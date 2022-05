Círculo vicioso, garantías, elección del Papa

Círculo vicioso

El economista y filósofo escocés Adam Smith sostuvo hace dos siglos que las empresas imaginativas e innovadoras crean un círculo virtuoso que beneficia a accionistas y empleados. Por el contrario, las empresas que destruyen valor crean un círculo vicioso y terminan por desaparecer.

Un círculo vicioso es una situación en la que se da una circunstancia que es la causa de otra y al mismo tiempo la segunda es causa de la primera. Asimismo, es un razonamiento en el que se explican dos cosas, cada una por la otra, de forma que ambas quedan sin explicación. Tal estado de situación origina en las personas la percepción de ausencia de alternativas, de carencia de salidas y de ineptitud para elegir caminos diferentes. La escapatoria de un círculo vicioso se lleva a cabo determinando analíticamente los factores que lo producen y diseñando un plan equilibrado y racional para modificar la forma de actuar de modo tal que posibilite la creación de un círculo virtuoso, lo cual implica tomar medidas para liberar el potencial existente y captar el interés de inversores que visualicen oportunidades y aporten los fondos necesarios para la expansión de la producción, creando valor en una economía más sustentable y desarrollada y en pos de un mayor bienestar social. Los hechos actuales demuestran que las medidas que los gobernantes están aplicando a los obstáculos que se les presentan conducen reiteradamente al mismo destino, transitando en círculos sin encontrar caminos distintos y repitiendo las mismas historias, desestimando las experiencias del pasado. Lamentablemente, en la medida en que el Gobierno no se imponga la racionalidad, la voluntad y la decisión para entender estos conceptos elementales continuará inmerso en esa encrucijada en la que caen normalmente los seres humanos cuando se encuentran en una callejuela sin escapatoria y no se plantean las soluciones necesarias para la resolución de los problemas que deben enfrentar.

En línea con la idea de aumentar las tasas de interés para estimular el ahorro en moneda nacional y desalentar la compra de divisas, el Banco Central debería aumentar la garantía a los depósitos en cajas de ahorro y plazos fijos, pues ha quedado desactualizada por la inflación y sería una buena señal para los depositantes, para aumentar el ahorro y en consecuencia la inversión, motor del desarrollo económico.

“Todos los curas quieren ser papa”. Así empieza la entrevista de Macri en la nacion. Debería hablar sobre los temas que domina. Nadie quiere ser papa. Es justamente al revés. El que resulta elegido recibe una gracia especial para poder soportar el peso de la responsabilidad. La visión mundana de la Iglesia la hace incomprensible. Solo desde la fe se puede entender esta milenaria institución.

Presidente Alberto Fernández, calzo 43 y no consigo zapatillas para mi talle. Tampoco consigo para mi hija. Si las hubiera, salen más del doble (en dólares) que en cualquier otro país. Zapatillas, señor Presidente, simples zapatillas.

Por favor, ¿me explica el éxito de su política económica?

Ante la noticia de público conocimiento acerca de que las calles porteñas serán el nuevo escenario del examen práctico para obtener la licencia de conducir quisiera dejar a los lectores unas humildes reflexiones. Como apunta la nota, los autores de la resolución tomarán como referencia ciudades como Suiza. No sé si habrán tenido la oportunidad de visitar alguna de dichas ciudades, pero no puede haber ni una mínima comparación. Primero y principal, ceden el paso a más de 50 metros de distancia y no hay ninguna cosa que respeten más que las reglas de tránsito. Invito a las autoridades de dicha norma a que antes que querer “parecer” una ciudad como las mencionadas en la nota recorran, caminen y vean la realidad de las calles porteñas que los mismos taxistas, colectiveros y autos en general tratan de evitar en horarios diurnos, ya que allí, como dice la canción, “me verás volar por la ciudad de la furia”.

Como paciente oncológico vengo batallando por obtener la continuidad en el tratamiento de un adenocarcinoma pancreático cefálico, que crece y que en diciembre era resecable, pero por incompetencia de los diversos actores del rubro salud siguió su evolución nefasta. Ahora ya toca la arteria gástrica y es urgente achicar primero el tumor antes de intentar una cirugía. Postergaciones fuera de mi voluntad y atribuibles a desinteligencias del Hospital Fernández me hicieron decidir por el traslado al Hospital Argerich, unidad de páncreas, en busca de coherencia y celeridad, que ahora choca con las desinteligencias del PAMI (pérdidas de tiempo por doquier, al no cumplir con fechas de entrega programadas ni con los insumos solicitados). Desde ese momento he realizado diversos reclamos al PAMI, que parece no entender que no existe cáncer que se acomode a sus procederes, sino que es el PAMI el que debe ser consecuente con el curso de una enfermedad y adaptarse a las urgencias que se van presentando. Además, hizo (inútilmente) alterar los turnos de hospital para dar seguimiento al tratamiento y ni así los remedios llegan en tiempo y forma. Desde mediados de mayo ya ni respuestas recibo.

Mi cáncer sigue avanzando, ante la incomprensible indiferencia del prestador final de salud, que es el PAMI, a quien le pido con suma urgencia que recuerde y retome su compromiso con el afiliado. Espero que, cuando se decida a hacerlo, aún sea capaz de responder.

