Clase media atacada, letras representativas, derrumbe en Miami

Clase media atacada

El actual gobierno nacional está deliberadamente violando nuestra Constitución al prohibir a los ciudadanos que con todo derecho han viajado al exterior, sea por la razón que sea, volver al país. Deliberadamente una norma de tipo administrativa se está anteponiendo al artículo 14 de la Constitución, que claramente nos garantiza la libertad de circular, entrar y salir del territorio nacional. Aun en pandemia. Una medida insensata que parece tener el único objetivo claro de castigar a la clase media, a aquella clase media que trabaja, que da empleo, que se esfuerza, que progresa, que paga sus impuestos, que representa y defiende valores denostados por el Gobierno, como la meritocracia. Una clase media que claramente nos ha diferenciado de muchas otras naciones latinoamericanas durante muchísimo tiempo, con movilidad social, que siempre nos ha enorgullecido. A esa clase media el Gobierno la aborrece, la detesta, le pone constantes palos en la rueda, en definitiva, la expulsa, la quiere afuera. Porque esa clase media es la que defiende la república, la que defiende la democracia y las instituciones, esa clase media es la que no se somete, la que no busca el facilismo y la que en definitiva constantemente alza la voz gritando que la república está en serio peligro.

Cynthia Acher Masri

DNI 16.977.474

Letras representativas

Jorge Luis Borges consideró que uno de los problemas de nuestra idiosincrasia del siglo XX fue que los pensadores que reflexionan sobre el futuro de nuestra nación hayan elegido el Martín Fierro en vez del Facundo como obra literaria representativa. Desde mis15 años, al leer Don Segundo Sombra, consideré que Ricardo Güiraldes había dejado un mensaje más claro y esperanzador que la visión resentida y pesimista del gaucho que pintó José Hernández. Pasando la segunda década del siglo XXI, con los hechos a simple vista, queda demostrado que nuestra dirigencia política eligió a Roberto Payró como autor de cabecera y El casamiento de Laucha como obra que nos representa. Berretolandia para algunos. La picardía superó cualquier barrera inimaginable, con más de 94.000 muertos, sin educación, sin energía, la seguridad insegura, jubilados que no llegan a fin de mes y jóvenes sin esperanzas. Doña Carolina no reacciona, mientras Laucha sigue diluyendo las bebidas con agua servida, timbeando con plata sin valor, sumidos en el endeudamiento, creando impuestos, estimulando expropiaciones y cualquier herramienta para exprimir a los honestos. Seguramente ni siquiera sepan quién es Laucha, pero con las medidas de dejar varados a argentinos en el exterior ya superamos a Woody Allen al escribir Bananas. Nos falta muy poco para que nuestros científicos gobernantes nos indiquen que el idioma oficial va a ser el sueco inclusivo, mientras acompañan a los países que sistemáticamente violan los derechos humanos, estimulan el uso de la energía nuclear, así como el terrorismo como forma política.

Juan Esteban Paolini

DNI 17.7170.61

Derrumbe en Miami

Sin entrar en un análisis técnico del edificio que colapsó en Miami, es importante reflexionar sobre las advertencias que genera este hecho sobre las construcciones y el modo en que se proyectan, ejecutan y mantienen en nuestro país. No existen normas que obliguen a revisar los proyectos de estructuras, su ejecución y posterior mantenimiento. El colapso de Miami muestra la importancia de la existencia de archivos ordenados de la documentación conforme a obra de todos los edificios y un registro actualizado de los trabajos de inspección y mantenimiento que se ejecutan en ellos. Preocupa, además, el hecho de que personas que no son especialistas en estructuras, como propietarios o inquilinos, practican reparaciones y modificaciones que ocultan deterioros a los cuales no les asignan la importancia y los riesgos que implican. Por ejemplo: fisuras, grietas y signos de corrosión en columnas u otras partes de la estructura y elementos vinculados a la misma. Ante estas manifestaciones, se encaran reparaciones cosméticas que ocultan la posibilidad de identificar en forma temprana un verdadero cáncer que podría llevar a la estructura, en pocos años, a su destrucción. El Instituto de Construcciones y Estructuras de la Academia Nacional de Ingeniería recomienda a las autoridades que se jerarquicen las funciones del organismo rector de la seguridad de las construcciones (Centro de Investigación de los Reglamentos de Seguridad de las Obras Civiles, Cirsoc). Para ello debe dotárselo de los recursos profesionales y atribuciones para generar, utilizando su competencia, acciones de control a través de los organismos que correspondan. Se evitarían así muchos de los hechos que se producen en las obras del país con demasiada frecuencia y que, sin llegar a la trascendencia del colapso de Miami, han producido pérdidas humanas en accidentes en obras diversas.

Tomás del Carril

Director del Instituto de Construcciones y Estructuras de la Academia Nacional de Ingeniería

Acading.arg@gmail.com

Feminicidio

Leyendo en la nacion del domingo 27 el artículo de José Claudio Escribano homenajeando a Mitre, observé con satisfacción que en un párrafo menciona la palabra “feminicidio”, en contraposición a “femicidio”, mucho más mentada entre nosotros. Vale aclarar que al hacerlo no ha roto ninguna regla, sino que ha vuelto al orden establecido, dado que si buscamos “femicidio” en el diccionario de la RAE nos remitirá directamente a “feminicidio”, que es el término que aporta el significado. Que sea precisamente un cultor de la belleza de la lengua como Escribano quien utiliza el vocablo que define con más precisión el significado del aberrante hecho delictivo me da esperanzas de que el diario la nacion dé el ejemplo adoptando la utilización de la palabra pentasilábica.

Jorge R. Gorostiza

DNI 4.176.628

En la Red Facebook

Saquearon un tren con maíz y se llevaron miles de kilos del cereal

“Esto no es hambre. Es delincuencia”- Norma Dopico

“Muy triste lo que nos está pasando”-Daniel Portillo

“Eso no es hambre, ¡es impunidad! Y viene desde las altas esferas”- Irene Del Contte

