Cartas de lectores: Votos prestados, escuchar, integración territorial

Escuchar

Votos prestados

A raíz de las últimas declaraciones del señor Presidente en el sentido de que el doctor Lijo es el “único que conoce a la perfección cómo funciona el sistema judicial” (no quiero ni imaginarme la indignación de muchos), y de que era el “único especialista en materia de ciberataques” (lo cual ni siquiera figura en el currículum del postulante ni es relevante para un candidato a la máxima magistratura), y la novedad, respecto de la restricción (a mi criterio ilegal), que supone la nueva reglamentación de la ley de acceso a la información pública, me pregunto si en el Gobierno serán conscientes de que Milei ganó las elecciones con seis millones de votos prestados (cosechados entre el 22/10/23 y el balotaje). Es decir, hay seis millones de argentinos electores para los que Milei no fue la primera opción. Muchos de esos votos, además, fueron emitidos con el propósito de derrotar a otro candidato. Por lo tanto, si algunos (o alguno) en el Gobierno suponen asegurados a esos votantes, se están equivocando feo. A ellos les diría: ¡ojo, muchachos! , que se ha querido terminar con 20 años de empobrecimiento, corrupción, prepotencia, y demás yerbas malas, pero, algunas alarmas (como las citadas al principio) exceden el folclore de las malas formas. Señor no funcionario: aunque nada le podamos reclamar (¿o sí?, ya se verá), sepa que estamos atentos, el precio de la democracia es eterna vigilancia. No perdamos la oportunidad una vez más.

Devora Maccari

DNI 20.054.001

Escuchar

La hora más oscura (The Darkest Hour) es una película protagonizada por Gary Oldman, que interpreta a Winston Churchill luego de asumir como primer ministro de Gran Bretaña, tras la renuncia de Chamberlain. El guion fue escrito por Anthony McCarten. Según el relato y ante la incertidumbre, su secretaria y parte de su entorno íntimo le sugieren salir y escuchar a los ciudadanos. Sus dudas se aclararon y se disiparon las tinieblas.

Traigo a la memoria este hecho histórico por la situación que se vive por el nombramiento de un integrante a la Corte Suprema de Justicia, propuesto por otro integrante del mencionado tribunal. Creo oportuno escuchar a los ciudadanos y rectificar su decisión desestimando al propuesto y al proponente.

Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Integración territorial

Es evidente que el pais sufre un desequilibrio de su desarrollo integral. Tenemos zonas muy desarrolladas, con ciudades muy pujantes, son toda su infraestructura económica y social adecuadas y otras totalmente desérticas, sin ningún tipo de desarrollo, A esto debe agregarse, o quizás sea una consecuencia de ello, que falta una infraestructura integral adecuada. Hay un caso emblemático que es realmente preocupante y que hace precisamente a la integración territorial: el aislamiento de la provincia de Tierra del Fuego del territorio continental, separada de Santa Cruz. Sería básico lograr esa importante vinculación para lo cual habría que construir un puente que las unan sobre el estrecho de Magallanes sin tener que pasar por Chile para lograrlo. Hay un ejemplo que puede servir para su análisis. Se puede pasar desde Copenhague, capital de Dinamarca, hasta Malmo, en Suecia, cruzando por un puente el mar Báltico. Se trata del puente Orensund, que tiene casi 8000 metros de longitud, con dos líneas de tren y seis carriles vehiculares.

Este enlace lograría grandes ventajas económicas y, sobre todo, posibilitar una sólida vinculación territorial.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Callar es complicidad

La siguiente es una carta pública de Encuentro Radical a las autoridades partidarias.

Señor presidente de la HCN, señor presidente del Comité Nacional, señores senadores nacionales y diputados nacionales de la UCR: la Unión Cívica Radical tiene la obligación de darle una alternativa seria y razonable a la sociedad argentina, para evitar que se debata entre dos populismos autoritarios. Debemos recuperar la centralidad con una propuesta actualizada y una conducta creíble. Los órganos partidarios deben funcionar a pleno en todo el país. Los representantes parlamentarios deberán obrar con fidelidad absoluta a la ética radical. En casos límite como el de la nominación de Ariel Lijo a la CSJN no pueden caber dilaciones ni dudas, sino un pronunciamiento unánime y contundente en el sentido de que el radicalismo solo apoyará reformas del Poder Judicial que tengan en mira el mejoramiento del sistema con observancia de la Constitución nacional, y que solo votará a candidatos para la Judicatura y Ministerio Público a postulantes calificados, decentes y capaces. El silencio y la inacción, correligionarios, hoy es complicidad.

María Teresa Flores, Luis Miralles, Elsa Kelly, Juan José Giombini, Carlos Areta Lamas, Javier Mor Roig, Ramón Naveiro, Diego Avelar, Gustavo M. Lennard, Mirta Haydée Filiguera, Guillermo David San Martín, Andrea Lluch, Luis Folino, Cristian Siniego Berri, Marta Carraro, Guillermo Faviano, Mario Espada, José Andrés Gómez Giménez, José Esteban Herrera, Juan Antonio Portesi, Juan Carlos Valente, Rodolfo Alberto Rivera, Humberto Vignoli, Elva Roulet, Reynaldo Onofri, Alejandra Cajaraville, Javer Etchart y Luis Blanco

Estrés hídrico

Para muchos productores rurales, empieza a haber preocupación por la situación de estrés hídrico existente y de cara a los meses de calor que se avecinan. Es preciso reconocer la urgente necesidad de crear estrategias de resiliencia hídrica basadas en una economía circular del agua. La escasez del vital elemento puede causar cuantiosos perjuicios económicos y sociales.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Teatro Colón

A quienes somos amantes de la música, cualquiera que sea su estilo, nos genera envidia pero también preocupación leer la programación de los espectáculos del Teatro Colón, que no pueda estar al alcance de todo el público, viva donde viva. Por esa razón sería muy buena decisión política, tanto de las autoridades del teatro como de CABA, la transmisión de los espectáculos que allí se desarrollan por un canal de televisión, pública o privado, que nos permita a todos los ciudadanos disfrutar de las presentaciones estelares que se realizan

Enrique F. Bellande

DNI 7.357.650

En la Red Facebook

Impulsan una ley de “ficha limpia” en la Legislatura porteña

“Ficha limpia y estudios acordes con el cargo a desempeñar”- Blanca Saccomanno

“Investigar a todos por igual”- Jonathan Claudio

“Impulsen, ya se sabe quiénes no apoyarán”- Héctor González Pessoa

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION