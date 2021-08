Culpa; un delito, no un error; doble vara

Culpa

Adán le echó la culpa a Eva, Alberto, a Fabiola. ¡Nada ha cambiado!

Dimas Peña

LE 4.537.626

Un delito, no un error

Señor Presidente, con el respeto que el cargo que usted ejerce merece, no así usted, le quisiera pedir que llame a las cosas por su nombre.

Como profesor de la cátedra de Teoría General del Delito y Sistema de la Pena en la Facultad de Derecho de la UBA, debería saber que usted, su querida Fabiola y todos los que estaban en la foto no cometieron un error, cometieron un delito, por no cumplir el decreto que usted mismo sancionó.

Si para usted es un error, le pediría que tome las medidas necesarias para que se terminen todos los procesos que se iniciaron a aquellas personas que rompieron la cuarentena, ya que, por lo visto, no cometieron un delito, sino que cometieron un error. Además, señor Presidente, usted no pidió perdón ni se arrepintió, solo dijo que el festejo no debería haber ocurrido. Y por último, señor Presidente, no se olvide de que las leyes deberían ser cumplidas por todos, especialmente por los que nos gobiernan.

Carlos Vivequin

DNI 16.247.419

Eric Torales

Al ignoto joven Eric Torales, por haber asistido a la fiesta de quince años de su prima, el sistema judicial le cayó con todo el peso de la ley, pese a contraindicios que constituyen prueba negativa y que acreditan que el joven no fue quien importó el virus SARS CoV-2 desde los Estados Unidos, y menos que haya sido él quien lo haya propagado en ese evento festivo. Tan es así que ninguno de los asistentes a la fiesta le formuló ningún reclamo patrimonial a Eric Torales como consecuencia de los contagios verificados entre parte de los invitados y asistentes al evento. A luz del fantochesco y denigrante espectáculo derivado de la reiterada pasarela de estilistas, entrenadores personales (y caninos), etc., verificados en la quinta presidencial de Olivos durante 2020, sumado a las imágenes de la fiesta de cumpleaños de la primera dama, en mi calidad de abogado defensor del joven Torales no tengo la menor duda de que converge en la Argentina una doble categorización ciudadana y que además el sistema judicial federal –de claro sesgo cesarista y principista– también configura una clara expresión de casta especial, y que en los casos que resultan de alta repercusión pública o sensibles para el poder político de turno su desempeño, en ocasiones, destila una insoportable pestilencia.

Guillermo J. Tiscornia

DNI 11.371.779

Más iguales

Un amigo mío le llevó, durante la etapa del ASPO, un remedio a su hija, desde La Lucila, partido de Vicente López, hasta la casa de esta, en Belgrano. Volviendo a su domicilio fue detenido y denunciado por violar la cuarentena imperante e impuesta por el “gobierno de científicos”. Hoy está procesado y le aplicarán una importante multa o, alternativamente, la obligación de ejecutar trabajos comunitarios. Hay alrededor de catorce mil personas en situación similar, con el inútil gasto jurisdiccional y de recursos que ello implica. Supuestamente, en la Argentina somos todos iguales ante la ley... Es por eso que quiero que el señor Presidente y sus allegados sean procesados o, en su defecto, que se dicte un indulto que libere de culpa y cargo a quienes no han hecho otra cosa que lo mismo que Fabiola, su marido, Dylan y sus amigos. Caso contrario, confirmaríamos que los argentinos somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Doble vara

El editorial del 9 del actual sobre la consulta al pueblo para cambiar el nombre de la Plaza Conquista del Desierto, en Bahía Blanca, señala claramente la inconsistencia del proyecto y el total rechazo popular, ya que los nombres más votados fueron, primero, Julio Argentino Roca; segundo, conservar el nombre actual.

En el llamado a votar se indicaba que los nombres que se propusieran deberían excluir los de “funcionarios de gobiernos de facto”.

Eso me recordó la disposición de la jueza Liberatore, de la CABA, que ordenaba cambiar los nombres de calles y sitios públicos de la ciudad que recordaran a personas de esa condición.

Escribí entonces una carta para esta sección con el mismo título que la presente, en la que señalaba que la orden se había cumplido, salvo para los espacios con el nombre de quien integró no uno, sino tres gobiernos de facto: Juan Domingo Perón. Para ser consecuentes con su postulado, las autoridades bahienses deberían comenzar por cambiar en su ciudad los nombres de los sitios Paseo Juan Domingo Perón y Plaza Presidente Juan Domingo Perón.

Juan Manuel Boggio Videla

DNI 4.126.107

Caballo de Troya

Florencio Randazzo ha lanzado spots publicitarios en los que se utiliza un lenguaje chabacano pensando que con ello logrará el voto de la juventud. Es un caballo de Troya al que nos tiene acostumbrado el peronismo. Lo hizo con Massa, con Lavagna y con Bordón. De esta manera, quienes están indecisos y no quieren votar al kirchnerismo se inclinan por esta falsa opción que se disfraza de opositora y, de esa manera, le quita votos a Juntos por el Cambio. Es más viejo que el agujero.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Talibanes

Los talibanes prohíben a las niñas estudiar y a las mujeres trabajar, las sumen en la ignorancia para poder gobernar tranquilos basándose en una ley, la sharia. Mantener el pueblo sin acceso al conocimiento asegura gobernabilidad… ¡un horror!... pero usado por muchos gobernantes del mundo…

Diego Montenegro

ignaciokaiser@yahoo.com.ar

