Voto y soberanía

El 20 de diciembre se conmemora el Día de la Soberanía. En función de ello se ha decretado un feriado, medida que, en un país quebrado, sin moneda ni crédito, conspira contra la productividad y la eficiencia indispensables para revertir el avance incontenible de la pobreza. El día anterior, 19 de diciembre, se llevará a cabo el balotaje que decidirá quién será nuestro próximo presidente, razón por la cual surgieron voces lúcidas solicitando el traslado del feriado para evitar que el fin de semana largo afecte la concurrencia los comicios.

Si verdaderamente se trata celebrar el Día de la Soberanía, desde el momento en que es el pueblo el soberano, parece mucho más apropiado facilitar e incentivar la asistencia a los comicios que impulsar una holgazanería que poco tiene que ver con el esfuerzo y heroísmo de aquellos que combatieron en Obligado. Si se trata, en cambio, de una picardía electoral, sepamos entonces que no estamos celebrando, sino que estamos entregando nuestra soberanía.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

Boleta única, urgente

El presunto fraude electoral ocurrido en La Plata, donde la reapertura de unas pocas urnas testigo arrojó cifras diferentes a las iniciales y hasta se encontraron algunas con sobres vacíos, sumado a una Junta Electoral que minimizó los hechos y negó la apertura de todas las urnas para una investigación más profunda, amerita la urgente aprobación de la boleta única y la reforma de la fiscalización electoral, a fin de evitar que los encargados de controlar la ecuanimidad en la votación puedan amañarse con tal o cual preferencia por las fórmulas participantes de los comicios. Es sabido que cuando se presume delito, el inocente se presta a cualquier revisión que quepa, mientras que el culpable se opone a ello.

Rafael Mauro

rafaelmauro1@gmail.com

A quién le importa

Todos los días escuchamos que un argentino necesita una cirugía, pero por falta de insumos se posterga; que otro argentino debe hacerse un análisis de laboratorio, pero no lo concreta porque no hay reactivos, que otro argentino no pudo comprar un medicamento porque no hay drogas, está en falta.

¿A quién le importa? ¿Al señor presidente de la Nación, a la ministra de Salud, al ministro de Economía y candidato a presidente?

Se olvidaron de la salud de los argentinos, no les importamos!

No podemos esperar nada de ellos.

María Mercedes Larrague

DNI 14.012.759

El voto en blanco

Disiento con el lector Diego F. Pasman: en esta oportunidad votar en blanco es escapar a la realidad, es la actitud del avestruz. Solo nos quedan dos opciones, nos guste o no, uno de ellos será nuestro presidente. Tendremos que elegir entre el que nos parezca el mejor o el que no queremos que gane. Para que no gane el que no queremos, tenemos que irremediablemente votar al otro. El voto en blanco no nos va a gobernar ni ser oposición. Votar en blanco es silenciarnos. “No me preocupan los gritos de los deshonestos, de la gente sin escrúpulos y de los delincuentes... más me preocupa el silencio de los buenos” (Nelson Mandela).

Guillermo O’Conor

willieocnor@gmail.com

Argentina 2023

Los campeones del Mundial de Qatar 2022 la estamos pasando mal. A todos aquellos que viven en otros países y vibraron junto a nosotros por esa anhelada conquista les quiero contar que el pueblo argentino está triste y ya se cansó de quejarse. Cada vez estamos peor la tasa de desempleo, pobreza e indigencia es altísima aquí. Tenemos el dólar a 1000 pesos, no nos alcanza para nada, ni siquiera para un paquete grande de yerba a veces. A las personas no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes o para completar la canasta básica. La Argentina ya no es una tierra de oportunidades como se decía en otras épocas. Es más un lugar de lucha, de supervivencia. Son pocas las personas que cuentan con un alto poder adquisitivo, o por lo menos con uno que les permita satisfacer todas sus necesidades básicas. Si contás con un empleo formal, aquí sos un privilegiado. Y si es uno informal también, pero te convertís en un esclavo o esclava del capitalismo, al que explotan horas para ganar solamente “dos pesos”. Jamás te pagan lo que corresponde .

