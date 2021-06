Compra de vacunas, desorientación y 15 puntos

Compra de vacunas

Porteños y tucumanos estarán muy atentos a la hora de votar a los próximos diputados que representen sus distritos en el Congreso Nacional. En pleno pico de pandemia, con un promedio de 600 muertos y cerca de 30.000 casos de Covid-19 por día, dos representantes de dichos distritos han hecho públicas sus posiciones sobre las vacunas en los últimos días. Mara Brower, diputada por el Frente para la Victoria, que representa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha dicho en una entrevista televisiva que no se necesitan las vacunas de Pfizer. Cuando le preguntaron por qué no se había podido llegar a un acuerdo, no pudo explicar la razón de fondo porque según ella no es especialista en contratos. Es decir, vota un marco legal para el aprovisionamiento de vacunas, sobre el cual no puede explicar (por ende no entiende) sus consecuencias. Pablo Yedlin, diputado por el Frente para la Victoria, que representa a la provincia de Tucumán, y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados ha dicho que a pesar de que la oposición presentó un proyecto para modificar la ley, a ellos les parece “que no es necesario por el momento”. ¿Realmente creen que la Argentina está en una situación de no recibir más vacunas seguras por parte de otro laboratorio? ¿Así realmente creen que se ocupan de proteger la salud de los argentinos y en particular de sus representados? ¿Por qué no pueden explicar qué está en juego para la Argentina si acepta las condiciones de Pfizer?

Representan a la gente. ¿Hablan con la gente? Porque parecería que están más lejos que nunca de las preocupaciones de sus representados. La población quiere y el país necesita toda vacuna que esté aprobada y disponible.

Sepan que porteños y tucumanos y todo aquel que transitó la enfermedad por no estar vacunado o que perdió a un ser querido por la misma razón recordarán a la hora de votar que se dieron el lujo de decir que no necesitábamos más vacunas en un momento tan crucial para el país.

Desorientación

Al doloroso y abominable manejo de las vacunas por parte del Gobierno, caracterizado en estos días por permanentes contradicciones y palabras vacías por parte de diputados partidarios, debemos agregar la creciente depresión que provoca asistir al naufragio de nuestro país en materia sanitaria, económica y educativa. Sabido es que un organismo deprimido baja sus defensas y es proclive a enfermarse. La clase media trabajadora, a la cual pertenezco, no ve futuro para nuestra república. Las medidas de Gobierno, en todos los órdenes, producen angustia y desorientación, campo propicio para este virus tan contagioso. Como dijo en su columna Carlos Manfroni, es de esperar que el Tribunal Penal Internacional considere el juzgamiento de nuestras autoridades por sus acciones y omisiones en esta pandemia. Y agregaría, luego del juicio de Dios y del pueblo argentino.

15 puntos

El lector Ricardo Bordman menciona en una carta 15 puntos que son, sencillamente, geniales. Mis sinceras felicitaciones. Al “gobierno de científicos” les recomiendo amablemente que la lean. No pierdan mucho tiempo en presupuestos, sarasa, y todo lo que vienen haciendo. Son 15 puntos, señores, no tienen que hacer nada más, no tienen que perder tiempo en reuniones, viajes, etcétera. Es solo prestar atención a 15 puntos estratégicos.

Nuestro país se lo puede llegar a agradecer.

La educación

En un interesante libro de bolsillo, Robert Kennedy, como parte de su campaña presidencial de 1968, se refiere a la educación en América Latina. Cita a Horace Mann, cuyas palabras, acotadas en extremo, me han producido nostálgicos recuerdos. Dice Mann: “Un ser humano no es propiamente tal hasta que no es educado. Los hombres sin educación están condenados a vivir como marginales, periféricos, no integrados (outsiders). Incluso para quienes pueden leer y escribir, incrementar su educación es la llave imprescindible para su movilidad social y libertad individual. No puede haber carrera abierta para los talentos sin la educación que desarrolle esos talentos (To Seek a Newer World, Robert Kennedy, Bantam Ed. NY1968, página 79).

Shoppings cerrados

Los números de infectados y fallecidos por Covid-19 se mantienen altos y se están ensayando distintas restricciones y cierres para intentar bajarlos en el corto plazo. Entre ellas hay algunas incongruencias difíciles de entender y la más notable son los shoppings. Luego de la larga cuarentena de 2020 tuve oportunidad de concurrir a algunos y observé cuidados especiales tanto en las partes comunes como en los negocios y a pesar de ello siguen cerrados con el lógico perjuicio para los involucrados.

La visión de los parques y plazas llenas de gente reunida sin los elementos ni la distancia adecuados el último fin de semana da testimonio de la injusticia de mantener a los shoppings cerrados.

Un ejemplo

El artículo de Carlos Reymundo Roberts en El Berlinés es un ejemplo para tener muy en cuenta por parte de la comunidad. Ante la tragedia que viven personas desamparadas, que viven en la calle, se da participación a Los Espartanos, el movimiento originalmente creado por Eduardo Oderigo para rehabilitar personas en situación de cárcel. Vale la mención de la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, que convocó a la Fundación Espartanos para ayudar con su trabajo en la contención de personas en el Centro de Inclusión de Parque Roca. Necesitamos muchas personas que quieran recuperar la Argentina con personas que son recuperables.

