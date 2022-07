Chivo expiatorio, pregunta, la confianza

Chivo expiatorio

Despectiva y preocupante fue la palabra presidencial cuando se refirió a los turistas “responsables de aumentar el dólar “. Habla desde la ignorancia y la desinformación. ¿Conocerá el esfuerzo de los que planifican sus vacaciones y turismo con sus genuinos ahorros? ¿Tendrá en cuenta los cientos de argentinos que se fueron, se están yendo y que se irán en busca de horizontes promisorios? ¿Las familias que tras la pandemia sueñan reencontrarse en el exterior? ¿Los afectados por dolencias que no tienen tratamiento en la Argentina? ¿Seremos responsables también de aportar los dólares que nuestros funcionarios gastan en viajes al exterior, en clase superior, con los magros resultados obtenidos por su gestión? Sería inteligente, en lugar de buscar en los turistas un nuevo chivo expiatorio, analizar las políticas económicas que nos llevaron a esta situación. Reflexionar antes de hablar y optar en ocasiones por el silencio, como una instancia superadora.

Pregunta

Al parecer, varios gobernadores y ministros del Ejecutivo nacional quedaron desanimados por el crudo y alarmista análisis de la situación económica que les expuso sin atenuantes la flamante ministra Batakis. Yo me pregunto: ¿en qué país viven?

La confianza

En la edición del sábado pasado, Diego Cabot se refiere a la “Confianza, un bien necesario y escaso, que el Gobierno no consigue”. Quien esto escribe publicó, recién asumido el nuevo gobierno, el 30/12/2019 (La Ley, número 244), un trabajo titulado: “¿Qué es la confianza?”. Allí concluyo que “la confianza crece lenta como la palmera y cae a la velocidad del coco, asentándose sobre tres pilares: la credibilidad (sinceridad e idoneidad), la previsibilidad (evidenciada cuando las personas tienen una conducta que se compadece con las pautas acordadas, así como con los valores declarados) y la responsabilidad (atributo conferido a quienes asumen sus compromisos y cumplen sus promesas)”. En suma, “la coherencia y la previsibilidad inspiran la confianza”.

A la luz de lo expuesto no es de extrañar que el Gobierno no la consiga. Cuando se asume un compromiso de la magnitud de dirigir los destinos de un país, se supone que se lo hará con responsabilidad, haciendo en tiempo y forma aquello a lo que se ha comprometido, sin buscar chivos expiatorios, asumiendo cualquier eventualidad o contingencia, todo lo cual se sintetiza en el concepto “confianza”, que por tales motivos no es posible conseguir de buenas a primeras.

Bad information

Cuando escucho al Presidente aportar datos, no sé si está mal informado o los inventa. Así, la inflación en la Argentina sería un chiste comparada con la de Estados Unidos, que según Alberto Fernández es del 800%. El problema no es solo la confusión, fantasía o mentira dicha por el Presidente, sino que haya gente que le crea. No creo que haya 300% de inflación en Europa, pero puedo afirmar con seguridad que la inflación que existe en Estados Unidos no es del 800%. Yo vivo allí. Como argentina, creo estar entrenada como consumidora en el tema de soportar inflación, memorizar precios y calcular porcentajes de aumentos. He visto, por ejemplo, aumentar en 6 meses la media docena de huevos que compro siempre de 88 centavos a 1,11 dólares, lo cual es un 25%. El pack de gaseosa que compro siempre aumentó de 3 a 3,30 dólares, un 10%. La nafta común aumentó unos centavos y volvió a bajar y ronda los 4,15 dólares que valía en enero pasado. El seguro de la casa aumentó, pero por el edificio que se derrumbó hace un año en Surfside, Florida.

Por eso, no sé quiénes ni cuántos le creerán lo del 800%, pero, a mí, señor Presidente, no me puede decir cualquier cosa. Bad information.

Subsidiando viajes

Al ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, me gustaría consultarlo sobre el dislate de seguir subsidiando a la clase media alta para que haga turismo en la Argentina, cuando estamos inmersos en una crisis económica importante. Con un dólar turista por las nubes, son pocos los que se pueden dar el lujo de viajar al exterior, con lo que el ministro tiene un público cautivo para viajar por nuestro lindísimo país. ¿No sería más productivo que dedicara su esfuerzo a promover el turismo de extranjeros, que gozan de un tipo de cambio muy ventajoso para visitarnos, y de paso traen los dólares que tanto necesitamos ?

¿O el subsidio del programa Previaje tiene alguna finalidad política encubierta, como la de lograr afinidad con este gobierno?

El rol opositor

La oposición no puede mirar para otro lado. Debe acercarse al Gobierno y decirle lo que piensa, qué haría diferente. Indicarle que así nos vamos al abismo. ¡No es cuestión de cogobernar! No hay que formar parte del Gobierno, sino mostrar que la oposición está comprometida con el país. Estamos en un barco a la deriva, hay que opinar y sugerir. ¿Qué vamos a esperar? ¿La zozobra? Mostremos que somos parte del país.

Sanción en el rugby

A raíz de la nota publicada por Alejo Miranda donde informó sobre la sanción de 2 años para el jugador de Matreros Tomas Sánchez, quiero manifestar mi desagrado, por considerarla poco ejemplificadora por tratarse de una actitud antideportiva. Asimismo, el club, con antecedentes, tendría que haber recibido algún tipo de sanción, como por ejemplo no jugar como local por un año, de manera que sea el club el que depure a estos individuos y los elimine del deporte definitivamente. Mi hijo Gastón hace un lustro recibió una agresión de un jugador de Matreros, ni el club ni la URBA tomaron medida alguna y probablemente ese jugador esté en los planteles superiores del club. Como exjugador me indigna que la URBA no se ponga los pantalones largos y corte de raíz este tipo de actitudes que tanto daño hacen al deporte.

