Condena y castigo, juicios contra el Estado, erróneo y peligroso

Condena y castigo

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial el mundo ha adoptado un sistema para mantener la paz y seguridad internacionales regulado por la ONU. Si bien sus falencias son innumerables, eso ha permitido que gocemos de un largo período de relativa estabilidad. Para quienes comparan Ucrania con las invasiones a Irak, Kosovo, Afganistán, la ex Yugoeslavia, etcétera, más allá de que nos gusten o no, todas esas operaciones fueron llevadas a cabo en cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, dentro del marco de las normas vigentes. La invasión de Rusia a Ucrania, no. Si Rusia, una de las potencias garantes de la paz y la seguridad mundial, miembro permanente del Consejo de Seguridad, viola las normas establecidas por el mundo civilizado del cual supuestamente forma parte, incumple unilateralmente el memorándum de Budapest, utiliza la fuerza militar para ocupar un territorio que no le pertenece y aplica su poder de veto sobre la resolución de las Naciones Unidas que condena su accionar, ciertamente, ya sea que la asista la razón o no, ha violado las normas universales de convivencia y debe hacerse acreedor del repudio, la condena y el severo castigo que la comunidad civilizada determine.

Todo lo demás es sarasa.

Juicios contra el Estado

Complementando el excelente editorial sobre la inidoneidad del actual procurador del Tesoro, sugiero reparar en lo dramático del significado y las implicancias de que el Estado argentino sea parte en dos millones de juicios. En Uruguay se alarman porque en un año su Estado perdió 655 juicios, ¡casi dos por día! Debe revisarse la patología terminal de un sistema que produce estas astronómicas cifras sin que la dirigencia lo registre entre los grandes problemas argentinos, pese a que varios presidentes alertaron sobre la situación (Alfonsín, el primero, en 1986). En un intento de mostrar la enfermedad, sus causas y consecuencias, escribí El status legal del Estado Argentino (La Ley, julio de 2019) con drásticas propuestas para enfrentar este cáncer que nos impide pensar en un Estado de Derecho.

¿A cuánto ascienden los pasivos contingentes de la Argentina?

Erróneo y peligroso

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad, se expresó en Twitter respecto de los seis violadores de Palermo. En uno de sus tuits escribió: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo…” haciendo alusión a que todos los hombres somos violadores o violadores en potencia. Una generalización completamente repudiable dada la sensibilidad del tema que plantea y la banalidad con la que lo trata. Yo podría decir que no era mi hermano, ni mi vecino, ni mi papá, ni mi hijo, ni mi amigo, ni mi compañero de trabajo. Eran kirchneristas, como ella. Y también estaría equivocado. Porque, lo sean o no, esa generalización solo logra que el victimario escape de su responsabilidad individual y se ampare en la responsabilidad social. Al decir que todos somos culpables solo se logra refugiar al verdadero criminal. Si “somos todos” los responsables de un delito, entonces nadie termina siéndolo. Y si no es nadie, a nadie se le puede atribuir la culpa. Generalizar de tal manera es erróneo y muy peligroso. El que comete el crimen, en este caso el violador, es el único responsable. Después nosotros como sociedad podemos (y debemos) replantearnos un sinnúmero de cosas como para que esto no vuelva a pasar. Pero culpar a todos exime a los verdaderos culpables. Y esa definitivamente no es la solución.

Una afrenta

Fue penoso no solo leer sino escuchar y ver a la ministra Gómez Alcorta expresando un argumento increíble en boca de la “defensora de las mujeres”. Todos lo vieron o leyeron y por eso digo que me siento agraviado en mi condición de ser humano, porque lo que se desprende de esos dichos es que todos los varones somos violadores en potencia. Ese mamarracho retórico puede ser un original paper en un congreso, pero nos ofende a millones de argentinos mientras trivializa el trágico episodio vivido por una mujer. Tengo 90 años, esposa, dos hijas y un hijo, dos nietas y un nieto. Y nadie de mi familia –ni mi padre, ni yo, ni mi hijo ni mi nieto– tuvo jamás la idea de violar a nadie.

En un país con dignidad, esa ministra ya debería haber presentado su renuncia.

Florentino Sanguinetti

El doctor Florentino Sanguinetti cumple hoy 90 años, y la Academia Argentina de Ética en Medicina quiere homenajear a su meritorio vicepresidente. Médico cirujano, pintor, humanista y bioeticista. Dirigía el Hospital de Clínicas (fue su director durante 10 años) cuando ocurrió el atentado contra la AMIA (1994), y por su desempeño eficaz y humanitario recibió distintos homenajes. Profesor consulto de cirugía de la UBA, fundó el Centro de Patología Mamaria de Lalcec. Autor de numerosos trabajos científicos y varios libros. Exbecario de la Fundación Alexander von Humboldt. Como pintor expuso en el país y en Europa. Fue presidente de la institución cultural argentino-germana y durante 50 años jurado para la selección de becarios por la embajada de ese país. El presidente de Alemania Federal le otorgó la orden del mérito en reconocimiento a su labor de intercambio cultural entre la Argentina y Alemania. Digno exponente de “Las dos culturas” (la científica y la humanística), la vida, obra y persona de Florentino Sanguinetti constituyen un claro ejemplo para las jóvenes generaciones, justamente en un país ávido de ejemplaridad.

