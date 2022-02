Correctivo, pena, crimen de odio

Correctivo

En 2013, cuando era candidato a diputado por el Frente de la Victoria, Cabandié sugirió un “correctivo” para una agente de tránsito que hacía su labor e intentó sancionarlo. ¿Al ahora ministro no le corresponderá uno bien contundente, teniendo en cuenta su desidia e inoperancia ante la tragedia por los incendios en Corrientes?

Patricio Carli

Pena

Qué pena me da ver las fotos de Corrientes. Una tragedia que no se puedan traer aviones hidrantes –o lo que sea– para terminar con este desastre. Y por otro lado veo al Presidente en la playa, atajando penales. Me hubiera gustado verlo junto a ganaderos, bomberos, buscando soluciones. Algo.

Leticia Giffoni

Crimen de odio

“Crimen de odio” se titula una carta publicada el martes 8 del actual, y que no puedo dejar de comentar y celebrar. Me emocionó porque José Luis Millia afirma lo que nadie, o casi nadie, dice. Me enorgullece como compatriota. Tiene presente el sacrificio de quienes resignaron sus vidas para que el terrorismo organizado y armado no hiciera del nuestro un país comunista. Esos héroes, hoy ya ancianos, permanecen presos sin condena judicial ni prisión domiciliaria. Muchos han muerto presos, calificados de “genocidas” por exterminar a los terroristas. El Estado, desentendido; la Justicia, mutis, y el pueblo, en cualquier otra cosa. En tanto, los asesinos comunistas fueron premiados (¿indemnizados?) con muy buena plata y muchos de ellos participan del Gobierno. Así las cosas, ¿qué otra cosa podíamos esperar de esta “democracia” envilecida que tenemos?

Jorge Joaquín Martínez

Empresa de alimentos

Descuento que a muchos les ha parecido inverosímil la nueva idea del Gobierno para frenar la inflación: crear una empresa nacional de alimentos. Lo más inverosímil es quién es el ideólogo de este plan. Es un dirigente piquetero, Rafael David Klejzer, que fue nombrado por el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo como director nacional de Políticas Integradoras . Lo curioso es que en su nombramiento en el Boletín Oficial se aclara que al no cumplir con el artículo 14 del convenio colectivo de trabajo sectorial (no posee título secundario) por excepción se le pagará el sueldo nivel A, lo que representa unos 180.000 pesos mensuales, nada mal para alguien sin formación alguna. Pasamos de un gobierno de CEO a un gobierno de improvisados.

Hernán J. Lanusse

En casa de herrero

Leo en la nacion que la Argentina apoyó el viernes 18 de febrero una declaración contra Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA) por la situación de los presos políticos. La votación terminó con el apoyo de 25 países contra uno. La Argentina volvió a alinearse, así, con las condenas que impulsa Estados Unidos, entre otros países, y abandonó la senda de la abstención que había expresado antes. La representante argentina ante la OEA que suscribió el pedido de “liberación inmediata de los presos políticos” fue esta vez María Cecilia Villagra, ante la ausencia del embajador, Carlos Raimundi, quien había apoyado a Nicaragua, Venezuela y Cuba, y ahora pidió licencia.

Esta noticia nos demuestra dos cosas. Primero: la falta de coherencia de nuestras relaciones internacionales, al tener presentaciones tan opuestas en sus posturas referentes a los derechos humanos. Segundo: el gobierno argentino se “preocupa” por la situación de los presos políticos en Nicaragua, mientras en nuestro país se mantiene a varios centenares en esas condiciones, presos por haber defendido a la Nación en los años 70y 80.

En casa de herrero, cuchillo de palo.

Luisa María Arias

Miembro del Centro de Estudios Salta

Colectivos

Sería muy conveniente hacer un relevamiento de la cantidad de ómnibus que circulan en la ciudad, ya que he observado que la mayoría de los que entran y salen de la estación de Retiro de diferentes líneas van vacíos o semivacíos, y quizá lo hacen para justificar la subvención. Le sugiero al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que personal de la secretaría correspondiente estudie el caso. Ordenar el flujo de circulación de esos vehículos subvencionados ahorrará mucho dinero y los porteños circularemos y respiraremos mejor. Y el sobrante de unidades que pase al conurbano, que quizá las necesita.

José Luis Pereyra Lucena

Genocida

Con relación a la carta enviada por el señor Oleh Jachno y con referencia a su mención sobre Bogdan Jmelnitzki quisiera aclarar que como Hetman de Chiguirin (en Ucrania) encabezó, en 1648, una rebelión contra el rey Vladislao IV de Polonia. Junto con los cosacos libres de Zaporoye y los tártaros de Crimea, asesinaron a cerca de medio millón de civiles judíos en forma salvaje, acompañados de bárbaras torturas, hayan sido varones, mujeres o niños: desollaban a los vivos, aserraban sus cuerpos, las asaban sobre brasas y los quemaban con agua hirviente. No había compasión ni con los niños de pecho (Simón Dubnow). Los judíos fueron condenados a una exterminación total, antecesora de la Shoá (Holocausto) producida por los criminales nazis durante el siglo pasado, en la cual fueron colaboracionistas y cómplices muchos ucranianos en el exterminio de 6 millones de judíos, de los cuales un millón y medio eran niños. Es por ello que Bogdan Jmelnitzki es considerado por el pueblo judío como un genocida.

Víctor Zajdenberg