Es muy difícil conseguir un buen empleo en este país si sos joven, te piden hasta estudios terciarios para limpiar baños y que poseas experiencia. No les importan tu edad ni tu capacitación. Hay quienes cuentan con esos requisitos y aun así se les dificulta conseguir empleo. Si tenés de 40 años en adelante, no te toman por ser muy mayor. Hay muchas personas en situación de calle, en todas partes. Carenciadas del derecho a la vivienda, durmiendo con sus parejas, sus hijos pequeños, pidiendo ayuda para poder subsistir. Marginadas de la sociedad. La pobreza aumenta cada vez más, al igual que aquellos que no pueden tener todos los días un plato de comida en su mesa, que no pueden llegar a fin de mes, que no les alcanza el sueldo o la jubilación para pagar las cuentas o el alquiler. Estamos yendo de mal en peor. La gente ya no sabe qué hacer, está cansada, quiere que este país mejore de una buena vez. No importa quién gane las elecciones, todos los argentinos buscamos lo mismo, salir adelante. Basta de crisis. Soluciones.

Milagros Arrechea

arrecheamilagros37@gmail.com

Alternativa

El 19 de noviembre tenemos dos alternativas: 1) continuar con lo mismo: cepos, cupos, faltantes, desabastecimiento, SIRA, autorizaciones, resoluciones, decretos y vaya a saber cuántas otras medidas que permiten extraordinarios negocios oscuros y saqueo de las arcas públicas; 2) elegir un cambio, que propone libertad y transparencia.

Tengo bien claro qué voy a votar.

Leonardo C. Giménez

DNI 26.019.953

Persona de fe

Un sacerdote católico, el padre Pepe, declaró que ninguna “persona de fe” puede inclinarse por la propuesta electoral del señor Milei. Aparte de que este sacerdote no aclara cuál es el fundamento teológico de su dictamen político, y ya que solo hay dos candidatos, está indicando indirectamente que entonces toda “persona de fe” debería votar por el señor Massa. Pero este representa a un partido que hace un tiempo persiguió al catolicismo llegando hasta a incendiar templos, y recientemente, además de haber incurrido en innumerables hechos de corrupción, provocó la pobreza y la indigencia de millones de argentinos, y como complemento promovió y logró la aprobación del aborto.

Lo que cabría preguntarse es a qué fe se refiere este religioso.

Roque Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Ciudadanía italiana

Creo necesario hacer una aclaración sobre el proyecto de ley para el otorgamiento de la ciudadanía italiana y llevar a los descendientes tranquilidad sobre la desinformación que se está publicando. ¿Se puede desinformar o utilizar un proyecto que no es ley para ganar seguidores o llamar la atención, sin importar la incertidumbre o confusión que les generan a todos los descendientes? Pero a la vez se ofrece el trámite que se puede llevar adelante por las vías administrativas o legales en Italia por la falta de turno que la Argentina posee. Como estudio italiano (De.Martin & Asociados) aclaramos a todos los descendientes sobre el proyecto de ley N° 752. No es ley en Italia, y es precisamente el Parlamento el que se debe expedir al respecto. Se debe recordar también que la Argentina es el país con mayor descendencia italiana en el mundo. El único punto claro es el 1er artículo del proyecto de ley 752, en el que se menciona que se extenderá o modificará la norma vigente, siendo efectiva para aquellos italianos que se naturalizaron. Esto se refiere a quienes hayan perdido la ciudadanía italiana o hayan renunciado a ella. En ese caso, de aprobarse la ley, sería a favor de aquellos y podrán adoptarla nuevamente. El artículo 2° fue redactado de modo confuso, cuando refiere al “iure sanguinis italiana”, línea de sangre italiana, con respecto a la solicitud del idioma con el nivel B1 (hoy es solicitado a los cónyuges que no son descendientes de italianos), o viajar a Italia y permanecer 1 año (corresponde para quienes hayan renunciado a la ciudadanía italiana y necesitan recuperarla, pero no se transmite a la descendencia). Estas instancias se encuentran vigentes. Esto es lo real, lo que se aplica y está vigente

En el artículo 3, se aclara que se trata de un proyecto de ley. Se presentó en junio de este año y no tuvo repercusión.

Diego Martín

dmartinasociados@gmail.com

Igualdad

Maravillosa descripción de los avatares de la igualdad entre el hombre y la mujer hizo el actor Luciano Castro en un reciente reportaje en la televisión paraguaya.Una de las entrevistadoras “tocó” uno de los hombros del actor a fin de comprobar “entre risitas” si la musculatura exhibida era cierta.

Ante la evidente incomodidad de Luciano, se le preguntó si estaba molesto. Con clase, señaló: “No pasa nada”, pero agregó que venía de la Argentina y que si hubiera sido “al revés”, estaría preso. Dijo que estaba de acuerdo con que la igualdad contemplara los derechos de ambos sexos. Brillante.

Jorge D. Heuck

DNI 11.938.210

