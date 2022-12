Cartas de lectores: Ya cumplieron, enseñanzas del Mundial, recuperar esos valores

escuchar

Carta e la semana

Ya cumplieron

La selección argentina enfrenta hoy el desafío de coronarse por tercera vez campeona del mundo. Nuestros muchachos llegaron a esta instancia con la impronta del fútbol argentino: su eterno amor por la pelota y una innegable voluntad para superar las dificultades. Un equipo comprometido con su líder, un Lionel Messi en plenitud. Una común unión. Y un cuerpo técnico con decisiones difíciles respetadas sobre la base de la confianza que el plantel siente por esa conducción. Compromiso, unión, un líder que predica con el ejemplo. Casi casi un manual para cualquier sociedad que quiera progresar. Sí. Sé bien que esto solo se trata de un juego de 11 hombres detrás de una pelota con una bandera pegada a la piel. Pero justamente en esa simpleza reside el secreto de nuestro amor incondicional por algo que de verdad nos representa. Querido Lionel, todos los argentinos tenemos el íntimo deseo de verte levantar esta copa. ¡Ojalá suceda! Pero con nosotros ya han cumplido. Nada es comparable a verlos en el césped, movidos por un resorte anímico pintado de celeste y blanco, esos colores que todos llevamos muy dentro del corazón.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Enseñanzas del Mundial

Con el corazón palpitando luego de mirar el partido contra Croacia recuerdo imágenes relacionadas con el Mundial. En un mundo plagado de divisiones internas, debe ser una de las pocas ocasiones en que cada persona desde su país va por un objetivo en común, la defensa de los colores de su bandera a través del deporte. El festejo en las calles de Qatar de grupos de diferentes partes del mundo compartiendo distintas culturas. La enseñanza de los japoneses recogiendo la basura del estadio y el festejo del triunfo de un partido en medio de las calles de Tokio dejando el paso a los autos, respetando los semáforos. Los brasileños con su habitual alegría, pero con falta de humildad, festejando anticipadamente. Y la mayor enseñanza, la selección argentina con un gran capitán como Messi, quien representa en una sola persona lo mejor de nuestro pueblo: la perspicacia, la humildad y el trabajo duro. Un hombre querido como padre de familia y como amigo. Deseo que en un país donde los valores están desdibujados, la selección y Messi sean los referentes para muchos argentinos y que nuestros jóvenes pueda encontrar en ellos un espejo donde mirarse, sin divisiones extremas y en busca de la excelencia como país. Así como ellos, dándonos las manos unos a otros. Uno para todos y todos para uno. Nuestro país, Argentina.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Recuperar esos valores

No voy a caer en el lugar común de resaltar la figura del capitán, el señor Lionel Messi, ni de su ya indiscutible calidad de mejor futbolista de todos los tiempos. Ya no es cuestión de “visiones”, “gustos” u opiniones. Las estadísticas de los últimos quince años lo confirman. Estimados lectores, lo que me impacta y confronta es que aun con 200 latidos por segundo, apenas perdido el primer partido, todas las declaraciones de los jugadores y cuerpo técnico no cayeron en excusas; no hablaron de su derecho a ganar; ni agredieron al adversario. Solo con mucha humildad pidieron comprensión y confianza y juraron trabajar más y mejor para afrontar los próximos desafíos. Transcurrieron los partidos y la alegría inundó a los argentinos, porque habían cumplido. Estudiaron a los rivales, trabajaron más duro en cada entrenamiento, soportaron la presión mediática y la del propio orgullo herido, y basados en la confianza del grupo, triunfaron.

Conclusión primera que me aturde: durante un mes solo hemos escuchado a los 26 integrantes del plantel y su cuerpo técnico hablar de estudio, trabajo, confianza en el mutuo y recíproco apoyo del equipo; y entonces me pregunto: ¿estos chicos son argentinos o extraterrestres? Queridos conciudadanos, ¿no deberíamos seguir ese ejemplo? ¿Olvidarnos de nuestros derechos y enfocarnos obsesivamente en cumplir nuestras obligaciones? ¿No deberíamos volver a la devoción por el estudio y el trabajo? Digo, todos sabemos que nuestros empresarios, me refiero a los genuinos empresarios, desesperadamente cuidan el patrimonio de sus empresas porque se ven atacados y lamentablemente han recurrido a retirar sus capitales de nuestro país. Va de suyo, no me animo a criticar; solo digo que estos 26 hombres, que han recibido insultos y rechazos, desaires de todo tipo, ponen su empresa, que son ellos mismos, y con ello hasta su integridad física y futuro, dejando de lado todo interés personal por los colores de su país. ¿No deberíamos entonces arriesgar más por la Argentina en el momento en que las consignas sean claras y transparentes? ¿Podrán en algún momento nuestros políticos aprender a declarar y a actuar como nuestros futbolistas, que han logrado que más allá de nuestros antecedentes de bravucones, groseros, pedantes, engreídos y soberbios hoy la comunidad entera quiere que la Argentina triunfe? Finalmente, y luego de ver las imágenes del martes transmitidas desde todos los puntos del país, ¿habrán notado que cuando las causas son humildes, honestas y transparentes no hay grieta?

