Consigna, por una palabra y ley de aborto

En 1945, simpatizantes del actual partido gobernante proclamaban “alpargatas sí, libros no”. En 2021, sus herederos cierran las escuelas mientras organizan un torneo continental de fútbol.

La consigna sigue vigente.

Luis Vergani

Por una palabra

Todo da a entender que por una simple palabra el contrato con Pfizer se cayó y 14 millones de vacunas no llegaron. Por una palabra, miles de argentinos murieron esperando ser vacunados, hay familias destrozadas que lloran a sus seres queridos. Por una palabra, una joven con todo un futuro por delante murió en el frío de un pasillo de hospital y hay quienes perdieron el fruto de muchos años de trabajo y no saben qué será de sus vidas de ahora en más. Y casualmente la palabra es “negligencia” (falta de cuidado, aplicación y diligencia). Qué paradójico que esta sea la palabra que alguien agregó en una ley, haciendo fracasar al parecer un acuerdo que ya estaba cerrado. Y hoy nos queda la duda de si esa palabra se agregó justamente por “negligencia”, o por algo más, vaya a saber con qué fines políticos, para enturbiar el acuerdo. ¿Llegará el día en que sepamos la verdad? ¿El día en que alguien dé explicaciones? ¿El día en que los responsables asuman sus errores y paguen por el daño ocasionado? ¿O, como siempre, terminará en las negligentes manos de algún juez de turno, que lo archivará en el rincón de los dolores impunes de este bendito país?

Adolfo Barrera

Periodismo militante

El fallo en el caso Chocobar ha sido leído y juzgado con sentido militante por cierto periodismo y algunos dirigentes políticos. Acostumbrados a las tropelías y disparates del kirchnerismo, como el invento del inexistente lawfare, desde la oposición se ha entendido que puede realizarse igual tarea y así se ha criticado la sentencia condenatoria con una alarmante falta de argumentos. El agente Chocobar pudo haber sido absuelto o condenado por homicidio calificado o simple, exceso en la legítima defensa o como se resolvió esta figura en cumplimiento del deber. El fallo que no está firme puede ser modificado, pero no puede negarse que se ajusta a derecho cuando se entiende que el segundo disparo, que causó la muerte del delincuente tras un rebote, fue excesivo ante una persona herida que no representaba peligro y que esa situación debió apreciarla un profesional.

Juan Antonio Portesi

Ley de aborto

La militancia de la ideología abortista celebra con entusiasmo la protocolización de la ley del aborto. Con ello se ha refinado, hasta el más mínimo detalle, el patíbulo para matar a los chiquitos argentinos. Entre otras disposiciones, las menores de edad pueden abortar sin conocimiento de los padres; en caso de oposición, se buscará otra persona para que dé el asentimiento, un “referente afectivo”. El aborto podrá practicarse a demanda durante todo el embarazo. En caso de un aborto fallido, regula mecanismos para asegurar la muerte del concebido. Además de restringir la objeción de conciencia, no contempla la objeción de conciencia institucional, y un largo etcétera de aberraciones gravísimas. Encabeza la firma de este esperpento criminal la ministra de Salud, que, en el colmo del cinismo, festeja en Cuba este acontecimiento, a la par que tramita la compra de vacunas para combatir el coronavirus.

Alberto Solanet

Metas claras

Nuestros actuales gobernantes y todos los políticos argentinos deberían leer atentamente el artículo de Alieto A. Guadagni publicado en el Día de la Patria, para dejar de pensar en controlar precios, prohibir exportaciones, seguir aumentando el tamaño del ya elefantiásico Estado y comenzar a plantear los consensos básicos para lograr, con políticas de Estado y a partir de metas claras y racionales, “un sostenido crecimiento económico y una mejor educación”.

Fernando J. Figini

Merecemos más

Ya son muchos años en que los argentinos estamos sometidos por nuestros dirigentes políticos a escuchar de quién es la culpa de nuestros males o por qué estamos en esta situación, sin recibir ninguna solución. Recuerdo muy bien cuando Pro asumió el poder o cuando el Frente de Todos lo hizo. Si tan complicados están por “la pesada herencia” que recibió cada uno, no deberían asumir el desafío. Los argentinos nos merecemos dirigentes que abracen el desafío, estén preparados y sepan lo que enfrentan. Hoy parece que cada gobierno tiene un plazo de 2 o 3 años para hablar de los errores de la gestión previa. Estamos afligidos, golpeados y no solo queremos más, merecemos más. Merecemos más gestión y menos diagnóstico. Un gobierno tiene que rendir cuentas a su pueblo y no al revés. Merecemos ver objetivos e índices de gestión. No puede ser cualitativo y discursivo.

André Parisier

Triste retroceso

La posición de nuestro país con relación al retiro de la demanda contra Venezuela por la violación de los DD.HH. así como la posición tomada contra el Estado de Israel, juntamente con otros países que nos acompañan en esa decisión, conllevan una ruptura con los fundamentos mismos de nuestras bases fundacionales como nación civilizada. Además, implican un agravio a nuestra tradición histórica, que no sin luchas ni esfuerzos supo seguir la tradición que adoptó nuestra sabia Constitución de 1853, que siguiendo los caracteres esenciales de la Carta Magna norteamericana, nos dejó como norma de perdurable aliciente civilizador, de libertad y de segura convivencia los nobles principios de la dignidad humana. Es muy triste ver tamaño retroceso de nuestra nación como país civilizado, máxime cuando son contrarias a posturas preelectorales efectuadas por quienes son responsables de haberlas tomado.

Jorge H. Palmieri

Vizzotti, sobre la Copa América: cumpliendo protocolos y siguiendo las recomendaciones se puede implementar

“El colegio tiene protocolo, los comercios tienen protocolo y otros lugares también. Entonces ¿por qué el fútbol sí y lo demás no?”- Carmen Reyes

“Pasa que el Covid es un virus muy culto al que le gusta ir a la escuela, pero no practica deportes”- Laura Hansenhunde

