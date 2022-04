Consejos, indemnización y pasaportes

¿Gracias, Presidente?

Vi empapelada la ciudad de Buenos Aires con carteles agradeciendo al Presidente por el bono para jubilados y trabajadores, firmados por el Partido Justicialista. En lugar de agradecer al Presidente deberían hacerlo con quienes pagamos impuestos, que son los que siguen sosteniendo este “mamarracho eterno argentino”. Al Presidente, en lugar de agradecerle, hay que reclamarle que deje de imprimir billetes, que no hace más que incrementar la pobreza. Y sería bueno que el Partido Justicialista, en lugar de empapelar la ciudad con cartelitos, donara ese dinero para comedores escolares.

Carlos Bledel

Consejos

A la excelente carta de Florentino Molina sobre los consejos que le dio su padre le agregaría: los políticos honestos, los que estarían para servir al país, o no llegan porque los deshonestos –los que están para servirse del país– los corren, o si llegan su lucha por cambiar la realidad es asfixiada por la trenza y maraña de lo que está instalado.

Viviana Goetz

Indemnización

Mi hermano José Ignacio, ya fallecido, integró la Cámara Federal Penal que Juzgo con todas las garantías constitucionales el accionar de los guerrilleros que atentaron sistemáticamente contra las instituciones de la Nación, asesinando a los integrantes de las FF.AA., fuerzas de seguridad y población civil. Con la asunción de Cámpora, todos los guerrilleros fueron puestos en la calle junto con todos los delincuentes comunes. El efecto de esto fue el recrudecimiento de la guerrilla bajo la “vista gorda” del oficialismo de entonces. Empezaron los asesinatos de magistrados, civiles, uniformados y demás. José Ignacio, ante las sucesivas amenazas de muerte para él, su mujer y su hijo mayor, que al no contar con la protección que debería haberle prestado el Estado, tuvieron que emigrar a Uruguay y vivir allí por varios años. Lamentablemente ni él en vida ni su familia tuvieron la suerte de Nacha Guevara. Al parecer para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hay algunos argentinos más humanos que otros y, por ende, con más derechos.

Juan Bautista Garona

Malvinas

Indignación, impotencia, rebeldía, pero por sobre todo –en carácter de veterano de la Guerra de las Malvinas– una tristeza infinita me agobia el alma. A propósito de la nota “La bestia negra de Malvinas” en LA NACION. Todo el artículo, con recurrentes citas remitiendo a la dictadura, hace un formidable impacto, en términos de daño, sobre la causa, la gesta de Malvinas y la verdad histórica, plasmada esta en el severo, minucioso, metódico y neutral trabajo del historiador. Si algo habíamos alcanzado al arribo a los 40 años de Malvinas es esa mirada comprensiva, generosa y de enorme afecto de la sociedad, que decidió imponerse a una malversación grosera y malintencionada de la verdad –que campeara sin freno en los años de posguerra–, para reconocer gustosa y alborozada el alto promedio del coraje del soldado argentino, en los aviones con sus tripulaciones, cruzando alegres el punto de no retorno hacia sus objetivos; los marinos con su disciplinada y extraordinaria cuota de sangre, o el joven soldado en las trincheras, batiéndose valeroso en los sangrientos combates de los días finales, hasta la máxima resistencia y la caída de Puerto Argentino. A 40 años de Malvinas y con el claro consenso de pueblo y gobierno, se encuentra en desarrollo un programa –en todos los niveles y ámbitos para exponer– más allá de la derrota y de cualquier consideración ideológica, política o estratégica, el orgullo y el reconocimiento de todo el pueblo argentino, para pagar tributo a los que volvieron, pero particularmente a los 649 héroes caídos en la guerra y que guardan vela en ese pedazo de Patria arrebatada. Me queda confiar en que las potentes e innumerables voces del heroísmo tapen las ahora infrecuentes y extemporáneas de la frustración, el odio o subterráneos intereses.

General (R) VGM Mauricio Fernández Funes

Pasaportes

El 10 de febrero de 2022, ante el próximo vencimiento de nuestros pasaportes, procedimos con mi esposa a renovarlos en las oficinas del Renaper en las avenidas Bullrich y Libertador, de CABA. Nuestros pasaportes vencían el 10 de mayo de 2022 y grande fue nuestra sorpresa cuando fueron cancelados. Sabemos que los nuevos tardarían un tiempo, pero no tanto, ya que aún no los hemos recibido. Ya pasados 70 días, la demora me lleva a pensar si no es una suerte de privación de la libertad. Sé que hay trámites para acelerar la entrega pero implica tener que perder tiempo en ello. Quiero tener la libertad de salir, moverme y transitar dónde, cómo y cuándo quiera, y no estar sujeto a la discreción de un sistema ineficiente e inoperante. Teníamos pasaportes válidos hasta el 10/5/22. Nos han robado tres meses de posibilidad de viajar, al cancelarlos prematuramente. Nada nuevo bajo el sol de este gobierno, especialmente para tratar de evitar a toda costa la salida de divisas.

Mervyn Horwitz

Cirugía de alta precoz

Felicitaciones por el excelente artículo sobre la cirugía de alta precoz. Solo quisiera destacar que fuimos los ginecólogos los que trajimos al país las nuevas modalidades operatorias. Realicé mi primera laparoscopía en 1975 bajo la supervisión del Prof. Roberto Nicholson, en el Hospital de Clínicas, y el primer procedimiento quirúrgico complejo (sin ser yo pionero), a comienzos de los años noventa. La laparoscopía revolucionó la cirugía ginecológica. Hoy es fundamental en el tratamiento de afecciones complejas como la endometriosis y el cáncer ginecológico. Esta modalidad quirúrgica permite el alta, en la mayoría de los casos, pocas horas después de la cirugía.

Edgardo D. Rolla

Médico Ginecólogo

