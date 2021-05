Corte de vías, suba de la nafta y enfermeras

Corte de vías

Simplemente debió haberse detenido a las 20 personas que el viernes pasado cortaron las vías del ferrocarril Roca, y ser acusadas de obstruir un servicio de transporte y atentar contra la salud pública en plena pandemia. El corte generó una aglomeración de pasajeros que no podían viajar en la estación Constitución.

Suba de la nafta

YPF vuelve a aumentar las naftas 5% y subió el sueldo de su personal por debajo de la inflación, con lo cual el directorio de la empresa celebra un mejor balance. La Cámpora alienta esto porque designó a su nuevo presidente, pero si cualquier empresa privada aumenta precios y concede subas salariales por debajo de la inflación, los mismos integrantes de La Cámpora salen a criticar y a castigar. Se dice que Máximo Kirchner y sus acólitos hostigan a la secretaria de Comercio, Paula Español, por su tolerancia al aumento de precios, y Alberto Fernández llama “pícaros” a los comerciantes y empresarios que suben precios y no dan buenos aumentos de sueldo. Qué contradictorio, ¿no? Además, la suba de combustibles provoca luego aumentos en el transporte, peajes, taxis y todo producto o material que sea trasladado en vehículos o camiones, obvio. Pero luego vienen las quejas.

DetectAR

Estoy transitando el Covid-19. Por suerte, con síntomas leves. Agradezco haber tenido la posibilidad de ir a testearme en forma gratuita a uno de los tantos centros DetectAR que funcionan en la ciudad de Buenos Aires.

Esto debería funcionar en todo el país. Cualquier persona, aunque sea asintomática, debería poder testearse en forma libre y gratuita ante alguna mínima duda de tener el virus. De otra manera, muchos asintomáticos seguirán contagiando sin saberlo.

Día de la Armada

Hoy, 17 de mayo, es el Día de la Armada Argentina. Es una buena ocasión para recordar que fue construida desde la emancipación con el esfuerzo silencioso de obreros, profesionales, uniformados y todos los que la sostienen como contribuyentes para la defensa de los intereses argentinos en el mar. Al hacerlo, conceden el privilegio de conducir sus medios y acciones a hombres y mujeres destinados a defender la soberanía en los mares de la patria. Hombres y mujeres ni mejores ni peores, diferentes, solo marinos formados para mantener la serenidad en medio de la más bravía tormenta. Vivimos momentos difíciles para la Argentina y sus instituciones republicanas. Los que fueron derrotados en la lucha armada hoy avanzan para imponer el pensamiento único y condicionar los derechos individuales a la obediencia ideológica. Marinos, esta tormenta nos convoca, nos llama a responder con el voto en la búsqueda de aguas calmas para el país. Marinos, apretemos los puños haciendo honor al espíritu y códigos de nuestra querida institución, para defender la constitucionalidad apoyando a quienes tienen la obligación y la decisión de cuidarla. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Armada Argentina! Y que nuestra patrona, Stella Maris, nos ilumine.

Accidentes

La Argentina posee uno de los índices más altos de mortalidad por siniestros de tránsito: 19 personas mueren por día; hay 6627 víctimas mortales por año (estadísticas de 2019), y unos 120.000 heridos de distinto grado y miles de discapacitados. Los siniestros de tránsito en la Argentina son la primera causa de muerte en menores de 35 años.

En cuanto a las pérdidas económicas del tránsito caótico y accidentes de tránsito, equivalen a muchos miles de millones de pesos. Pero este asunto no se trata de fríos números y estadísticas, sino de vidas humanas. De mujeres, hombres, jóvenes y niños que vieron truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito. Son proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas muertas. Familias destrozadas. Es la “pandemia de la inseguridad vial”. Hay una única “vacuna”: la educación y la seguridad vial en todas las etapas de la vida para cuidar la vida humana como máxima prioridad.

Enfermeras

El 12 del actual se conmemoró el Día de la Enfermería, con gran reconocimiento a ese trabajo, más aún en este momento tan grave, como es la pandemia de Covid. Sin embargo, nadie hizo alusión a la situación que atraviesan quienes se dedican a esa labor: la ley 6035 de la Legislatura porteña no reconoce a las que son licenciadas o licenciados como profesionales de la salud. Es hora de que esto cambie: el verdadero agradecimiento del gobierno y de la ciudadanía debe ser un sueldo justo de acuerdo con sus estudios.

Oligarquía

En la edición del 15 del actual se muestra claramente cómo el “gasto público” se come el 45% del PBI, al mismo tiempo (según datos de Indec) en el segundo semestre de 2020 la pobreza llegaba al 42% de la población. Me pregunto: ¿no será esta la verdadera oligarquía? ¿La política? ¿Por qué se critica tan fuertemente a las empresas que aumentan precios (que generalmente se encuentran afectados por insumos en dólares), pero que en contrapartida generan trabajo, alimento, seguridad, etc., pero no se menciona el aumento desproporcionado del número de impuestos (más de 160) que afectan al país en su totalidad y su aumento porcentual, que afectan directamente al bolsillo del ciudadano?

PAMI

Profusamente, y a través de nuestros correos electrónicos, anuncian los 50 años del PAMI. ¿Cómo nos los hacen festejar? Haciéndonos efectuar nuevos trámites burocráticos para una prestación. Ya no vale solo la derivación de nuestro médico de cabecera. Ahora hay que ir a la agencia que corresponde a nuestro domicilio para conseguir una orden de prestación (OP). Seguramente habrá que seguir sustentando burocracias, no importan las incomodidades que resulten de estas, con más trámites y desplazamientos físicos.

En la Red Facebook

Todas, todos y “todes”. Las paradojas del lenguaje inclusivo

“Una tontería. Con lo lindo que es el castellano puro”- Susana del Valle

“Uh, tanto lío por un tipo de lenguaje. Peor es otra cosa. Es miedo a lo diferente”- Nilda Viviana Zarco

