sobre la previsible avalancha de presentaciones judiciales contra la Ley Bases y las reformas impositivas. Y habrá más contra otras reformas sancionadas. En lo laboral ni siquiera está claro si la nueva legislación prevalece sobre la declaración de inconstitucionalidad decretada a principios de año por la Cámara del Trabajo, ahora en apelación en la Corte Suprema. Así los jueces terminan en funciones de gobierno, degenerando en un esquema antirrepublicano. No es su función gobernar como lo es revisar al instante lo que hacen los otros poderes políticos y resolver lo que se aplica o no. Esta situación no puede continuar, y hay que volver al sistema de la Constitución y la jurisprudencia clásica. El control de constitucionalidad debe efectuarse en un proceso con amplitud de prueba y con efectos para el caso particular y no en el limitado marco de un amparo, o un acción declarativa, una medida autosatisfactiva, o aun por la simple voluntad del juez y con efectos universales. La irregular situación actual se sostiene en una doble inconstitucionalidad introducida, paradójicamente, en la Reforma Constitucional de 1994, y aun por la actitud de la Corte Suprema. Esto lo informé a las autoridades y recientemente lo fundamenté en mi estudio “Exceso de Justicia”, publicado en la sección Doctrina del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ).

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Venezuela, a las urnas

En vísperas de las elecciones en Venezuela, todos los que amamos la libertad tenemos nuestros corazones puestos en la gesta encabezada por María Corina Machado, una verdadera Juana de Arco latinoamericana. Aunque seguramente Venezuela está por pasar otros momentos muy difíciles, esta vez la perspectiva de recuperar la democracia es real y concreta, porque el déspota Maduro y sus secuaces ya han perdido el control de la calle, superados por manifestaciones multitudinarias de gente ansiosa por recuperar su patria.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Será justicia

Ante las críticas a la actuación de la Justicia Federal en el ámbito de los juicios de lesa humanidad, tuve oportunidad de defender al coronel Carlos Alberto Tragant (desde los 88 años hasta que a los 92 años fue absuelto) en la causa “Videla, Jorge Rafael y otros”, que se inició hacia el año 2005. El coronel Tragant había sido director del Liceo Militar Gral. Espejo, que, como todos saben, es un colegio secundario. Era acusado de haber secuestrado, con un pelotón de cadetes de entre 13 y 17 años, a los jefes de la organización terrorista chilena MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, lo que sencillamente era una tontería). Lo mantuvieron en la cárcel por tres años, lo dejaron en libertad un tiempo y lo volvieron a encarcelar durante el juicio oral, hasta la sentencia absolutoria. No hubo forma de hacerles entender a los jueces prevaricadores del TOF 1 que la acusación era falsa y mal intencionada. Luché durante 9 años con el mismo argumento, invocando y probando su inocencia, hasta que el último día le dictaron sentencia absolutoria, que ni siquiera fue apelada por el fiscal doctor Ouviña, que en su acusación había solicitado, junto a las demás organizaciones de supuestos DD.HH., una condena de cadena perpetua. Finalmente, más tarde, el coronel Tragant fue acusado nuevamente por los mismos hechos en la Justicia Federal de Mendoza, siendo defendido por un defensor oficial, y condenado finalmente a cadena perpetua. Por el disgusto que esta maniobra le generó, se murió de un infarto. No lo olvidaré. Será justicia.

José María Soaje Pinto

DNI 7.629.288

Fútbol internacional

Es extremadamente lamentable que las competencias del fútbol internacional, que deberían incentivar la confraternidad entre los pueblos, se conviertan en todo lo contrario, y para colmo de males, muchas veces con el incentivo perverso de la más alta dirigencia de los países respectivos. En fin.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Luces y sirenas

Me hago eco de la queja del señor Pablo Max Keon en su carta del 8 de julio. No hay motivo para que los patrulleros circulen rutinariamente con sus potentes luces encendidas que enceguecen a los que manejamos. Agrego que tampoco veo el motivo por el que hagan sonar las sirenas a cualquier hora a modo de advertencia. ¡Ni luces ni sirenas, sino delincuentes tras las rejas!

Patricia Dirube

DNI 4.540.116

En la Red Facebook

Mañana, elecciones en Venezuela

“Fuerza, Venezuela. Por su libertad, ya basta de opresión y dictadura, fuerza y mucha fe”- Aldo Ansaldi

“Me conmovió una frase que vi: ‘Nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo’. Arriba, Venezuela libre!”- Roberto Moltrasio

“Vamos, venezolanos, saquen a ese dictador de su país”- Stella Speck

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION