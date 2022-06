Contraola, idioma español, planes por trabajo

Contraola

Alvin Toffler publicó en 1979 su famoso libro La tercera ola. Describía las tres olas, política, económica y social; partiendo de tres revoluciones: la agrícola, la industrial y la informática. Muchos luego le agregaron a esta última ola una prolongación con la revolución digital, en la que socialmente se hablaba del fin de la familia nuclear, el lenguaje inclusivo y la ideología de género, concretándose la legalización del aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el consumo de drogas, etcétera.

Me pregunto si no estaremos en los umbrales de una contraola, que partirá de una revolución ética y moral. La derogación del derecho al aborto por la Corte Suprema de los Estados Unidos (24 estados ya decidieron hacerlo ilegal) y la clara postura de organismos como la Real Academia Española contra el lenguaje inclusivo pueden ser pequeños signos de este comienzo.

Jesús M. Silveyra

DNI 11.045.065

Idioma español

Dijo Kicillof: “Desde España no nos van a explicar las palabras que usamos”. Lo que pasa, gobernador, es que no las conocen y no entienden su significado. Por si no lo sabe, el idioma español se usa, además de España, en toda la América hispanohablante, de modo que los estudiantes deben saberlo para poder comunicarse. Esa es la tarea del docente. De lo contrario, serán ignorantes que no podrán interpretar textos.

Carlos Raúl Caorsi

DNI 8.167.925

Planes por trabajo

La idea de cambiar planes por trabajo está en boca de muchos políticos hoy día. Pero ¿qué trabajo tienen para ofrecer? Ninguno. ¿Cuál es la idea maestra, cambiar piqueteros por barredores municipales, o por otra persona tomando mate atrás de la ventanilla de otro registro? Confundir emplear el tiempo de una persona a cambio de un sueldo por trabajo es un error básico de la clase política, que una vez más demuestra no entender el problema y no estar a la altura de ser partícipes de la solución. Trabajar es ser productivo, significa generar un valor por el tiempo empleado en una actividad que sea igual o mayor al sueldo recibido. Es una actividad virtuosa, ya que genera algo para todos los involucrados sin pedir nada a cambio de la sociedad. Si un trabajo no genera el valor por el tiempo empleado, alguien está subsidiando la improductividad de esa persona. De más está decir que solo el sector privado puede dar trabajo, ya que el Estado no genera actividades productivas que puedan pagar el tiempo empleado de una persona. Si vamos a cambiar planes por trabajo, ya que estamos, ¿por qué no cambiamos inflación por precios estables? ¿Qué tal si cambiamos pobreza por clase media? ¿Caída del producto por crecimiento? Todas buenas ideas, ¿no?

Los eslóganes solo hacen buenos titulares. Mientras no haya instituciones que favorezcan el ahorro y la inversión, y mientras la legislación laboral no se modifique, solo vamos a cambiar planes por más planes.

Gastón Zorraquin

gaston.zorraquin@gmail.com

Fallo para imitar

Me alegré mucho al oír y ver por el LN+ ,y luego leer en la edición impresa, la gran noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió el aborto. Se trata del asesinato de un ser humano vivo. Eso queda demostrado en el video realizado por el doctor Bernard Nathanson hace varios años y que se puede ver por internet (el título es El grito del silencio), que muestra el interior de la matriz de una mujer embarazada de algunos meses y que se le está realizando un aborto y se ve cómo el bebe no nacido pero vivo trata inútilmente de apartar con sus bracitos la herramienta mortal que le romperá el cráneo y destruirá el cerebro como si fuera un rompenueces partiendo una nuez. Es desgarrador verlo. Por lo tanto, solicito al gobierno de este país –y demás países del mundo– imitar esta ejemplar y justiciera medida.

Edgardo R. Purnik

DNI 4.150.074

Concertación

Leer la entrevista realizada por la nacion al economista Eduardo Levi Yeyati me renovó la esperanza de que aún es posible una Argentina que merezca ser vivida. Pero me gustaría que explicite la estrategia de negociación que expone como dominio de la acción. “Estoy pensando más en la velocidad y sobre todo en el tiempo y la intensidad de negociación con los actores intervinientes”, dice.

A mi humilde entender, esta es la clave del fracaso argentino: la falta de una concertación con los agentes dominantes de la acción en los distintos sectores activos de la vida nacional. Querer no siempre es poder.

Vicente Palumbo

DNI 8.347.679

Baterías de litio

Las baterías de litio están formadas por decenas o cientos de pequeñas baterías recargables, según se trate de patinetas o de automóviles eléctricos, apenas mayores que las pilas más comunes de uso cotidiano, conectadas entre sí en serie y a su vez en paralelo, que son controladas internamente por un dispositivo electrónico. La simple falla de una de esas pequeñas baterías puede provocar un recalentamiento del conjunto que puede derivar en una explosión e incendio. Los fabricantes deben extremar los controles de calidad para evitar eso y a su vez es recomendable respetar los tiempos de carga recomendados para esos dispositivos. Una solución sencilla, económica y eficaz sería colocar un temporizador o timer para no exceder el tiempo de carga recomendado por el fabricante. Esto es válido también para los celulares y las computadoras portátiles, lo cual además prolonga la vida útil de las baterías.

Sergio Coto

sergio.coto@hotmail.com

En la Red Facebook

“A ver qué hacen los jueces garantistas”- Alberto A. Ripoll

“Todo quedará impune, como siempre, terroristas en las rutas”- Lea Gatica

“¡Guerra de pobres contra pobres!”- Luis De Torres Lacroze

“¿Cuándo terminarán con todo esto? Una vergüenza mundial lo que sucede en la Argentina, ahora con un muerto, y a nadie le importa”- Mirta Gabriela Bazán