Cerca de Rusia, Berni, país adolescente

Parece que la historia se repite. Durante la década de 1940 fuimos “neutrales” con el fascismo y aceptamos la residencia de varios personajes nazis que escaparon para nuestro país. El presidente destituido y prófugo buscó refugio en la España de Franco. Ahora, ante la pésima situación económica y política que vive el país, nuestro presidente declara que debemos dedicarnos más a un país que no respeta los derechos humanos y que tiene presos a un sinnúmero de ciudadanos (cuando no trata de envenenarlos) que solicitan más democracia y libertad. O sea que el deseo oficial es aliarnos con un país que tiene tropas estacionadas en sus fronteras y amenaza a un vecino mientras el mundo mira estupefacto ante el peligro que esto significa. Cada día mejor…

George W. Handley



Berni

“Quienes compraron droga en las últimas 24 horas tienen que descartarla”.

Papá Berni, ¿es o se hace? ¿Acaso no sabe lo que es una adicción?

Otra imperdonable negligencia de este “gobierno de científicos”.

Ignacio de Uribelarrea



País adolescente

La degradación social y cultural que los argentinos estamos viviendo con el actual gobierno no deja de sorprender. Un presidente que no está a la altura del cargo que ocupa; ministros que no le obedecen; el jefe de la bancada oficialista en el Congreso que lo denigra sin ruborizarse, y a la vista de todos... un gobierno que naufraga. Palabras duras, dolorosas, pero que no dejan de ser una realidad palpable para el ciudadano promedio que recorre las calles de este país. La situación económica empeora día a día, pero las preocupaciones del Poder Ejecutivo son colonizar la Justicia con jueces leales al Gobierno, nada que no se haya hecho antes en Venezuela. Hugo Chávez lo hizo, ¿por qué los kirchneristas no lo harían acá? Una marcha de oficialistas furiosos porque los fallos de la Corte Suprema les son adversos, una sociedad que roza el 50% de pobreza y una primera dama más preocupada por lo que dicen de ella en redes sociales. Argentina, mi amada Argentina, ¡qué país adolescente!

Matías López de Briñas



Deseo y realidad

“Ojalá que la Argentina pronto exporte 100.000 millones de dólares y no sean necesarios los controles de cambios”, opinó el presidente del Banco Central. Sin embargo, el gobierno prohíbe y regula las exportaciones de las pocas cosas que el mundo nos demanda, como son la carne bovina, el maíz y el trigo, entre otras.

Rafael López Saubidet



Frigoríficos siglo XVIII

En relación con el artículo “Huevo podrido”, publicado el 18 de enero, quisiera comentar que solo logré acceder a información ambiental del Frigorífico Rioplatense luego de hacer gestiones ante autoridades políticas de la provincia, siendo que los entes de control no respondieron mis pedidos de informes iniciales a pesar de tener la obligación legal de hacerlo. Por ley, esa información debería estar en un registro público ambiental de acceso gratuito, anónimo e irrestricto. La información no está disponible y el registro no existe. Asimismo, la información que se me facilitó demuestra falta de mediciones exhaustivas para saber si las lagunas de efluentes del frigorífico están o no contaminando aire, napas y arroyos de la cuenca del río Reconquista. En algunos casos, los estudios son incompletos, y en otros, inexistentes. Los propios entes de control han multado a la empresa por no disponer de estudios de calidad del aire. Más allá de sus promesas de inversión para reducir su impacto ambiental, el Rioplatense está en infracción desde 1977, al no contar con una cortina forestal circundante. La ausencia de esa cortina afecta innecesariamente la calidad de vida de los vecinos. Cuando me reuní con la empresa, que es uno de los principales exportadores del sector, alegaron que la situación económica del país impedía que la empresa hiciera ciertas inversiones. Ese alegato es entendible en el corto plazo, pero cuando hablamos de medio siglo de incumplimientos estamos frente a un caso de desidia.

Frente a mi sugerencia de reemplazar un sistema arcaico y colapsado de lagunas de efluentes por una planta de biogás para adaptar la empresa al siglo XXI, privilegiando la reputación de la empresa y pensando en las crecientes exigencias ambientales de los clientes globales de ella, la respuesta del frigorífico fue: “Acá estamos en el siglo XVIII”.

Apena que una empresa de esta envergadura, que debería ser un orgullo nacional por la calidad de sus productos y su capacidad exportadora, no esté a la altura de las circunstancias. Seguramente en el corto plazo perderán mercados si no se adaptan para competir en el siglo XXI.

Francisco do Pico



