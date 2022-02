Conducta errática, Sudetes, sin eufemismos

Conducta errática

Su apego irrestricto a las políticas imperialistas y dictatoriales explica la decisión de Putin de invadir Ucrania y dar inicio a una guerra de consecuencias imprevisibles. Su plan belicista no encuentra justificación. No se ampara en una amenaza territorial o en una eventual pérdida de soberanía. Rusia jamás estuvo en peligro. La voracidad por el poder lo anima y, en ese contexto, sobresale su desprecio por la segura pérdida de vidas humanas.

Con respecto a la Argentina, cabe esperar el abandono de una estrategia que, bajo el eufemístico encuadre de “no injerencia en los asuntos internos de otras naciones”, pretende disimular una flagrante renuncia a la condena de los regímenes autoritarios. En nombre del Gobierno, la portavoz Cerruti reclamó el inmediato cese de las hostilidades. Sin embargo, omitió repudiar la invasión concretada. Se valió de un gesto timorato para no comprometer los efectos –muy negativos para el país– de la reciente visita de Alberto Fernández a Moscú. Una vez más, la errática conducta diplomática nacional dijo presente.

Alejandro De Muro

Alejandro De Muro

Sudetes

Vladimir Putin –un exagente de la KGB, o sea, la Gestapo soviética– busca apropiarse de Ucrania, con el pretexto de que hay regiones con importantes contingentes de ascendencia rusa. Hace unos 80 años, Adolfo Hitler se apropió por la fuerza de los Sudetes, invocando que esa región de Checoslovaquia tenía una importante minoría alemana. Fue el prólogo de una guerra que asoló Europa y causó millones de muertos. Esta antigua y natural afinidad entre dos regímenes autocráticos nefastos como el nazismo y el comunismo no es nueva, se remonta –por ejemplo– al Pacto Molotov-Ribbentrop, por el cual se dividieron Polonia entre ellos y, así, las SS devastaron cruelmente a la población judía.

Jorge Mera

Jorge Mera

Sin eufemismos

Para comprender claramente la postura de nuestro gobierno ante la aberrante invasión armada de Rusia sobre Ucrania, sería de utilidad conocer si el Presidente mantiene o no su oferta a Putin de que la Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en Sudamérica. Su respuesta indicaría a los ciudadanos, sin eufemismos, cuál es la ubicación geopolítica de nuestras autoridades, con todas las implicancias que ello conlleva.

Lucio Cornejo

Lucio Cornejo

Desacuerdo

El acuerdo con el FMI es un “desacuerdo”, porque este gobierno de raíces populistas no va a cumplir con lo pactado. La oposición no debería compartir la responsabilidad de su firma, para no verse involucrada en un “desacuerdo”. El Ejecutivo tiene la posibilidad de firmar por su cuenta con el FMI sin hacer caer al país en un default.

Alejandro L. de Elizalde

DNI 7.803.764

Creencia errónea

En sus primeras declaraciones luego de su comentado viaje al Caribe mexicano, la titular del PAMI, Luana Volnovich, declaró: “Somos parte de un gobierno que se ha comprometido a no ajustar”. Eso es un problema, señora Volnovich: creer que se pueden multiplicar eternamente “los panes y los peces”. Por esa errónea creencia el país no crece desde hace años y los pobres aumentan cada vez más.

Hugo Perini

Hugo Perini

Delito penal

En reiteradas oportunidades Hebe de Bonafini ha llamado claramente a ejercer la violencia contra los sectores que ella considera responsables de las desgracias que aquejan económicamente a los sectores que afirma proteger. Obviamente los sectores que son objeto de su agresión son los que agrupan a los productores, empresarios, etc., vale decir, quienes mueven e impulsan la economía del país. Una vez dijo claramente que se deben incendiar los campos para que los productores agrarios pierdan sus cosechas, lo cual es una clara incitación al delito, contemplada en nuestra codificación penal. Como ciudadano observante de las leyes que nos rigen exijo que un fiscal encuadre a esta ciudadana en la comisión del delito de incitación a la violencia y sea procesada.

Jorge Carlos Ales

Ministro plenipotenciario (R)

DNI 4.370.321

Imagen del censo

En la edición papel vi por lo menos dos veces la publicidad de la Presidencia de la Nación sobre el Censo 2022 con la misma imagen de un indígena. Me parece un error y un acto de demagogia sintetizar en este argentino la diversidad de la nación que somos. ¿Dónde están las demás razas y comunidades que configuran la riqueza étnica única de nuestro país? ¿No sería más apropiado y al mismo tiempo más inspirador un gran mosaico de retratos que reflejara esa diversidad?

Oscar Alejandro Zarich

DNI 13.211.478

Traslados

El Colegio de Escribanos de la CABA debería rever la medida que exige que las denuncias contra los escribanos deban realizarse personalmente. En mi caso vivo en Paraná y tuve que pedir un segundo testimonio de una escritura para adjuntar en el expediente sucesorio de mi padre a una escribana de la CABA que vilmente y a propósito demoró siete meses en hacerlo, a tal punto que el comprador desistió de la operación. Ni siquiera quiso entregarme facturas de los pagos que le transferí por sus servicios a pesar de mis reiteradas peticiones.

¿Además de todo el perjuicio debo viajar 1000 km para efectuar la denuncia?

Germán Guglieri

Germán Guglieri

En la Red Facebook

Santiago Maratea compró el primer camión para combatir los incendios en Corrientes

“Hechos, no palabras. Felicitaciones”- Diego Manuel Zavalla

“¡Ejemplo para todos!”- Liliana Araya

“Deben bajarse todos los sueldos, los ministros no nos sirven, nunca hacen nada por el pueblo”- Graciela Piscitiello

“Ya sabíamos que los integrantes de este gobierno son unos inútiles, si había alguna duda, este joven los evidenció”- Herminia Arvid