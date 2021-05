Ciudad y provincia, patentes y gracias periodistas

Ciudad y provincia

El kirchnerismo se esfuerza a diario en tratar de desprestigiar automovilistas a la provincia, bloqueando las rutas de acceso sobre la avenida Gral. Paz; ahora realiza un riguroso control sobre el transporte público. Es notable que no repare en que miles de personas regresan al conurbano porque viven allí y trabajan en la CABA. Otras se dirigen a casas de fin de semana con el deseo de descansar. También van a visitar a parientes y amigos, algunos de los cuales están enfermos, e incluso, viviendo en la CABA van a trabajar en el conurbano. En su ceguera no toma conciencia de que el 100% de quienes ingresan a la provincia son consumidores que gastan su dinero en los comercios de los municipios. Al impedir su ingreso perjudica económicamente a quienes dice defender.

Patentes

El lector José Mancera se pregunta si será un sueño que las farmacéuticas liberen las patentes “priorizando la salud sobre los intereses económicos”. Pregunto: si llegara una nueva y distinta pandemia, ¿usted cree que los laboratorios de los “gigantes de la salud humana” van a destinar recursos a buscar una solución para después no cobrarlo? Se trabaja duramente para lograr un objetivo, y se hace por dinero. Nos guste o no, el mundo funciona así. Yo prefiero que no liberen las patentes. Los quiero entrenados y motivados para la próxima inesperada sorpresa. El mundo y la vida continuarán para muchos. Paguemos el esfuerzo. Desechemos las ideas populistas de la gratuidad del esfuerzo ajeno.

Sin progresos

La actitud general en el mundo en 2020 era: “Surgió una peste nueva y desconocida, mata y se expande rápido, encerrémonos en nuestras casas hasta estudiarla y evitar que se saturen las camas de terapia intensiva; distanciamiento social, actitudes responsables”, etc. Este año, la postura en la mayor parte de los países del mundo es: “Nos vacunamos todos y se puede retomar la actividad normal”. En la mayoría de los países, menos en el nuestro, donde se sigue repitiendo: “No hay clases ni actividades grupales civiles, mantengamos la distancia social, seamos responsables, porque se saturan las camas de terapia intensiva”. ¡Lo mismo que en 2020! La Argentina es un país que no progresa (en todo sentido).Estados Unidos vacunó a más de la mitad de la población y la economía crece sólidamente. Lo mismo pasa en Israel, Vietnam, Australia, China, Nueva Zelanda, Suecia. Por eso aquí la gente ya no tolera volver al encierro (y si lo hace es con resignación), porque es mentira que “todo el mundo está igual”. Acá no hay vacunas porque el Gobierno fracasó en conseguirlas o las destinó a quienes no correspondía. Chile, Brasil y Uruguay tienen. Un papelón internacional. Mientras en otros países comienzan a hacerse recitales sin barbijo y encuentros multitudinarios o casi se da por superada la epidemia, acá se busca volver a 2020 con encierros y sacrificios.

Gracias periodistas

Todos los días, al leer el diario de la mañana, agradezco a Dios que existan los periodistas independientes. Estos hombres y mujeres valientes, además de honestos, personas de bien y por supuesto excelentes profesionales, son nuestra tabla de salvación. Cada mañana me pregunto qué sería de nosotros, los argentinos, sin ellos. No solo comunican lo que autoritariamente el gobierno de turno dispone, sino que investigan y no lo hacen superficialmente, sino que van hasta el hueso. Sabemos que algunos han sido amenazados, pero siguen igual batallando en la trinchera, peleando por la verdad. Creo que no nos hemos dado cuenta de su real valor, aunque espero que en un corto plazo los argentinos pongamos las cosas en su lugar y reconozcamos a los periodistas en su verdadera grandeza, como lo hemos hecho con el personal sanitario, que contra viento y marea sigue peleando para salvar nuestras vidas. A todos ellos, muchas gracias.

Inconcebible

Actitud inconcebible es el término más educado que puedo utilizar para calificar este hecho. Una vez por mes voy a Fundaleu, en Peña al 2200, por un tratamiento, y veo actuar la grúa llevándose los autos correctamente estacionados en la mano izquierda. En tiempos normales, y si bien se trata de una calle ancha, no se puede estacionar, pero en pandemia esta restricción ha sido suspendida. Varios conductores habiendo espacio lo hacen, y muchos de ellos son de personas que se atienden oncológicamente en Fundaleu, que también tiene otra sede en Uriburu. Imaginen cuando salen de su tratamiento y se encuentran con que el auto se lo llevó la grúa, el disgusto se suma al padecimiento por sus problemas de salud. El jueves 6 del actual pude comprobar que la concesionaria sigue llevándose los autos. Les pedí una explicación a los empleados de esa empresa, que no van acompañados en estos casos por Policía de Tránsito (asumo que no es necesario porque hay libre estacionamiento), pero la única respuesta fue: “continúe caballero”. Les expliqué que muchos eran autos de pacientes que están en Fundaleu, y que los autos, a raíz de haberse liberado el estacionamiento, estaban correctamente en la acera izquierda, no en doble fila. Con lo cual me queda pensar que el criterio del concesionario de acarreo es facturar. Y que este tipo de actitudes deberían ser controladas y sancionadas por quien corresponda.

