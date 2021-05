Clases presenciales, tres capitales, vacunas y política

Clases presenciales

Señor Presidente, una vez más usted perdió la oportunidad de ser el presidente de todos los argentinos. Por el contrario, prefirió ser el presidente de los peronistas.

Otra vez Alpargatas sí, libros no. Otra vez más pobres, más miseria y más ignorancia. De esto tendrá que hacerse cargo y no echarle la culpa a nadie.

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Facultades

“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. Así dice el artículo 29 de la Constitución de la Nación Argentina.

Sepan los legisladores votar.

Enrique J. Aramburu

ejaramburu@yahoo.com.ar

Ayuda a las madres

Señor Presidente, no hay problema, usted pague una niñera que se ocupe de que los chicos estén sentados en las clases virtuales y todos salimos ganando. Usted, los niños y los padres. No hay manera, con mi trabajo, con los quehaceres y con las terapias de mi hijo menor, de que pueda siempre estar presente para que los chicos estén en sus clases y no las pierdan. Como a mí, esto les pasa a millones de madres. Dictamine su norma, pero acompáñela de una ayuda para las madres.

Carmen María Pearson

DNI 24.183.308

Tres capitales

Nuevamente se está debatiendo sobre el estatus de la Capital Federal. Creo que llegó la hora de imitar a algunos países que resolvieron este tema, por ejemplo, Sudáfrica, que tiene tres capitales: Ciudad del Cabo, sede del Poder Legislativo; Pretoria, sede del Poder Ejecutivo, y Bloemfontein, sede del Poder Judicial. Ya se verán las cuestiones jurídicas para implementar esta idea. En principio, convocar a ingenieros, constructores, ingenieros informáticos. O sea, personas familiarizadas con las ciencias exactas. No hace falta construir ciudades nuevas. Simplemente ubicar ciudades de baja población, que se verían favorecidas si resultaran elegidas. De esta forma se descomprimirían bastante la Capital y el conurbano. De paso dejaríamos de hacer piruetas jurídicas como el AMBA y otras “yerbas”.

Buenos Aires siempre será la Reina del Plata.

Gobierno, ¡manos a la obra! Unámonos para de una vez por todas estar todos juntos.

Abraham Stempler

jaipuig@yahoo.com.ar

La misma receta

Volver a empezar con la historia que ya conocemos. Tengo 70 años y desde que tengo uso de razón escucho en las noticias hablar del precio del dólar oficial, negro o blue, la inflación y ahora, desde hace un año y monedas, de las restricciones.

Me pregunto si vamos a seguir repitiendo las mismas recetas que vienen fracasando desde hace tanto tiempo. Es que no hay alguien que pueda imponer una idea inteligente que sea respetada y puesta en marcha sin que le pongan palos en la rueda para hacerlo fracasar y volver al punto de partida, pero cada vez con menos resto.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Vacunas y política

El Gobierno decidió dar prioridad y otorgar 70.000 dosis de vacunas a quienes trabajan en las organizaciones sociales, al estar directamente vinculados a los comedores, y es lógico. De todas formas, mi pregunta es: ¿cuál es el criterio de selección en la distribución de vacunas? ¿No merecen los miembros de las fuerzas de seguridad tener esas vacunas? ¿No son la Policía Federal, de la Ciudad y las provinciales, la Prefectura, la PSA y la Gendarmería las que están en la calle, en la primera línea, conviviendo con el Covid, las que hacen los controles o contienen a las multitudinarias marchas de esos grupos? ¿Qué opinan al respecto los efectivos ? ¿Qué argumentos les dan sus jefes cuando ven que ellos no son tenidos en cuenta? ¿Hay estadísticas de policías fallecidos o contagiados con el virus, para comparar con las personas afectadas en esos comedores?

Todos deberíamos tener las vacunas, aún no se llegó ni al 15% de la población vacunada, pero me parece que el criterio de selección no es el correcto. No deben tener prioridad aquellos que son del mismo signo político.

Se trata de una pandemia, no deberían existir vacunados vip o seleccionados con criterios políticos.

Luis P. Vuotto

DNI 10.898.145

Pecado

La rescisión del contrato por los testeos para el antígeno del coronavirus (artículo de Diego Cabot) muestra una vez más el abuso a que somete a los argentinos un gobierno inescrupuloso. Abusar de la confianza y de la salud del argentinos es un serio pecado que debe castigarse apropiadamente enviando a gayola a los responsables.

César Chelala

DNI 7.079.311

Ejercicio en Malvinas

Tomo conocimiento, a través de la información publicada en los periódicos, de que nuestro país se encuentra muy disgustado por la actitud británica de reforzar la guarnición militar en las islas Malvinas, y así lo ha expresado. Equivocadamente, han tomado este proceder como una demostración de hostilidad hacia la Argentina, y francamente nada más malinterpretado. Creo que ese refuerzo, al igual que las maniobras que se realizaron recientemente de manera conjunta con un submarino nuclear estadounidense, no es una manera de impresionar a nuestro país, de sobra se sabe que estamos muy lejos de poder hacer un intento de recuperación de las islas por la vía militar. Me atrevo a sugerir que se trata de hacer notar su capacidad militar y poder de fuego a nuestros huéspedes de la base china que se encuentra en nuestro territorio y prácticamente en la misma latitud que nuestras Malvinas. No veamos fantasmas donde no los hay.

Jorge Carlos Ales

Ministro plenipotenciario (R)

jorge.ales20@gmail.com

