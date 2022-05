Censo con remiendos, costos, fiscal Goyeneche

Censo con remiendos

¿Cuál era el objetivo del censo? Según se enunció, “permite conocer cuántas, dónde y cómo viven las personas que habitan en el país”. Evidentemente ese objetivo no parece haberse cumplido. Se dijo que en pocas horas se iba a dar a conocer la cifra de habitantes. No se pudo cumplir con ese anuncio, pues quedó un número indefinido de hogares –aparentemente más alto que el publicado– que no fueron censados. A pesar de eso en el orden nacional se expresó que fue una tarea fenomenal (Manzur dixit) y en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno manifestó que el censo se hizo “bastante bien”. ¿Cómo bastante bien? Una tarea de esa índole no admite medias tintas. Ahora comenzaron los remiendos. Una extensión poco clara del período censal y unas idas y venidas sobre la validez de los que optaron por el censo digital o el presencial. Evidentemente muchas cosas funcionan mal en el país, a las que habrá que sumar este cambalache en el que demostramos que somos incapaces hasta de saber cuántos somos.

Responsabilidades compartidas entre la Nación, encargada de la organización general, y los distritos, con responsabilidad de la implementación.

Jorge Norberto Butera

jorgebutera@sion.com

Costos

El miércoles temprano llegó a casa el censista, y como habíamos anticipado toda la información vía digital, desde la puerta de calle solo nos pidió el “código verificador” y que le confirmáramos algunos poquísimos datos. La visita duró menos de cinco minutos, pero fueron suficientes como para hacernos dudar acerca de si era necesaria o no tal actividad. Es que nos resulta increíble: se paralizó un país entero como si estuviéramos en el siglo pasado –con todo lo que significa en materia productiva y más para una Argentina en grave crisis– y le van a pagar $6000 a cada censista (y son alrededor de 600.000, dicen los diarios), cuando tal vez la cosa podría haberse cumplido de otra manera. Si nos la pasamos haciendo trámites por teléfono, por internet y por mail, ¿no era posible que hiciéramos un llamadito a un Boti para darle el código, confirmarle datos y hacer vida normal? la nacion informó recientemente que según el Indec 88 de cada 100 personas usaban teléfono celular y 87 de cada 100 utilizaban internet en la Argentina. Con sus mismos datos, entonces, el Indec podría haberse quedado con la información digitalmente suministrada por la ciudadanía (confirmada, supongamos, con un llamado) y mandar censistas solo a los casos de excepción, sin feriado, a menor costo y de manera más eficiente.

Guillermo Lasala

DNI 25.537.238

Fiscal Goyeneche

El caso de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche desnuda con descarnada crudeza la intrincada trama que protege a los políticos poderosos en la Argentina. De hecho, se pretende destituir a una fiscal que al frente de un equipo promovió con honradez, resolución y valentía una investigación y logró una condena a ocho años de prisión por corrupción al exgobernador de Entre Ríos y exembajador en Israel Sergio Urribarri. Por esa razón, a la fiscal le promovieron juicio político utilizando la excusa de que no se hubo excusado porque alguno de los imputados habría sido allegado a su esposo compartiendo un fideicomiso. Es decir, buscaron un motivo absolutamente irrisorio que nada tiene que ver con el fondo de la cuestión para castigar a quien investigó y logró condenar a un político poderoso. A esta altura, el jury de enjuiciamiento solo puede ser detenido por intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre el particular, el procurador general de la Nación dictaminó: “Los jueces del Superior Tribunal de Justicia entrerriano fundaron su decisión en afirmaciones dogmáticas y con notoria ausencia de fundamentación normativa y fáctica con grave afectación del derecho de defensa en juicio de la recurrente, lo que conduce a su descalificación como acto jurisdiccional válido en el marco de la arbitrariedad de sentencias”.

Ricardo A. Titto

DNI 572.194

Manifiesto

“Será justicia”. Ese es el manifiesto sobre la fiesta de Olivos en 2020 de aquellas personas allegadas a nuestros afectos y que partieron de esta vida. De ellos hemos heredado un claro mensaje. Cada uno aportó su “legado”. Porque sus vidas no han pasado en vano. Una esperanza de resiliencia anida en una palabra que nos mueve a una acción constructiva para cuando nos encontremos cara a cara con nuestro espejo. Ellos formaron parte de este camino, recrearon, construyeron, modificaron, nutrieron nuestra existencia con la suya. Porque la vida continúa, el camino es siempre hacia adelante y nada evitará el “mañana”. Estamos presentes para continuarlo.

Celina Pérez Novoa

DNI 18.072.348

Falta de respeto

Quiero compartir una experiencia lamentable que viví en la Feria del libro que se realizó en estos días en la ciudad de Buenos Aires. Concurrí el 10 de mayo a las 16.30 para escuchar una presentación de ASAC (Asociación de Ayuda al Ciego) en un stand del espacio de Discapacidad y Diversidad Funcional. La presentación incluía el intercambio de algunos profesionales que perdieron la visión y continúan con su actividad laboral y profesional, motivados por los talleres de rehabilitación que realizan en ASAC. Frente a este espacio se encontraba el stand del Municipio de Malvinas Argentinas, que transmitía sus actividades en un volumen tan alto que la presentación de ASAC no se podía escuchar y tuvo que suspenderse. Soy concurrente a la Feria del Libro desde hace más de cuatro décadas, y nunca había vivido una situación así. Hubiéramos podido presenciar un intercambio muy valioso, con un mensaje superador y esperanzador, y con la posibilidad de haberlo podido difundir posteriormente. En el stand se escenificó la falta de consideración y el respeto por el otro, y la dificultad para escuchar y registrar las necesidades de las personas con discapacidad, hechos que cotidianamente ocurren en nuestra sociedad.

Alejandra Pujol

DNI 14 886.868

En la Red Facebook

Censo 2022

“Una muestra más de la ineptitud de este gobierno. Un día de trabajo perdido y vaya uno a saber cuántos quedaron sin censar”- Claudia Berra

“Como siempre. Todo improvisado. Pero eso sí, la joda nos sale millones y millones de pesos al pueblo argentino honesto”- Carmen Naimo

“Un desastre, multaron y clausuraron negocios por querer ganarse el pan, y encima a muchos no los censaron”- Natty Bollasina