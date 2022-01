Credibilidad, fracaso y extinción, justicia tuerta

Credibilidad

Mientras los funcionarios del Gobierno en particular y muchos políticos pretenden imponer su ideología, pero viven exactamente del modo contrario, los ciudadanos tenemos derecho a no creerles nada. Tal vez, y solo tal vez, cuando la Argentina no sea gobernada por los ejemplares del “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, nuestra patria tenga la posibilidad de salir adelante y no seguir hundida en la ignominia.

Andrea Cecilia Testa



Fracaso y extinción

¿Qué hubiera pasado si Cartago vencía a Roma en las Guerras Púnicas? ¿Qué hubiera sido de la occidentalidad? El caso es que después de la victoria cartaginesa en la batalla de Cannes sobre los romanos, Aníbal tuvo la oportunidad de terminar con el poderío de Roma, pero no lo hizo.Muchas razones pueden explicar este fracaso, pero la realidad es que no lo consiguió y marcó el inicio de la extinción de su pueblo. Entonces, uno de sus comandantes, Maharbal, sentenció: “Sabes sin duda, Aníbal, cómo vencer, pero no sabes cómo hacer uso de tu victoria”.

Actualmente la mitad del país está mirando y juzgando a Juntos por el Cambio y se pregunta: ¿qué van a hacer los legisladores elegidos con su victoria en las últimas elecciones? El fracaso de Aníbal le determinó un destino de exilio y posterior suicidio, pero este último, sin duda, comenzó a gestarse justo después de Cannes.

Fracasar, después de una victoria, seguramente es el trago mas amargo para un político y sobre todo para el pueblo que confió en él. Será el momento para que JxC establezca prioridades y defina un destino fundacional, y no ese, el de la extinción.

Eustaquio Daniel Manicone



Justicia tuerta

En 2020 fueron enviados a sus hogares miles de presos jóvenes, sanos y con condenas firmes, por miedo a que esos “pobres” delincuentes se contagiaran de Covid, los cuales al día de hoy siguen sin volver a los penales. Mientras tanto, el juez Rafecas les niega la prisión domiciliaria a militares presos por los mal llamados juicios de lesa humanidad. Ya es el tercer anciano que se muere en el penal de Campo de Mayo, todos superan los 70 años. Al teniente coronel Luis Ángel Firpo, de 90 años, le revocaron la prisión domiciliaria y no puede valerse por sus propios medios, es asistido por sus camaradas, casi tan ancianos como él, enfermos, la mayoría sin condenas, y los jueces les siguen negando la prisión domiciliaria para que puedan pasar los últimos años de vida con sus seres queridos.

Qué lindo sería tener una Justicia justa y no jueces militantes de la venganza tuerta.

María Guadalupe Jones





Programa

En el irónico comentario de María Eugenia Vidal, al comparar al Gobierno con un joven borracho manejando un auto, no descubre nada nuevo, ya que criticó la falta de rumbo porque no hay un plan, ni previsibilidad, ni un camino por donde ir, en el que hay sarasa y siempre se encuentran culpables y enemigos. Sería conveniente y más constructivo que la diputada nacional –con aspiraciones a candidata presidencial– proponga y trabaje en su partido para presentar un programa que explique cómo sacar al país de la crisis (para siempre) y no criticar lo obvio ni seguir perdiendo el tiempo peleando entre sus pares, porque si logran recuperar el poder, no vaya a ser que lo vuelvan a desperdiciar.

Mariano E. Correa



Librerías

A propósito de la lista de librerías tradicionales que enumera Juan José Sebreli en su artículo del sábado pasado, me gustaría agregar una librería de trayectoria reciente: El Gaucho, fundada en 2003 por un antiguo puestero de la feria del Parque Rivadavia. Ubicada en las inmediaciones de Boyacá y avenida Juan B. Justo, fuera de los circuitos comerciales del microcentro, Barrio Norte o Palermo, la librería El Gaucho tiene todo el encanto de las tradicionales librerías de viejo. El visitante es invitado a recorrer, sin compromiso de compra, los innumerables pasillos, entrepisos y pasarelas que evocan tanto las galerías de la biblioteca universal de Borges como el laberinto de la abadía de El nombre de la rosa.

Claudio H. Sánchez



Más árboles en CABA

¡Faltan más árboles en nuestra ciudad! En esta época en particular son indispensables. Inútil repetir sus bondades. Hay tramos de aceras calcinantes que resulta un riesgo atravesar, en especial para personas ancianas. Un ejemplo: la avenida Rivadavia, desde Primera Junta hasta Plaza Flores, tramo que necesita imperiosamente de ellos. Espero que este mensaje motive a tomar acciones al respecto.

Alberto Carlos Troiano



Sin teléfono

Desde el 10 de marzo de 2020 estamos sin servicio telefónico. Hemos hecho todos los reclamos que puedan imaginar: por teléfono, por escrito, carta documento, denuncia en Enacom. En nuestra familia (vivimos en Rosario) hay una persona con un severo problema de salud, que requiere atención medica variada y constante. En mayo de 2021 nos permitieron solo recibir llamadas y eso duró tan solo 15 días. Tuvimos la inspección de un empleado de Telecom, que verificó que el problema estaba en la alimentación de la caja distribuidora de Sarmiento y Rueda (Rosario).

Recibimos una llamada (a fines de noviembre) de una funcionaria de Telecom, anunciando el retorno del servicio y la nota de crédito por la falta de servicio de todo el tiempo pasado. Estamos en 2022 y aún esperamos que Telecom cumpla con sus promesas. Se van a cumplir dos años sin el servicio telefónico.

Fernando Matich



