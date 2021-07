Corrupción y La Haya, chicos en riesgo, misión en Haití

Corrupción y La Haya

Por lo que he leído sobre los delitos de lesa humanidad susceptibles de ser juzgados por el Tribunal Penal de La Haya, no encontré la corrupción cometida a través del Estado o parte de sus integrantes. De no figurar, me parece una omisión gravísima, porque esa práctica va en detrimento de buena parte de la población, para beneficio de pocos. Así, la sociedad termina sumiéndose paulatinamente en la pobreza y hasta la muerte, cuando no en una suerte de esclavitud o servidumbre que le permita gozar de beneficios graciosamente distribuidos por el Estado de turno gracias a los aportes de la comunidad que se esfuerza en sus actividades.

Esto se puede asimilar a un genocidio lento pero seguro, como se demuestra en muchas naciones donde esa práctica es moneda corriente, generadora de conflictos sociales extremos y migraciones en las que desaparecen decenas de miles de ciudadanos.

Vemos casos en los que la corrupción suele contar con penas menores que las de un simple ladrón de gallinas y que los tribunales responsables de su investigación y juzgamiento demoran su tramitación según soplen los vientos políticos. Esto lleva a concluir que la Justicia encargada de su tratamiento es tan perversa como los presuntos responsables. Pocas veces llega a saberse si los últimos son verdaderamente culpables o inocentes, lo que origina desconfianza en las instituciones.

Sin una Justicia internacional independiente que juzgue a los responsables de cualquier nacionalidad, la corrupción continuará en su camino de hambre y muerte, frenando el crecimiento de las naciones donde ella se siente dueña y señora de los ciudadanos.

Carlos A. Correch

DNI 4.914.663

Chicos en riesgo

Las familias de la Red Vacuname reclamamos la urgente vacunación de los chicos en riesgo. La situación de nuestros hijos no puede esperar más, y necesitan la vacuna Pfizer en virtud de ser la única autorizada y probada en menores. Los padres venimos exigiendo desde hace un mes la vacunación de menores en riesgo, y, entre otras acciones, hemos enviado cartas documento a la ministra Vizzotti, y notas a los gobernadores, al jefe de gobierno de la ciudad, al laboratorio Pfizer y a la embajada de los Estados Unidos. La vacuna de Moderna, cuya llegada al país es un logro de Vacuname, aún no está autorizada para menores, como tampoco lo está la vacuna Sinopharm. Demandamos una inscripción que respete el rango etario y la confirmación de que la inoculación de menores en riesgo se realizará con las vacunas ARN debidamente aprobadas, como lo indican los infectólogos más prestigiosos del mundo. Exigimos al Ministerio de Salud de la Nación, a las provincias y a la CABA avancen en la instrumentación del plan de vacunación de menores en riesgo con vacunas aprobadas y probadas, que hoy es Pfizer.

Marina Gotelli

Familias de la Red Vacuname

vacuname@gmail.com

Misión en Haití

Con relación al artículo publicado el 8 de julio titulado “La Argentina encabezó un esfuerzo regional de estabilización”, desearía agregar a lo señalado allí la acción que ya había iniciado nuestro país en 1994 para contribuir al restablecimiento de la democracia representativa en Haití.

El gobierno del entonces presidente Carlos Menem decidió participar en ese esfuerzo internacional, para lo cual el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había aprobado la resolución 940 (1994), para autorizar a los Estados miembros a crear una fuerza multinacional que facilitara el retorno al poder del presidente Jean Baptiste Aristide. La Argentina participó en esa fuerza desde sus inicios: al enviar un contingente de la Gendarmería Nacional a distintas regiones de ese país decidió reabrir su embajada en Puerto Príncipe, nombró al suscripto como enviado especial del gobierno nacional con el fin de prestar su apoyo al restaurado gobierno democrático de Haití a través de un programa amplio de asistencia económica, financiera y técnica. Con esta acción, la Argentina ratificó su respaldo a la vigencia de la democracia representativa a nivel internacional, así como a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Raúl Ricardes

Embajador (J)

DNI 4.524.689

Unidad opositora

Me dirijo a todos los integrantes de la oposición, en especial a Juntos por el Cambio. Cuando estamos atravesando un momento en el que se juega el futuro del país, vemos que en esta fuerza opositora se están formando varias listas, cuando en realidad debía ser una sola. Parece que no les importara el destino dramático de los argentinos, el de argentinos con mayúscula, los que quieren a su país. Se habla de tres listas en JxC. Tendría que ser una sola, ya que quedarían buenos candidatos fuera de las elecciones. Y no solamente eso, tendrían que invitar a otros posibles candidatos, de partidos afines, para que de una buena vez dejen de lado intereses políticos personales y se unan para salvar a la Argentina. Tendrán luego, en un país en orden, mucho tiempo para pelear, políticamente, por sus ideales. Les pido, les ruego que guarden las espadas y los intereses personales y formen una sola lista. De esa manera salvaremos a nuestra querida Argentina.

Pedro A. Crespo

crespopedroa@yahoo.com.ar

Viaje a Perú

El presidente Fernández evalúa asistir a la asunción del presidente de Perú, cuando no asistió a otras similares. A la hora de acompañar este tipo de actos prevalece la ideología por sobre los intereses de la Nación toda. Debería saber que él representa a un país, no a una facción política.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

En la Red Facebook

Tigre exigirá el “pase sanitario” para ingresar a bares y restaurantes

“No lo veo mal. Pero recuerden: las personas están vacunadas cuando tienen las dos dosis, cosa que la Argentina lamentablemente no está cumpliendo entre tantas otras más”- Laura Tallarico

“1) La vacuna no es obligatoria, por lo tanto no la pueden exigir; 2) no hay suficientes vacunas para tomar semejante medida; 3) es discriminatorio e ilegal”- Liliana Cerostri

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION