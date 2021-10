Corrupción impune; integridad territorial; antes no, ahora sí

Corrupción impune

La corrupción es un tema desgastante que, si no se castiga, carcome el contrato social, acercando a la Argentina a ser un Estado fallido. Su característica sistémica denota un sotopoder que, apoderándose de resortes claves de la burocracia estatal, torna inoperante el rol de árbitro del Estado para equilibrar demandas, brindar seguridad, salud y justicia. Así, el Estado se asemeja más a un inmenso shopping en el cual distintos sectores montan quioscos de privilegio, con empleados vitalicios a sueldo legal que suplementan sus ingresos mediante la lubricación ensobrada de expedientes. La telaraña de decretos y regulaciones, supuestamente en defensa del bien común, esconde un manantial de oportunidades para el tráfico ilegal –muchas veces de guante blanco– de influencias y prerrogativas, engendrando una casta de afortunados y ciudadanos de segunda rezagados. Somos una sociedad que peligrosamente se acostumbra a chapotear en el lodazal de la corrupción, intentando sobrevivir en ese pantano que nos succiona. Esto interpela al conjunto de la sociedad, con obvios grados distintos de responsabilidad entre dirigentes y dirigidos, en la perentoria necesidad de poner fin a esta impunidad.

La corrupción es tan vieja como la humanidad. Las sociedades que la castigan prosperan; las que no, se estancan o, lo que es peor, estallan. Albert Camus decía que “a los treinta años el hombre es responsable de su rostro”, llevamos más años desde el retorno de la democracia con surcos muy profundos en nuestro rostro, testigos de una impunidad maliciosa por actos de corrupción, acercándonos al precipicio –en un contexto sociopolítico muy delicado– de ser un Estado fallido.

A la corrupción, castigo.

Pablo Madanes

DNI 10.460.974

Integridad territorial

Las autoridades nacionales vienen incumpliendo desde hace tiempo con su obligación constitucional de asegurar la integridad de territorial de nuestro país y la protección de sus ciudadanos ante las acciones violentas cometidas por terroristas en nombre de la supuesta comunidad indígena mapuche procedente de Chile. Esta renuncia a defender nuestra soberanía es a todas luces una falta de enorme gravedad institucional. A esta reprochable actitud se suma la insólita intercesión dispuesta por el presidente Fernández, a través del embajador Rafael Bielsa, en favor de otorgarle libertad condicional al líder mapuche Facundo Jones Huala, actualmente detenido en Chile por su responsabilidad en diversos atentados contra la propiedad y contra las personas, incluyendo incendio de casas, agresiones violentas a vecinos, usurpación de propiedades de dominio público, como la toma de tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi, y reiteradas amenazas a funcionarios y autoridades de Río Negro, Neuquén y Chubut. Todo este proceso ha sido ampliamente informado por los medios. La pasividad del gobierno nacional ante estos hechos, agravada por su indulgencia al peticionar la libertad de Jones Huala, debe ser explicada a la opinión pública, so pena de ser considerado cómplice en el accionar terrorista de la comunidad mapuche.

Emilio Daireaux

edaireauxx@gmail.com

Antes no, ahora sí

El aviso de campaña del Frente de Todos enumerando una serie de “síes” para beneficio de los ciudadanos podría muy bien resumirse en un “sí a todo lo que antes dijimos no”. Nunca cumplieron ni cumplirán con la palabra dada.

No gasten pólvora en chimangos, a los que me honra pertenecer.

Carlota Ezcurra de del Campo

DNI 3.327.878

El dolor de partir

Más de 100 ciudadanos por día, según datos de Migraciones, dejan nuestro país huyendo de la falta de perspectiva económica, la inseguridad y la creciente pobreza, mientras los políticos que deberían estar conduciendo el país se pelean por Twitter. A fines del siglo pasado miles de inmigrantes arribaron a la Argentina en busca de desarrollo para los miembros de sus familias. Muchos de ellos apostaron a la Argentina, ya que les brindaba la certeza de que sus hijos tendrían posibilidades de progreso y educación. En este país no se harían millonarios –como quizás en los Estados Unidos–, pero les daba la certeza del valor más importante para ellos: mantener la familia unida, brindándoles la seguridad de que la Argentina les permitiría ver crecer a sus hijos y nietos, generación tras generación, en un país con posibilidades. Hoy todos esos sueños se están destruyendo con la partida al exterior de cada argentino que busca un futuro que este país ya no le puede dar. Suena en mí la música de la canción de María Elena Walsh “Serenata para la tierra de uno”. Comienza así: “Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy”.

A quien le quepa el sayo, que se lo ponga .

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Viveza criolla

Hay días sagrados e importantes para recordar en nuestras vidas, y el Día de la Madre no es un acontecimiento menor. El domingo pasado salí a almorzar con mi esposa. Recorrí algunos restaurantes en la avenida Santa Fe, adonde suelo concurrir, y, al ver el menú, la sorpresa inesperada: los precios con los cuales estábamos familiarizados los habían aumentado casi tres veces. Un almuerzo cuyo valor cotidiano rondaba los 1000 pesos por persona pasó a ser con carta única y de más de 3300 pesos por persona, limitando las variedades a las que nos acostumbramos a pedir cualquier día común. ¿Se lo puede calificar como viveza criolla? En resumen: lo que dos personas pagan otros días 2000 pesos, por tratarse de un día especial debíamos abonar cerca de 7000. En cuanto a la comodidad, fue igual a cero, porque fue un amontonamiento de personas, con el peligro que eso implica. No me parece correcto este tipo de aprovechamiento.

Humberto Charo Amerise

DNI 5.176.413

