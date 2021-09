Comerciantes, degradación, bicis por votos

Comerciantes

Transcribo lo dicho por José Mujica, expresidente del Uruguay: “Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan no es un buen líder, es un comerciante de la política, que te da algo a cambio de tu voto. El pueblo debe ser sabio y darse cuenta de que esos candidatos son los que han destruido la política y hacen creer que porque regala más tiene el derecho de entrar a saquear las arcas del Estado. Así que recuerden: el pecado no es recibir el regalo, sino votar por ese comerciante de la política”.

Qué buena descripción de lo que estamos viviendo.

María Silvia Marzinelli

Degradación

Es tanto el desparpajo y la falta de recato con que se expresan los políticos, gremialistas, funcionarios de gobierno y el público en general que no ha tenido la condena que merece el panfletario disgusto expresado por uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la elección de otro de sus pares para presidir el órgano constitucional de nuestra organización nacional. Como si se tratara de una cuestión baladí, el juez quejoso –tal vez por no haber sido elegido él– hace público su malestar, olvidando que se dirige a pares, que merecen tanto respeto como el que pretende, y que la ciudadanía merece conductas dignas de quienes han sido elegidos para impartir justicia.

Una cuestión que, en todo caso, debería discutirse a puertas cerradas, como hace ese tribunal cuando proyecta sus decisiones, habla bien a las claras de la degradación que parece alcanzar a toda nuestra sociedad.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Bicis por votos

El canje de la dignidad ciudadana por prebendas oficiales, al igual que dar el presente en las marchas sociales a los punteros de las villas, no es mérito del incapaz gobierno actual. Es un método tan antiguo como el peronismo. A inicios de la década del 50, Perón y Evita hacían campaña recorriendo el país en el tren presidencial. Al llegar a los pueblos cercanos al recorrido, la formación se movía casi a paso de hombre. Ambos saludaban desde el balcón del último vagón, mientras ágiles ayudantes arrojaban pelotas, muñecas o entregaban bicicletas a la gente. Es decir que el peronismo siempre compró la dignidad popular porque nunca la conoció como un patrimonio propio del movimiento. En ese mismo sentido cabe ilustrar sobre el odio a los medios independientes. ¿Nos olvidamos de que Perón prendió fuego editoriales, clausuró diarios y encarceló periodistas?

Un abnegado defensor de la libertad de prensa como fue Leónidas Barletta escribía desde la cárcel sus editoriales para su marginal y perseguido semanario Propósitos. ¿Y el adoctrinamiento escolar y universitario, y tantos otros atropellos? Imaginar que los actuales militantes pueden ser capaces de poseer algo de creatividad es desconocer sus raíces fascistas.

Patricio MacManey

DNI 5.597.906

Ignorancia

Con lastimosa sorpresa he podido advertir la verdadera ignorancia que existe sobre el sistema imperante en las denominadas elecciones de medio término, que tan en vilo tienen hoy a los argentinos. Y no me refiero solo a gente con escasa preparación, sino que estoy apuntando principalmente a profesionales de diferentes áreas, y, lo que es peor, incluso a abogados con años de desempeño. Así, por ejemplo, muy pocos pudieron contestarme cuestiones básicas, tales como: ¿cuántas bancas se renuevan en Diputados?, ¿cuántos escaños en el Senado?, ¿cuánto duran los mandatos en cada caso?, ¿pueden ser reelegibles? ¿cuándo se renuevan las cámaras y en qué proporciones?. ¿cuántos distritos existen?, ¿cuál es el modo de arribar al número de legisladores y si este es similar en la Cámara alta que en la Cámara baja?, etcétera.

Por ello es que los listados de candidatos están plagados de tunantes que tampoco conocen nada de lo que venimos hablando y poco les interesa superar su ignorancia. ¡En noviembre espero que me desmientan!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Tobillera Sputnik

Como otros millones de argentinos, he sido vacunado con la Sputnik V. Aun cuando soy opositor al gobierno actual y no entendía por qué se privilegiaba a la vacuna rusa en lugar de las varias que había norteamericanas y europeas, acepté la vacunación, porque no tenía alternativa. Han pasado varios meses, y ha llegado el tiempo de visitar a los hijos, dos en los EE.UU. y dos en España, pero… la vacuna Sputnik V no es aceptada por la OMS, la FDA y la UE, y con ella no podemos viajar. Tengo la sensación de tener puesta una tobillera rusa, que me somete a prisión en la Argentina, sin juicio previo ni condena. He averiguado con médicos amigos y de un prestigioso hospital público, quienes me informaron que, habiendo pasado más de 45 días de la segunda dosis, podríamos ser vacunados con alguna de las vacunas homologadas de dos dosis y también con la de una sola dosis. De esta forma, y sin perjuicio de la protección adicional para nuestra salud, tendríamos el certificado que nos autorizase a viajar. El gobierno nacional tiene la obligación de solucionar este tema, y me permito sugerir una solución: que se organice urgentemente un servicio de vacunación a los que hemos recibido la Sputnik V, donde se nos cobre el costo de la nueva vacuna, el cual pagaremos como un gasto más de un viaje al que tenemos derecho, conforme la Constitución nacional. ¿O están esperando que la solución nos la dé –en los mismos términos– el estadista uruguayo doctor Lacalle Pou, poniendo más vacunatorios en las ciudades de ese país? ¿O preferirán que la solución venga de parte de los chilenos o los paraguayos?

Finalmente, me pregunto por qué el señor Rodríguez Larreta no importa las vacunas, demostrando capacidad de gestión, y brinda el servicio desde el gobierno de CABA. Hagan algo bien, ya. Me siento prisionero en mi propio país

Patricio A. Navarro

Rosedal

Regresando de un paseo por El Rosedal me encontré con variados inconvenientes. Primero, la gran cantidad de vidrios rotos de botellas de bebidas que había en el piso, en zonas donde caminan, corren y andan niños y adultos. Pensé que pasaría si alguno cae sobre ellos. Segundo: en días de mucha afluencia (como el domingo pasado) se hace imperativo que se delimiten las zonas, para evitar roces: para ciclistas, para caminar o correr, para los que reciben clases de patín (poniendo conos en la calzada, por ejemplo) y hasta para el señor que alquila bicicletas, que estaba en la mitad de la calzada. Habiendo cientos de personas circulando, no he visto ninguna persona de seguridad a quien recurrir en caso de necesidad. Espero y deseo que el gobierno de la ciudad tome en cuenta estos comentarios, enviados por el bien de todos.

Ema Ali

DNI 4.829.883