Ojalá podamos seguir el ejemplo de nuestra selección y su cuerpo técnico y recuperar esos valores.

Claudio Caputo

DNI 12.011.262

“Guerra” por el agua

Un exvicepresidente del Banco Mundial dijo en la década del 90 que así como el siglo XX las guerras fueron causadas por el petróleo, las del siguiente siglo serían por el recurso agua. Si bien todavía no se ha concretado este presagio, hoy estamos comenzando a vivir, a menor escala, una situación incómoda por la utilización del agua. Mones Cazón es un pequeño pueblo del oeste de la provincia de Buenos Aires (que tiene la suerte de tener un agua de excelente calidad) que depende del municipio de Pehuajó (que tiene una provisión de agua muy mala). El intendente de Pehuajó quiere colocar bombas en proximidades de Mones Cazón para llevar esa agua a la ciudad cabecera y los habitantes de Mones Cazón no quieren entregar su preciado recurso, por miedo a que una sobrecarga del acuífero los deje sin el indispensable elemento. Pero el mayor problema es que la política ha metido sus garras y ha llevado la grieta a enfrentar a las dos facciones dominantes. Ojalá la cordura y la razonabilidad imperen en este conflicto y se llegue a un acuerdo que beneficie a todos.

Eduardo Octavio Plá

DNI 11.320.341

El artículo 114

El miércoles 14 del actual se publicó una opinión del Dr. Luis R. Herrero, amigo personal y reconocido exjuez de la Cámara Federal de la Seguridad Social, donde sostiene la necesidad de una reforma constitucional de su art. 114 por otra norma que no incluya a los otros poderes del Estado ni a políticos en el órgano de conducción y administración de justicia. Es una vieja discusión que mantenemos, respetando cada uno nuestras ideas, y en lo sustancial no estoy de acuerdo con su tesis, por cuanto no hace falta modificar la Constitución para neutralizar el interés político en la conformación del Consejo de la Magistratura. El equilibrio que exige la Constitución se respeta mediante la sanción de una ley que establezca, por ejemplo, la misma cantidad de jueces, abogados y legisladores. En este caso, solo debería estar prevista la inclusión de diputados, por cuanto los representantes del Poder Ejecutivo y del Senado intervienen posteriormente en el proceso de designación de los futuros magistrados. Podrían ser cuatro miembros por cada estamento, más algún académico y un miembro de la Corte que la presida, y no necesariamente su presidente. Con ello tendríamos un Consejo de la Magistratura de 14 miembros, dentro de la órbita del Poder Judicial y donde se respete el equilibrio que exige la norma constitucional. Si las elecciones de los jueces y abogados pueden realizarse con el compromiso férreo de dichos estamentos sin permitir la intromisión de los partidos políticos, tendríamos un Consejo de la Magistratura para la designación de jueces sin injerencia del poder político de turno y sin peligro de promover una reforma de la Constitución con los riesgos que implica abrir una nueva caja de Pandora, como ya ocurrió en el año 1994.

Raúl Aguirre Saravia

Presidente Será Justicia

DNI 12.548.198

Incendios

En Tolhuin, Tierra del Fuego, ya se han quemado 9000 hectáreas de bosques. Los aviones hidrantes

mandados por la Nación no logran detener el fuego, la situación es desesperante y los pobladores están muy angustiados. ¿Qué se podrá hacer?

María Lía Campos

DNI 6.640.848

Terminal de Retiro

El viernes pasado llegué en micro a la terminal de ómnibus de Retiro y no puedo creer el deterioro y la inseguridad que significa arribar allí, especialmente de noche. También de día es muy feo. No hay policías que controlen, hay gente que no viaja y que permanece durmiendo allí en los asientos. Realmente, tierra de nadie. Señor Rodríguez Larreta, si usted está transformando Buenos Aires, ¿cuándo le toca a la terminal de Retiro, por donde circulan tantas personas arriesgando su vida y siendo tan necesario su cuidado, seguridad, limpieza y renovación edilicia?

Adriana Maresca

DNI 10.986.764

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION