Coraje, comparaciones, ejemplo de fortaleza

Carta de la semana

Coraje

A todos los que nos sentimos pequeños frente al emotivo discurso de renuncia de Esteban Bullrich, a todos los políticos que sintieron vergüenza, aunque sea por un instante, frente a la enorme grandeza de este hombre, quisiera recordarles que están a tiempo. Que nunca es tarde para responder al llamado del honor. Son pocos los que llegan a sus lugares. Mírense al espejo y compárense. Piensen en un Gandhi, en un Mandela, en un Martin Luther King o en San Martín. ¿Cómo quieren que la historia los recuerde? No importa lo que hayan hecho. Solo importa lo que pueden hacer a partir de hoy. Nunca es tarde si se tiene el coraje.

Ignacio Colombo

ignacio@icolombo.net

Comparaciones

Algunas veces las comparaciones ayudan a conocer la verdad: por una parte, Esteban Bullrich ovacionado en el Senado cuando se despedía luego de su retiro por enfermedad y aclamado por un considerable número de vecinos que lo recibieron al llegar a su casa y lo hicieron cantando el Himno Nacional como reconocimiento a un verdadero patriota. Por el otro, la Plaza de Mayo, colmada de “simpatizantes” que homenajeaban a la vicepresidenta, refugiada en el Senado para eludir los procesos a los que está sometida por graves cargos en su contra. El primero, un patriota que lo ha dado todo por su familia y por la república; la segunda, una procesada que trata de ir por todo, eludiendo los procesos judiciales con fallos escandalosos y cobrando pensiones indecentes. Quiera Dios que estas comparaciones nos ayuden a conocer la verdad.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jchevallierboutell@beccarvarela.com

Ejemplo de fortaleza

De Esteban Bullrich que más se puede decir que no se haya dicho. Un ejemplo de vida y lucha. Pero yo quiero destacar a su mujer e hijos. Qué gran corazón y garra que tienen. Me emociono cuando los veo. Ellos también son un ejemplo de fortaleza y acompañamiento infinito, que merecen ser destacados. Mi sincero reconocimiento y admiración por ellos.

Sofia Kudrnac

DNI 29.118.261

Paradoja

Resulta paradójicamente grotesco que en una fecha en la cual los argentinos conmemoramos el retorno a la democracia aquellos que denodadamente conspiran contra su letra y espíritu hayan convocado a un acto partidario. Más deshonesto y humillante aún es que, mediante la liberación del pago del transporte público, se obligara al resto de la población a sufragar la propaganda oficial.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

Consejo de la Magistratura

Sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080 que debe dictar la Corte Suprema, referida a la representación en el Consejo de la Magistratura, en mi opinión, y como miembro del último Consejo integrado con la ley original, entiendo que si bien es necesaria, no es suficiente. Lo único que está en tratamiento de la Corte es el primer artículo de la ley, el que dispone el modo de integración del cuerpo. Eso deja vigente el resto del articulado. La Corte no se expedirá, por ejemplo, sobre el modo de elección de autoridades, integración de las comisiones, funcionamiento e integración del jurado de enjuiciamiento... Entiendo que lo correcto en este momento, como se propone con la ley de alquileres, es derogar en su totalidad la ley 26.080, para que quede vigente la norma anterior. Luego, con tiempo, los legisladores podrán analizar y consensuar una ley superadora de la originaria. Vale aclarar que la conformación y funcionamiento del Consejo, antes de la reforma, gozaba de un equilibrio de poderes y de una agilidad que perdió. Su desprestigio se inició con la ley 26.080 impulsada por la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Ley que, como pasó en otros ámbitos del Estado, tuvo el claro propósito de colonizar la Justicia.

Llama la atención que este tema de vital importancia para el sistema republicano, como lo destaca el editorial de la nacion del 28 de noviembre, no haya merecido el debate de los candidatos en la última elección. Creo que algún legislador debería hacer una propuesta como la indicada. Si bien es necesaria una mayoría especial para la derogación, con la nueva conformación de las cámaras esa mayoría podría lograrse.

Los políticos deberían tomar consciencia de que las mayorías no son permanentes, y quienes hoy dominan la integración del Consejo mañana podrían ser minoría. Sin duda la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte contribuirá a esa toma de decisión tan necesaria.

Leyes como estas no deben pensarse para la coyuntura política, sino para perdurar en el tiempo.

L. Enrique Pereira Duarte

DNI 6.437.526

Derecho a la educación

El kirchnerismo a cargo del gobierno nacional ha desgastado y vaciado de contenido el acceso a los derechos, a fuerza de repetir que donde hay una necesidad hay un derecho. Más que seguir forzando su ampliación, sería deseable que el poder político se ocupara de mejorar el derecho a la educación, actualmente denostado y maltratado. Para muestra basta un botón: militar el derecho a educarse, pero con las escuelas cerradas. No es con facilisimo ni con ideología como se mejora la educación de una nación. La Academia Nacional de Educación lo viene diciendo desde hace tiempo. Uno de sus miembros, el doctor Guillermo Jaim Etcheverry, ha explicado largamente este tema e ilustra nuestra tragedia educativa con la siguiente frase: “¿De qué maestro nos acordamos? Del que sabía mucho y era exigente. Hay un derecho a ser exigido”. Como sociedad deberíamos pedir que ese derecho se cumpla, si de verdad queremos que la educación argentina vuelva a estar entre las mejores.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Banalidad

Al invocar distintas e inusuales razones al momento de jurar, algunos de los nuevos miembros de la Cámara de Diputados muestran a las claras –también por el lenguaje utilizado– el grado de imbecilidad de su persona, y la banalidad para el desempeño del cargo para el que fueron elegidos.

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

Urgencia

El reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 56 establece que las autoridades del bloque se nominan con el acuerdo de todos los miembros que lo conforman. Un puñado de nuevos diputados del radicalismo no aceptó la voluntad de la mayoría y al no imponer su voluntad se escindieron. Me dejaron la sensación de que están muy urgidos por encaramarse en el poder en una actitud muy parecida a la de un sector del oficialismo. Más que entusiasmarme, me han dejado preocupado.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

Bienes Personales

Entre las noticias recientes está que la Cámara de Diputados no votaría la ley que aumenta el mínimo no imponible para el impuesto a los bienes personales, lo que significa que va a alcanzar a muchos más contribuyentes. Sin duda se observa claramente que los diputados no están del lado de la gente. Antes de las elecciones nos decían que no iban a crear nuevos impuestos. Claro, no lo necesitan, ya que no actualizando la base imponible de los existentes obtienen el mismo efecto. Realmente me decepcionan.

Marcelo Cañellas

DNI 5.405.298

Desmanes en el colegio

Con respecto a los desmanes en la cena de egresados, exijo a mi colegio, San Juan el Precursor, la inmediata expulsión de todos los involucrados. Como egresado (promoción 1967) no acepto estar en la misma condición de exalumno que estos imbéciles. No se les puede permitir llamarse egresados de esa institución. Esto no hubiera ocurrido en presencia del padre Castagnet, y debería hacer reflexionar a los actuales responsables educativos acerca de que algo no estaría funcionando bien. Si el colegio otorgara a los culpables su título secundario y les permitiera equipararse con los cientos de egresados de bien¸ pongo mi diploma a disposición de la autoridad responsable de semejante debilidad de espíritu, indigna de nuestra tradición regida por nuestro escudo: “Adimple Ministerium”.

Manuel M. Urrea

DNI 8.319.623

Billetes

Resulta extraño no ver comentarios sobre lo muy caro que es (para los bancos, empresas de transporte de caudales, etcétera) que el billete de mayor denominación en la Argentina sea el de mil pesos (equivalente a 5 dólares o menos). No solo origina cantidad de problemas y gastos adicionales en nuestro país, sino que hay que pagar con divisas su compra en el exterior. Un absurdo más entre los tantos que nos hacen más difícil la vida diaria.

C. Dalmiro Estol

DNI 4.496.841