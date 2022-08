Cortes, dirimiendo en la calle, solución

Cortes

El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, refiriéndose a los cortes y disturbios en la casa de la vicepresidenta, dijo que no le temblará el pulso en el uso de la fuerza pública para controlar la situación. Sería importante que tampoco le temblara para poner de una vez por todas un poco de orden en la ciudad y se dejara circular sin cortes ni disturbios a quienes pretenden llegar todos los días a su trabajo.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Dirimiendo en la calle

En la década del 70, matar un policía y robarle el arma se llamaba “gimnasia revolucionaria”. Muchos de estos gimnastas y/o sus descendientes se encuentran en el Gobierno, habiendo cobrado jugosas indemnizaciones. Además pedían justicia popular, es decir, dejar sin efecto el sistema republicano de gobierno y la división pertinente entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es por ello que hoy pretenden dirimir las causas en la calle.

Hilario Lagos

DNI 4.409.494

Solución

Señora vicepresidenta, le ruego que, por respeto a sus vecinos y al barrio donde usted eligió vivir, les sugiera a quienes ruidosamente están concurriendo a su domicilio a apoyarla que lo hagan en otro lado más apropiado. Esa acción sería una forma elegante y sencilla de resolver las cosas.

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

Desprecio

El sábado y domingo pasados, en horas de la noche, en un barrio tradicional, entre espacios muy estrechos, una manifestación para nada espontánea de militantes rentados y funcionarios en ejercicio, entre disturbios y agravios, se produjo la más estrafalaria situación que se recuerde. Un nada improvisado estrado fue movido hacia el domicilio de la vicepresidenta de la Nación, para que, sin ningún empacho, subiese allí y gritara su confuso discurso, en plena calle.

Su actitud ha bastardeado otra vez la investidura que ejerce por mandato constitucional. ¿Hacía falta algo más para evidenciar su desprecio por la república?

Guadalupe Neme

DNI 22.363.770

Massazo

Días atrás, el ministro de Economía, Sergio Massa –que no es economista–, anunció una reducción de miles de millones de pesos en los presupuestos de salud, educación, entre otros. Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de la Mujer y cientos de organismos estatales que dan pérdida no fueron tocados. ¿Qué le habrá pasado al sindicalista Baradel, que no hizo ningún comentario y tampoco anunció paros? ¿Se imaginan el berrinche que hubiera hecho si esto pasaba con un gobierno no peronista?

Sin dudas, los sindicalistas están más que conformes con este gobierno, que en un año va a tener una inflación del 100%. Son unos mentirosos a los que solo les interesa hacerse ricos con la plata que manejan. Mientras tanto, la gente trabajadora lucha y sufre para llegar a fin de mes.

Otra más y van…

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Represa

Luego de la evaluación de los últimos acontecimientos sugiero que así como el gasoducto se llama Néstor Kirchner, una de las represas del sur podría llamarse Cristina Kirchner. Tiene los méritos suficientes y el pueblo estaría agradecido.

Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Maná

La señora se acerca con su lata llena de maíz. El ruido del grano dentro del recipiente alerta a las aves de corral que se agolpan, ansiosas, contra la puerta del gallinero. La mujer llena un comedero a medias y arroja un par de puñados sobre el piso. Las gallinas se precipitan sobre el alimento y compiten para engullirlo. No cuestionan el origen del “maná”. Poco les importa si fue cultivado, comprado o robado por su “benefactora”. Comen y la idolatran.

Francisco Luis Azpiroz Costa

DNI 7.599.358

Mal gusto

En estos tiempos de empoderamiento de la mujer se torna de mal gusto que el canal Volver sostenga en su parrilla el programa Rompeportones, donde las mujeres son tomadas como objetos y seres inferiores.

Siempre fue un programa de humor ordinario, pero con la evolución social en temas de paridad, el sostenimiento al aire de un programa de esas características se vuelve intolerable.

Facundo Logarzo

facundologarzo@gmail.com

Circuito ciclístico

Hace ya algunos años se implementó un “circuito ciclístico” sin ningún control normativo más que el determinado por los que practican este deporte, que recorre colectora de la avenida Gral. Paz hasta Ricardo Balbín, luego avenida Triunvirato hasta Crisólogo Larralde, siguiendo por esta hasta retomar la colectora de la Gral. Paz. Este “malón de ciclistas”, en apariencia profesional o semiprofesional, pues se aprecia que tratan de recorrer el circuito en el menor tiempo posible, superando el límite de los 40 km/h, trajo como consecuencia hechos desagradables, que van desde insultos, peleas verbales y físicas hasta el fallecimiento de una vecina atropellada sobre Crisólogo Larralde, calle por donde cruzan muchos peatones (desde niños escolares hasta ancianos). El SAME atendió heridos leves y graves en varias oportunidades. El “malón” no respeta semáforos ni prioridades de paso de vecinos, visitantes del barrio ni ómnibus de las líneas cuyo recorrido coincide con el circuito. Innumerables han sido los pedidos de nuestra Asociación Vecinal a las autoridades, sin éxito alguno. Confiamos en que esta carta sirva para que intervengan y reubiquen a estos deportistas en un predio adecuado, donde no esté reñida su práctica con la seguridad de la población del barrio ni de sus numerosos visitantes, causando nuevas víctimas.

Alberto Rodríguez

Asociación Civil Vecinal Barrio Cornelio Saavedra

DNI 7.826.483

En la Red Facebook

Condenan a prisión perpetua al autor del homicidio del quiosquero

“La Justicia debería actuar con esa rapidez en todos los casos: antes del año se debe dictar sentencia absolutoria o condena”- Norma Trejo

“Esperemos que la prisión perpetua sea perpetua”- Adriana Cángaro

“Lo mismo para los políticos corruptos”- Flavio De Marco