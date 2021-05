¿Cuál de los dos?, solidaridad total y virus inflacionario

¿Cuál de los dos?

En su alocución por cadena nacional del jueves pasado, el Presidente, entre otras cosas, dijo: “Siempre les hablo con la verdad”; “nadie tiene derecho a querer sacar ventaja, cuando debemos unirnos para superar esta catástrofe”; “cada contagio debe dolernos, cada muerte debe conmovernos. Debemos estar cerca del pesar que sufren quienes han perdido un ser querido, en la pandemia”; “ante lo irreparable de tantas vidas perdidas es necesario entender el deber que nos cabe de ser solidarios. Lo he dicho muchas veces, nadie puede salvarse solo. Hoy –como nunca antes– necesitamos cuidarnos solidariamente para evitar todas las pérdidas que podamos”; “es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de cada argentina y de cada argentino porque la ley me lo impone. Pero no puedo negar que –por encima de ese imperativo legal– siento el deber ético de preservar la vida de cada uno de ustedes, porque fueron ustedes quienes me confiaron el gobierno de nuestra querida Argentina”; “cuidar la vida de nuestro pueblo es una prioridad irrenunciable para nosotros”.

Palabras muy lindas, no hay duda. Pero ocurre que al estallar el escándalo de los vacunados vip, el Presidente, desde México, les pidió a los fiscales y a los jueces que investigaban el tema que “terminen con las payasadas”, porque no hay un tipo penal vigente que castigue a alguien por “adelantarse en la fila” y, hasta donde sé, desde el Poder Ejecutivo nunca se pidió perdón por este hecho a todas luces imperdonable.

¿A cuál de los dos Fernández hay que creerle?

Solidaridad total

Solidarios con la gente. Eso debemos ser, por el pésimo manejo de la pandemia por parte de las autoridades. Teniendo un año de información adelantada sobre lo que iba a ocurrir, con la posibilidad de obtener vacunas y testeos de todo el mundo, se optó por otras prioridades. La reforma judicial que les garantice impunidad, el encierro, más los vacunados vip salpicados de corrupción. Demostrando a las claras que la cantidad de muertos parece no importarles demasiado. Ante esto, que considero una significativa provocación al pueblo, muchos ciudadanos proponemos que el Congreso se dedique, como única actividad, a conseguir vacunas, fiscalizarlas y aplicarlas, única forma de garantizar la salud y la vida. Y posterguemos todos los otros proyectos de tratamiento en curso, la reforma judicial y temas menores, hasta erradicar la trágica pandemia. Y reactivar la economía. Por ende, bienestar y salud de la gente. Eso sería una solidaridad total.

Virus inflacionario

El artículo del economista Alberto Benegas Lynch (h.) publicado en la nacion el 18 de mayo es una verdadera clase maestra sobre muchos problemas que nos aquejan. Me hizo reflexionar sobre el virus letal que soportamos desde hace décadas y que ningún epidemiólogo o economista infectólogo de los sucesivos gobiernos pudo o se animó a resolver: la inflación. No puedo pensar que no sepan de qué se trata; sería gravísimo. Entonces, me pregunto… ¿por qué no se animaron a combatirla con toda la seriedad que merece en forma exitosa en todos estos años?

Escuchamos y leemos a prestigiosos economistas que plantean la inflación como un problema que es urgente y básico que se debe resolver. Lo explican con claridad y en forma coincidente y detallan las medidas macroeconómicas y sociales que habría que tomar. La mayoría de los países no sufren la inflación endémica que tenemos que sufrir nosotros. Países que sufrieron guerras y también una gran pandemia tienen inflaciones que no superan un dígito anual. Países limítrofes, como Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia, no viven con ese nivel de inflación. En nuestro país seguramente rondará el 50% en el año. El ministro previó un 29%. Pequeña desviación. Se toman medidas parciales, parches, que ya se ha demostrado que son recetas que fracasan indefectiblemente siempre. Se patea el problema hasta las próximas elecciones o que mágicamente se resuelvan solos. Si supieran cómo resolverlo deberían tomar todas las medidas técnicamente conducentes para encararla definitivamente para poder alguna vez retomar el circulo virtuoso del crecimiento. Aplicarían las vacunas disponibles que probaron ser exitosas en muchos países. En lugar de ello, periódicamente deben recurrir al organismo que desprecian, el FMI, para pedir préstamos o que les perdonen las deudas existentes. El general Perón decía, con una ironía y un lenguaje aptos para las multitudes, que “para hacer una tortilla se necesita romper algunos huevos”. Es hora de que el Gobierno de una vez por todas tome todas las medidas necesarias para evitar cada vez una mayor pobreza, menor posibilidad de obtener financiación externa e interna para nuestro desarrollo, evitar en síntesis la frustración social. Obviar y abandonar el facilismo cortoplacista. Freud decía “que la madurez es la capacidad de posponer la gratificación”.

¿Dónde están?

Al anunciarse el jueves pasado el nuevo período de confinamiento por la pandemia nos informaron que se desplegarían 11.500 efectivos de seguridad para controlar a la gente decente que necesita trabajar para comer. Sería bueno que nos expliquen dónde están esos efectivos y para qué los guardan el resto del año, mientras los motochorros patrullan las calles a su gusto y placer, matando a esa misma gente.

Honestidad

Cómo se extraña la honestidad de anteriores políticos como Elpidio González, Lisandro de la Torre, Balbín, Illia, Alfonsín, entre otros. Comparados con Boudou, Jaime –ambos sancionados por la Justicia– y Cristina, con varios juicios pendientes, son solo tres botones de muestra de una gran botonería.

En la Red Facebook

El poder en las sombras: el equipo paralelo de Cristina Kirchner que avanza sobre la gestión

“Sí, ¡una presidencia paralela!”- Marta Elena González

“Eso lo sabíamos desde el día 0, los únicos que quisieron creer otra cosa fueron sus votantes”- Marcela Müller

